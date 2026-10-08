'Jangan lupakan Didier Deschamps!' - Robert Pires balas hype Zinedine Zidane saat Prancis memasuki era baru

Berbicara dalam perayaan jubileumnya baru-baru ini di Metz, Pires menegaskan bahwa publik tidak boleh mengabaikan apa yang telah dicapai Deschamps selama masa baktinya yang panjang. Mantan bintang Arsenal itu menekankan bahwa Deschamps memainkan peran penting dalam membangun status elite tim saat ini.

"Kita sedang membicarakan Zidane, salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan sepakbola," kata Pires, seperti dikutip Foot01. "Dia kini juga telah membuktikan dirinya sebagai pelatih, setelah memenangkan beberapa trofi bersama Real Madrid.

"Meski begitu, kita tidak boleh melupakan apa yang dicapai Didier Deschamps selama bertahun-tahun itu. Jadi, ini menandai babak baru. Sepakbolanya cukup menghibur. Para pemainnya fantastis, sesuatu yang saya pikir telah dilihat dan disadari semua orang."