Jangan pergi dulu, Pep! Proyek terbaru Man City baru saja mulai berjalan lancar dan Guardiola perlu melihat sejauh mana dia bisa membawanya

Meskipun Piala Carabao merupakan trofi keempat yang paling diincar City setiap tahun, kemenangan ini—yang begitu meyakinkan dan diraih atas tim yang oleh Guardiola dengan tepat disebut sebagai yang terbaik di Inggris—bahkan mungkin di Eropa—sungguh berbicara banyak.

Apa pun yang terjadi antara sekarang dan akhir musim, dengan City masih berharap mengejar Arsenal dalam perebutan gelar dan dengan peluang yang cukup besar untuk memenangkan Piala FA, Guardiola akan selalu dapat menikmati momen itu. Dia akan mengenang dengan hangat bagaimana dia mengalahkan mantan muridnya, Mikel Arteta, dan bagaimana Nico O'Reilly, penggemar City asli yang pertama kali dibawa Guardiola ke latihan tim utama saat berusia 17 tahun, menaklukkan The Gunners dalam waktu empat menit.

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa itu adalah alasan yang tepat bagi Guardiola untuk mundur pada akhir musim ini, satu tahun sebelum kontraknya berakhir, dan pergi dengan kepala tegak. Itulah yang diharapkan banyak orang darinya. Namun, setelah melihat secara langsung apa yang mampu dilakukan tim muda dan baru ini, Guardiola seharusnya tetap bertahan dan melihat sejauh mana ia bisa membawa mereka...



