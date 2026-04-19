Jangan pernah berubah, Jose! Pelatih Benfica, Mourinho, viral berkat gestur kocaknya setelah kemenangan 'luar biasa' dalam derby melawan Sporting CP

Pertandingan itu sendiri penuh dengan lika-liku emosi yang berakhir dengan kemenangan Benfica di detik-detik terakhir. Andreas Schjelderup membuka skor untuk tim tamu, namun Rafa Silva-lah yang muncul sebagai pahlawan utama, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-93 yang membuat penonton tuan rumah terdiam.

Reaksi Mourinho menegaskan pentingnya hasil ini, karena Benfica mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Liga Portugal musim ini dan menyalip Sporting ke posisi kedua. Berbicara setelah pertandingan, sang manajer memuji ketangguhan skuadnya, sambil menyatakan: "Tentu saja saya senang, saya pikir ini adalah pertandingan yang fantastis. Agar sebuah pertandingan bisa fantastis, harus ada tiga tim hebat. Mungkin saya melewatkan satu atau dua kesalahan, tapi menurut saya wasitnya sangat baik. Benfica bermain fantastis dan Sporting bermain seperti biasa, dengan gaya mereka yang khas. Stadion yang indah, saya berkomentar dari bangku cadangan tentang segala hal yang dibawa oleh suporter Sporting ke stadion dan suporter Benfica kami juga ada di sana. Saya pikir ini adalah pertandingan yang luar biasa, tanpa kartu merah dan dengan dua tim yang ingin menang. Jika hasil imbang merupakan hasil yang baik bagi salah satu tim, pertandingan ini akan berbeda secara strategis."