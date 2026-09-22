Jangan pergi, Lionel! Scaloni didesak bertahan saat Demichelis memuji delapan tahun kejayaan Argentina

Posisi Lionel Scaloni di pucuk tim nasional Argentina mendapat dukungan publik yang kuat dari mantan rekan setimnya di level internasional, Martin Demichelis. Berbicara saat kembali ke Argentina selama jeda Bundesliga, pelatih kepala RB Leipzig itu mendesak Scaloni untuk memperpanjang masa baktinya setelah delapan tahun meraih kesuksesan bersejarah.

Scaloni telah memimpin Argentina melalui era keemasan dengan menjuarai Copa America dan Piala Dunia.

Demichelis menegaskan bahwa Scaloni tetap menjadi sosok ideal untuk memimpin transisi generasi yang akan dihadapi tim nasional.



