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'Jangan lupakan Didier Deschamps!' - Robert Pires balas hype Zinedine Zidane saat Prancis memasuki era baru
Zidane menikmati awal cerah bersama Prancis
Zidane menikmati awal yang bagus sebagai pelatih Prancis, tetap tak terkalahkan dalam empat pertandingan pertamanya dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Para pendukung di Stade de France menyambut hangat sang ikon, meneriakkan namanya saat tim menampilkan permainan yang menghibur di lapangan.
Namun, mantan rekan setimnya di tim nasional, Pires, merasa perlu membela mantan pelatih Deschamps. Pires meyakini kritik yang belakangan diarahkan kepada Deschamps telah menjadi tidak adil di tengah banjir pujian untuk era baru Zidane.
- Getty Images Sport
Pires meluruskan duduk perkaranya
Berbicara dalam perayaan jubileumnya baru-baru ini di Metz, Pires menegaskan bahwa publik tidak boleh mengabaikan apa yang telah dicapai Deschamps selama masa baktinya yang panjang. Mantan bintang Arsenal itu menekankan bahwa Deschamps memainkan peran penting dalam membangun status elite tim saat ini.
"Kita sedang membicarakan Zidane, salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan sepakbola," kata Pires, seperti dikutip Foot01. "Dia kini juga telah membuktikan dirinya sebagai pelatih, setelah memenangkan beberapa trofi bersama Real Madrid.
"Meski begitu, kita tidak boleh melupakan apa yang dicapai Didier Deschamps selama bertahun-tahun itu. Jadi, ini menandai babak baru. Sepakbolanya cukup menghibur. Para pemainnya fantastis, sesuatu yang saya pikir telah dilihat dan disadari semua orang."
Warisan yang dibangun oleh legenda 1998
Deschamps sebelumnya membangun reputasi sebagai sosok yang terbukti gemar meraih kemenangan, meski gaya pragmatisnya terkadang menuai kritik dibandingkan dengan sepak bola mengalir yang kini diperlihatkan di bawah Zidane. Pires menyoroti bagaimana para pemenang Piala Dunia 1998 secara beruntun membantu membangun kembali tim nasional dari titik terendah setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia 2010.
"Kami punya pelatih yang benar-benar hebat. Tetapi intinya adalah, apakah itu Zizou, Didier atau Lolo [Laurent Blanc], melihat alumnus 1998 menjadi pelatih Prancis membuat kami semua senang," kata Pires.
- AFP
Melangkah menuju era baru
Dengan Prancis kini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan talenta kelas dunia, transisi di bawah Zidane menandai babak baru yang menarik bagi tim nasional. Skuad ini terus membangun momentum saat berupaya mempertahankan posisinya di puncak sepak bola internasional.
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