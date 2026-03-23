Jangan pergi dulu, Pep! Proyek terbaru Man City baru saja mulai berjalan lancar dan Guardiola perlu melihat sejauh mana dia bisa membawanya

Kemenangan terakhir Manchester City atas Arsenal di final Piala Liga menandai dimulainya era kejayaan Pep Guardiola. Maka, kemenangan pada Minggu lalu atas The Gunners di Wembley untuk mengangkat trofi untuk kelima kalinya—lebih banyak daripada pelatih mana pun dalam sejarah kompetisi tersebut—tentu saja menjadi cara yang tepat untuk menutup dekade dominasi pelatih asal Catalan itu di sepak bola Inggris.

Meskipun Piala Carabao merupakan trofi keempat yang paling diincar City setiap tahun, kemenangan ini—yang begitu meyakinkan dan diraih atas tim yang oleh Guardiola dengan tepat disebut sebagai yang terbaik di Inggris—bahkan mungkin di Eropa—sungguh berbicara banyak.

Apa pun yang terjadi antara sekarang dan akhir musim, dengan City masih berharap mengejar Arsenal dalam perebutan gelar dan dengan peluang yang cukup besar untuk memenangkan Piala FA, Guardiola akan selalu dapat menikmati momen itu. Dia akan mengenang dengan hangat bagaimana dia mengalahkan mantan muridnya, Mikel Arteta, dan bagaimana Nico O'Reilly, penggemar City asli yang pertama kali dibawa Guardiola ke latihan tim utama saat berusia 17 tahun, menaklukkan The Gunners dalam waktu empat menit.

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa itu adalah alasan yang tepat bagi Guardiola untuk mundur pada akhir musim ini, satu tahun sebelum kontraknya berakhir, dan pergi dengan kepala tegak. Itulah yang diharapkan banyak orang darinya. Namun, setelah melihat secara langsung apa yang mampu dilakukan tim muda dan baru ini, Guardiola seharusnya tetap bertahan dan melihat sejauh mana ia bisa membawa mereka...


  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    Prestasi yang lebih besar daripada tahun 2018

    Guardiola langsung membandingkan kemenangan hari Minggu itu dengan kemenangan telak 3-0 atas Arsenal asuhan Arsene Wenger pada tahun 2018. Ia berkata: "Ini seperti 10 tahun yang lalu, saat kami memainkan laga Carabao Cup pertama di sini melawan Arsenal. James [Trafford] ini final pertamanya, Matheus [Nunes] baru bergabung, [Abdukodir] Khusanov baru satu tahun di sini, Nico [O'Reilly] membuat saya terkesan di musim pertamanya, Antoine [Semenyo] ini final pertama yang dia mainkan."

    Namun, ada banyak perbedaan latar belakang antara kedua final tersebut. Pada 2018, City sudah berada di jalur yang tepat menuju gelar Premier League pertama mereka bersama dan rekor 100 poin, sementara Arsenal berada di masa-masa akhir era Arsene Wenger. Ketika kedua tim bertemu lagi lima hari kemudian di Premier League, banyak kursi kosong terlihat di Emirates Stadium, di mana sentimen suporter berada di titik terburuknya.

    Kini, Arsenal tampaknya sedang menuju gelar juara liga, dengan keunggulan sembilan poin atas City meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dan berada dalam posisi yang kuat untuk mencapai perempat final Liga Champions selain berada di delapan besar Piala FA.


  Liverpool v Manchester City - Premier League

    Hasil yang luar biasa

    City, demikianlah ceritanya, tampaknya sedang mendekati akhir era Guardiola, dan dalam lima pertandingan menjelang final ini, mereka bermain imbang melawan Nottingham Forest dan West Ham, serta tersingkir dari Liga Champions setelah mengalami dua kekalahan beruntun dari Real Madrid.

    "Tidak ada yang bertaruh satu pound pun, bahkan saya sendiri, untuk kemenangan ini," tambah Guardiola. "Arsenal adalah yang terbaik sejauh ini, tidak diragukan lagi. Hari ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Saya berkata kepada para pemain, 'Hari ini, kita akan melihat level kita seperti apa saat menghadapi tim terbaik, siapa kita sebenarnya.'"

    Setelah menunjukkan seberapa tinggi level itu bisa dicapai, akan gila bagi Guardiola untuk meninggalkan tim ini pada tahap ini. Meskipun penampilan City pada Minggu lalu adalah yang terbaik musim ini melawan tim papan atas, itu jauh dari hasil besar pertama mereka musim ini.

    Mereka telah mengalahkan Liverpool di kandang dan tandang, untuk pertama kalinya dalam satu musim sejak 1937. Mereka hampir saja menang di Emirates pada bulan September, namun gol penyama kedudukan dari Gabriel Martinelli di menit-menit akhir menggagalkan kemenangan itu. Mereka menghancurkan Manchester United di kandang dan meskipun kalah di Old Trafford, mereka dilemahkan oleh cedera yang dialami para bek tengah mereka dan di hari lain, Diogo Dalot bisa saja diusir dari lapangan.


  Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Perbaiki kesalahan di Madrid

    Mereka memang pernah menang di Bernabeu, meski itu hanya dalam laga fase liga yang tak akan diingat siapa pun setelah kekalahan 3-0 mereka di sana awal bulan ini.

    Kekalahan telak di ibu kota Spanyol itu akan dikenang sebagai contoh bagaimana ego Guardiola justru merugikannya, karena keinginannya agar 80.000 penggemar Madrid "merasakan kehadiran kami" justru berbalik menjadi bumerang.

    Namun, jika ia bertahan satu tahun lagi, atau bahkan lebih lama, Guardiola dapat melupakan kenangan itu dan mencoba meningkatkan rekornya yang hanya meraih satu gelar Liga Champions dari 10 percobaan bersama City.

    Motivasi lain bagi Guardiola untuk bertahan adalah bahwa ini adalah tim yang masih dalam masa transisi, dan performa yang mereka tunjukkan saat melawan Arsenal bisa jadi hanyalah awal dari perjalanan mereka.


  FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY

    Skuad yang sedang mengalami perubahan

    Sejak City terakhir kali menjuarai Liga Premier pada Mei 2024, telah terjadi pergantian 11 pemain. Sepuluh pemain dari jajaran pemenang beruntun dan pemain senior seperti Jack Grealish, Kevin De Bruyne, dan Kyle Walker telah hengkang dari skuad, sementara 12 pemain baru telah bergabung.

    Meskipun perekrutan City pada Januari 2025 terkesan terburu-buru dan sedikit putus asa, transfer terbaru mereka justru sangat cerdik.

    Marc Guehi dan Antoine Semenyo termasuk di antara pemain terbaik di Liga Premier sebelum bergabung dengan City dan telah beradaptasi dengan mulus sejak kedatangan mereka. Memang, Guehi harus absen di final karena terikat aturan piala dan harus menunggu sedikit lebih lama sebelum memenangkan trofi pertamanya bersama klub.

    Khusanov, rekrutan terbaik dari gelombang kedatangan baru pada Januari 2025, dengan cepat menjadi idola bagi para penggemar City berkat kecepatan dan kegigihannya.

    Perubahan lain akan segera terjadi karena kontrak kapten Bernardo Silva akan berakhir pada Juni, begitu pula kontrak John Stones, yang bergabung pada musim panas yang sama dengan Guardiola pada 2026. Stones, yang sebagian besar musim terakhir ini kesulitan karena cedera, secara efektif sudah digantikan oleh Guehi dan Khusanov, sementara perpindahan Josko Gvardiol kembali ke posisi bek tengah dari bek kiri semakin meredam dampak kehilangan tersebut.

    Mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Silva, yang telah membungkam para pengkritiknya dengan menampilkan performa luar biasa di momen-momen krusial musim ini, akan jauh lebih sulit. Namun, setelah memulai proses pembaruan skuad yang rumit dan mengambil keputusan sulit seperti melepas Ilkay Gundogan dan De Bruyne, apakah Guardiola benar-benar ingin orang lain yang menyelesaikan tugas tersebut?

  FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY

    Dia seorang pecandu

    Perayaan Guardiola pada hari Minggu itu sungguh sangat spontan dan penuh emosi. Dia menendang papan iklan, mendapat kartu kuning, dan sama sekali tidak menyesal saat berteriak, "Berikan saya kartu kuning lagi, tapi saya akan tetap merayakannya. Saya telah membuktikan bahwa saya bukan kecerdasan buatan. Saya adalah manusia, dan saya ingin merayakannya".

    Dan itu menunjukkan bahwa terlepas dari semua yang telah ia menangkan dalam permainan ini, ia masih bersemangat saat memenangkan pertandingan tingkat atas, terutama ketika timnya bermain dengan sangat baik.

    Guardiola tidak pernah menyembunyikan bahwa ia kecanduan meraih trofi. Setelah merebut kembali gelar Premier League pada 2021, ia berkata: "Ini sangat adiktif, sangat menyenangkan. Ini adiktif, dan setelah itu, mengapa harus berhenti? Mengapa kita tidak mencoba untuk meningkatkan diri dan melakukannya lagi?

    "Ketika kamu merasa sudah cukup dan kesenangan itu tidak ada lagi, itulah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi jika para pemain masih ingin melanjutkan, maka kami akan terus melanjutkannya."

  FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY

    Dan dia masih belum mendapatkan dosisnya

    Tahun lalu, setelah musim terburuk dalam kariernya dari segi hasil, Guardiola menceritakan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan pribadinya.

    "Saya ingin menderita saat tidak menang dalam pertandingan," katanya kepada Reuters. "Saya ingin merasa sedih. Saya ingin tidur dengan gelisah. Saya ingin ketika situasinya memburuk, hal itu memengaruhi saya... Saya menginginkan itu! Saya marah... makanan saya, rasanya jadi lebih buruk...

    "Saya tidak perlu makan banyak karena saya perlu merasakan [kemarahan] itu. Karena jika tidak, apa gunanya? Menang atau kalah... Kita ada di dunia ini untuk merasakan pengalaman yang berbeda, suasana hati yang berbeda."

    Pernikahan Guardiola sebagian hancur karena kecanduannya pada sepak bola. Dia kembali ke Barcelona setiap kali mendapat waktu luang dan dia telah melewatkan konferensi pers sesekali musim ini.

    Namun, rumahnya tidak lagi memiliki daya tarik seperti dulu, karena anak-anaknya sudah dewasa dan bisa bepergian untuk menemuinya di tempat kerja, seperti yang dilakukan putri sulungnya, Maria, di Wembley.

    Saat berada di Manchester, ia sepenuhnya mendedikasikan diri pada karyanya. Ia baru saja mulai menggarap mahakarya terbarunya. Jadi, mengapa ia harus mundur sekarang?


