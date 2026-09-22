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Jangan pergi, Lionel! Scaloni didesak bertahan saat Demichelis memuji delapan tahun kejayaan Argentina
Scaloni didukung untuk memimpin siklus Argentina berikutnya
Posisi Lionel Scaloni di pucuk tim nasional Argentina mendapat dukungan publik yang kuat dari mantan rekan setimnya di level internasional, Martin Demichelis. Berbicara saat kembali ke Argentina selama jeda Bundesliga, pelatih kepala RB Leipzig itu mendesak Scaloni untuk memperpanjang masa baktinya setelah delapan tahun meraih kesuksesan bersejarah.
Scaloni telah memimpin Argentina melalui era keemasan dengan menjuarai Copa America dan Piala Dunia.
Demichelis menegaskan bahwa Scaloni tetap menjadi sosok ideal untuk memimpin transisi generasi yang akan dihadapi tim nasional.
- AFP
Demichelis memuji kerendahan hati dan visi Scaloni
Menanggapi pertanyaan yang terus berlanjut soal masa depan jangka panjang Scaloni, Demichelis menyoroti kualitas pribadi dan perkembangan taktik sang pelatih. Mantan bek itu menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan pria 48 tahun tersebut untuk menyegarkan skuad tanpa mengorbankan daya saing.
Ia menekankan bahwa rekam jejak Scaloni yang telah terbukti memberinya otoritas penuh untuk memperkenalkan pemain-pemain baru.
"Kami sangat dimanjakan, karena delapan tahun terakhir ini sangat sukses," kata Demichelis. "Saya berharap Gringo itu (Lionel Scaloni) tetap bertahan. Saya berharap dia merasakan energi itu dan keinginan untuk terus melanjutkan. Karena dengan kerendahan hatinya, dia akan membangun tim yang kompetitif, saya tidak ragu."
Pengalaman yang terakumulasi jadi kunci transisi mulus
Masa kepemimpinan Scaloni selama delapan tahun memberinya pemahaman yang tak tertandingi tentang dinamika internal tim nasional. Demichelis menilai bahwa mengelola transisi besar dalam skuad membutuhkan kesabaran taktis dan hubungan yang kuat dengan para pemain, kualitas yang secara konsisten ditunjukkan Scaloni sepanjang masa jabatannya.
Setelah mengintegrasikan talenta-talenta muda pada jeda internasional sebelumnya, Scaloni mendapat dukungan dari mantan rekan-rekannya dan para pendukung.
Demichelis berpendapat bahwa mempertahankan Scaloni memastikan kesinambungan saat Argentina membangun menuju turnamen-turnamen internasional mendatang.
Scaloni bersiap untuk ujian internasional mendatang
Saat Argentina bersiap menghadapi jeda internasional FIFA yang akan datang, Scaloni tetap fokus mengelola hasil jangka pendek sekaligus pengembangan skuad jangka panjang. Sang pelatih akan berupaya mengevaluasi opsi-opsi yang tengah muncul ketika Argentina mulai berkumpul untuk agenda pertandingan internasional yang telah dijadwalkan.
Dengan dukungan dari figur-figur penting sepakbola, Scaloni memasuki fase berikutnya dalam masa jabatannya dengan sokongan penuh.
Argentina berupaya menerjemahkan visi pelatih mereka menjadi kesuksesan berkelanjutan di atas lapangan.
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