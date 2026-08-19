'Jangan pergi, itu tidak sepadan' - bos Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan bagaimana ia menghentikan Vinicius Junior bergabung dengan Arsenal

Mourinho mengungkap percakapan terus terang yang ia lakukan dengan Vinicius, yang meyakinkan penyerang Brasil itu untuk memperpanjang masa tinggalnya di Madrid pada musim panas ini. Pemain sayap itu telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya sebelumnya dengan Real Madrid, yang berarti ia bisa meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer tahun depan.

Arsenal mengetahui situasi tersebut dan melakukan kontak dengan kubu sang pemain setelah pembicaraan kontrak mandek sepanjang musim dingin. Arsenal tetap optimistis bisa mewujudkan transfer sensasional itu, dengan Mikel Arteta ingin menambahkan pemain Brasil tersebut ke lini depannya. Namun, Vinicius memilih untuk menandatangani kontrak enam tahun yang mengikatnya dengan raksasa Spanyol itu hingga 2032.