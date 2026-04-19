AFP
Diterjemahkan oleh
Jangan pernah berubah, Jose! Pelatih Benfica, Mourinho, viral berkat gestur kocaknya setelah kemenangan 'luar biasa' dalam derby melawan Sporting CP
Mourinho menjadi sorotan
'The Special One' tampil dalam performa terbaiknya saat Benfica memastikan kemenangan dramatis di menit-menit akhir atas rival sekotanya. Saat wasit Joao Pinheiro meniup peluit akhir untuk mengukuhkan kemenangan 2-1 bagi The Eagles, semua mata tertuju ke pinggir lapangan di mana Mourinho siap menghadirkan momen ikonik lainnya di hadapan kamera.
Dalam sebuah gestur yang telah mulai beredar di seluruh dunia, manajer Benfica itu menunjuk dengan tegas ke inisial di seragam latihannya dan kemudian ke kepalanya. Itu adalah sinyal yang jelas bagi para penggemar dan media bahwa otak taktis di balik hasil tersebut tak lain adalah dirinya sendiri, memperkuat kepercayaan dirinya yang tak tertandingi setelah derby Lisbon yang intens.
Kelas master taktik di Lisbon
Pertandingan itu sendiri penuh dengan lika-liku emosi yang berakhir dengan kemenangan Benfica di detik-detik terakhir. Andreas Schjelderup membuka skor untuk tim tamu, namun Rafa Silva-lah yang muncul sebagai pahlawan utama, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-93 yang membuat penonton tuan rumah terdiam.
Reaksi Mourinho menegaskan pentingnya hasil ini, karena Benfica mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Liga Portugal musim ini dan menyalip Sporting ke posisi kedua. Berbicara setelah pertandingan, sang manajer memuji ketangguhan skuadnya, sambil menyatakan: "Tentu saja saya senang, saya pikir ini adalah pertandingan yang fantastis. Agar sebuah pertandingan bisa fantastis, harus ada tiga tim hebat. Mungkin saya melewatkan satu atau dua kesalahan, tapi menurut saya wasitnya sangat baik. Benfica bermain fantastis dan Sporting bermain seperti biasa, dengan gaya mereka yang khas. Stadion yang indah, saya berkomentar dari bangku cadangan tentang segala hal yang dibawa oleh suporter Sporting ke stadion dan suporter Benfica kami juga ada di sana. Saya pikir ini adalah pertandingan yang luar biasa, tanpa kartu merah dan dengan dua tim yang ingin menang. Jika hasil imbang merupakan hasil yang baik bagi salah satu tim, pertandingan ini akan berbeda secara strategis."
Mourinho meredam harapan tipis untuk meraih gelar
Mourinho menambahkan: "Kami senang bisa menang; kami mungkin akan merasa kecewa jika Sporting yang menang. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, kami akan melangkah maju."
Dia kemudian meremehkan peluang Benfica untuk mengejar pemimpin klasemen Porto, yang bisa mengembalikan keunggulan tujuh poin mereka atas The Eagles dengan kemenangan atas Tondela pada Minggu malam. "Kami terus bergantung pada hasil tim lain. Kekecewaan saya di Casa Pia adalah karena kami kehilangan situasi di mana kami bergantung pada diri sendiri," katanya. "Saya ingin datang ke sini hari ini, bermain untuk menang, dan menjadi runner-up. Kami datang ke sini untuk bermain demi kemenangan, kami menang, tetapi kami tetap bergantung pada hasil Sporting, belum lagi FC Porto, yang memiliki keunggulan signifikan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Benfica hanya unggul satu poin dari Sporting meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dan perebutan posisi kedua tampaknya akan berlangsung hingga akhir musim. Pasukan Mourinho akan menutup musim ini dengan menghadapi Moreirense, Famalicao, Braga, dan Estoril Praia.