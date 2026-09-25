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'Jangan lakukan sesuatu yang bodoh' - JJ Gabriel diberi tahu pertanyaan-pertanyaan yang harus ia ajukan di masa depan saat wonderkid 15 tahun yang dikaitkan dengan Barcelona itu memaksakan kepergian mengejutkan dari Manchester United
- Getty
'Kid Messi' Gabriel ingin hengkang dari Manchester United
Remaja sensasional Gabriel sudah sejak lama disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepakbola Inggris. Ia sudah pernah menimba ilmu di akademi Chelsea, Arsenal, dan West Ham, sebelum menuju Old Trafford pada 2022.
Ia mendapat julukan ‘Kid Messi’ berkat kemampuan teknis yang dimilikinya sebagai penyerang tajam, dan pernah membela Inggris hingga level U17. Michael Carrick memberinya debut senior bersama Manchester United dalam laga uji coba pramusim melawan Atletico Madrid pada musim panas 2026.
Gabriel sempat terhalang untuk tampil bagi tim utama Manchester United musim lalu karena regulasi Premier League. Ekspektasinya adalah ia akan mampu menembus tim utama pada musim ini, baik di kompetisi kasta tertinggi maupun ajang piala domestik.
Pemain muda kelahiran Enfield itu, menjelang ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober, tampaknya sudah lelah menunggu hari itu datang. Ia membuat orang-orang di Old Trafford terkejut dengan menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru di tempat lain.
Sejumlah tim besar di Inggris, bersama raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid, dikabarkan tertarik. Masih harus dilihat ke mana ia akan berlabuh dan apakah potensi besarnya benar-benar bisa sepenuhnya terwujud, karena jelas masih ada banyak rintangan yang harus ia lewati.
Wonderkid Gabriel masih menunggu debut kompetitif
Ketika ditanya apakah terlalu banyak tekanan telah dibebankan ke pundak seorang pemain yang membuat lebih banyak headline daripada banyak pemain lain yang punya pengalaman jauh lebih banyak, mantan pemain internasional Inggris Heskey, yang berbicara dalam kerja sama dengan program pelatihan sepakbola Chase yang memberikan akses gratis ke kualifikasi kepelatihan bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa, ya, pada usia 15 tahun, Anda hanya ingin dia menikmati permainannya dan pergi bermain. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
“Dia sebentar lagi berusia 16 tahun. Ada potensi karier yang sangat besar di depan Anda. Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Lihat, dia punya orang-orang yang menjaganya. Saya percaya mereka tahu jalur terbaik untuknya.
“Jalurnya adalah, bisakah saya bermain di tim utama? Dan di mana tempat terbaik bagi saya untuk bermain secara konsisten di tim utama dan mengeluarkan kemampuan terbaik saya dalam sistem permainan yang mereka terapkan? Entah itu di Man United, entah itu di mana pun, saya rasa mereka menyebut Barcelona, Real atau siapa pun itu, persoalannya adalah bagaimana Anda masuk ke tim utama itu.
“Jika Anda yakin bahwa pada usia 16 tahun peran Anda adalah pergi ke Real Madrid dan Anda akan mendapatkan sepakbola tim utama, ya, kami angkat topi untuk Anda. Tetapi Anda tetap harus melakukannya. Karena tidak ada yang akan melihat kembali kepada Anda dan berkata, ‘Usia 19, 20, dan Anda baru tampil lima kali, ya, itu langkah yang tepat’. Tidak, Anda harus bermain di tim utama.”
- Chase
Arsenal memberikan debut kepada Dowman pada usia 15 tahun
Gabriel bukan satu-satunya penyerang tajam yang menimbulkan kehebohan di sepakbola Inggris, dengan Max Dowman - yang melakoni debutnya pada usia 15 tahun - juga melakukan hal serupa di Arsenal. Ia bahkan sudah mendapat kepercayaan dari juara Premier League itu, sembari membuka rekening golnya di level senior.
Ketika ditanya apakah Arsenal harus menjadikan Gabriel dan United sebagai sumber inspirasi, Heskey menambahkan: “Saya pikir itu adalah salah satu cetak biru baginya. Saya pikir Dowman sedikit berbeda. Saya pikir Dowman masih anak-anak, tetapi dia punya tubuh pria dewasa. Jadi saya rasa dia sebenarnya bisa bermain lebih banyak.
“Namun, itu adalah cara untuk memasukkan mereka secara bertahap dan menjadikannya pemain reguler tim utama. Dowman adalah pemain yang fantastis. Saya sudah menontonnya beberapa kali. Dia beberapa kali bermain bersama putra saya dan dia adalah pemain yang menonjol. Bukan hanya satu pekan, dia menonjol di setiap pertandingan. Jadi sedikit berbeda dengan JJ, tetapi mereka berdua sama-sama pemain fantastis.”
Remaja Liverpool Ngumoha masuk skuad senior Inggris
Heskey baru-baru ini mengunjungi St George’s Park bersama Chase untuk membahas bagaimana dampak laju Inggris hingga semifinal di Piala Dunia 2026 menginspirasi generasi baru untuk mempertimbangkan kepelatihan sepakbola sebagai karier.
Program kepelatihan sepakbola Chase membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk terjun ke kepelatihan sepakbola dengan menawarkan akses yang didanai penuh ke kualifikasi kepelatihan tingkat pengantar dan beasiswa kepelatihan profesional bagi orang-orang dari latar belakang berpenghasilan rendah di seluruh Inggris Raya.
Orang yang saat ini memegang kendali di Inggris adalah Thomas Tuchel. Ia tidak memasukkan Dowman ke dalam skuad terbarunya, tetapi memiliki winger Liverpool berusia 18 tahun Rio Ngumoha yang bisa dimanfaatkan.
Mantan striker Liverpool itu, Heskey, mengatakan soal perebutan pengakuan yang sedang dijalani para remaja bertalenta tinggi: “Posisinya berbeda. Dan tipenya juga pemain yang berbeda. Saya pikir Dowman, Anda memberinya kebebasan. Biarkan saja dia bergerak bebas dan jangan kunci dia pada satu posisi.
“Saya pikir Rio sudah terpaku pada, dia menyukai sayap kiri. Atau sayap kanan, Anda sudah melihat dia bermain di sayap kanan untuk Liverpool. Dan dia lebih merupakan dribbler serta seseorang yang menghibur dalam hal itu. Sementara Dowman akan memberi Anda gol dan dia lebih soal produk akhir.”
Pelatih di level tertinggi menghadapi banyak tantangan
Inggris, dengan Ngumoha berupaya meraih caps keduanya setelah tampil dalam laga persahabatan prapiala Dunia melawan Selandia Baru, akan beraksi di UEFA Nations League pada Sabtu saat menghadapi Spanyol, yang diperkuat superstar Barcelona berusia 19 tahun, Lamine Yamal, di Stadion Wembley.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program pembinaan sepak bola Chase, kunjungi: Program pembinaan sepak bola Chase https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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