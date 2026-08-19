AFP
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'Jangan pergi, itu tidak sepadan' - bos Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan bagaimana ia menghentikan Vinicius Junior bergabung dengan Arsenal
Mourinho mengungkap intervensinya dalam kontrak Vinicius
Mourinho mengungkap percakapan terus terang yang ia lakukan dengan Vinicius, yang meyakinkan penyerang Brasil itu untuk memperpanjang masa tinggalnya di Madrid pada musim panas ini. Pemain sayap itu telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya sebelumnya dengan Real Madrid, yang berarti ia bisa meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer tahun depan.
Arsenal mengetahui situasi tersebut dan melakukan kontak dengan kubu sang pemain setelah pembicaraan kontrak mandek sepanjang musim dingin. Arsenal tetap optimistis bisa mewujudkan transfer sensasional itu, dengan Mikel Arteta ingin menambahkan pemain Brasil tersebut ke lini depannya. Namun, Vinicius memilih untuk menandatangani kontrak enam tahun yang mengikatnya dengan raksasa Spanyol itu hingga 2032.
- Getty Images Sport
Nasihat krusial Special One untuk pemain Brasil
Dalam wawancara dengan El Chiringuito milik Josep Pedrerol, Mourinho buka suara soal peran yang ia mainkan dalam membujuk Vinicius menjauh dari kejaran Arsenal. The Special One menolak klaim bahwa perpanjangan kontrak itu sepenuhnya berkat dirinya, seraya menegaskan sang penyerang telah jatuh cinta kepada Madrid. Namun, manajer asal Portugal itu mengakui dirinya menggelar pembicaraan langsung dan jujur dengan sang bintang untuk membantu meyakinkannya tetap bertahan di Spanyol.
"Tentu saya berbicara dengannya, tetapi Vinicius telah jatuh cinta kepada Real Madrid," ungkap Mourinho. Satu-satunya hal yang saya katakan kepadanya adalah: 'Vini, Anda ingin pergi ke mana? Anda hanya pernah berada di Brasil dan Anda hanya mengenal Real Madrid... Anda hanya memahami Real Madrid ketika Anda pergi. Saat Anda pergi, itulah saatnya Anda menyadari apa itu Real Madrid. Jangan pergi. Itu tidak sepadan'."
Perkembangan tim meyakinkan sang winger untuk bertahan
Arsenal semakin optimistis bisa mengamankan kesepakatan ketika negosiasi antara Madrid dan Vinicius menemui jalan buntu, tetapi sang pemain pada akhirnya merasa positif dengan arah perkembangan di bawah Mourinho. Bos Real Madrid itu menjelaskan bahwa lingkungan yang progresif dan etos kerja yang kuat di dalam skuad memainkan peran krusial dalam mengamankan masa depan sang penyerang.
"Saya pikir apa yang dia rasakan dari pertumbuhan grup ini, cara kami bekerja dan berkembang, telah memberinya perasaan yang sangat penting," tambah Mourinho. "Vinicius adalah mesin lainnya, menyenangkan melihat dia bekerja. Kami punya banyak kualitas."
- Getty Images Sport
Laga pembuka liga menanti Real Madrid
Setelah masa depannya untuk jangka panjang dipastikan, Vinicius kembali beraksi untuk Madrid dalam laga pramusim melawan Deportivo La Coruna dan Schalke pekan lalu. Ia kini diperkirakan akan mendapat peran penting pada Sabtu saat tim asuhan Mourinho membuka kampanye La Liga mereka dengan laga tandang ke markas Espanyol.
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