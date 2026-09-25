Ketika ditanya apakah terlalu banyak tekanan telah dibebankan ke pundak seorang pemain yang membuat lebih banyak headline daripada banyak pemain lain yang punya pengalaman jauh lebih banyak, mantan pemain internasional Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pelatihan sepakbola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa, ya, pada usia 15 tahun, Anda hanya ingin dia menikmati permainannya dan pergi bermain. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya.

“Dia sebentar lagi berusia 16 tahun. Ada potensi karier yang sangat besar di depan Anda. Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Lihat, dia punya orang-orang yang menjaganya. Saya percaya mereka tahu jalur terbaik untuknya.

“Jalurnya adalah, bisakah saya bermain di tim utama? Dan di mana tempat terbaik bagi saya untuk bermain secara konsisten di tim utama dan mengeluarkan kemampuan terbaik saya dalam sistem permainan yang mereka terapkan? Entah itu di Man United, entah itu di mana pun, saya rasa mereka menyebut Barcelona, Real atau siapa pun itu, persoalannya adalah bagaimana Anda masuk ke tim utama itu.

“Jika Anda yakin bahwa pada usia 16 tahun peran Anda adalah pergi ke Real Madrid dan Anda akan mendapatkan sepakbola tim utama, ya, kami angkat topi untuk Anda. Tetapi Anda tetap harus melakukannya. Karena tidak ada yang akan melihat kembali kepada Anda dan berkata, ‘Usia 19, 20, dan Anda baru tampil lima kali, ya, itu langkah yang tepat’. Tidak, Anda harus bermain di tim utama.”