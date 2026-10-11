Pelatih Roma Gian Piero Gasperini tetap membela penyerang Donyell Malen setelah ia menerima kartu merah pada menit ke-53 saat menghadapi Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pengusiran itu membuat Roma bermain dengan sepuluh orang selama hampir 40 menit dan memaksa mereka beralih ke permainan bertahan dalam laga yang sebelumnya berlangsung terbuka.

Gasperini menolak anggapan bahwa Malen bertindak dengan niat buruk. Menurutnya, penyerang asal Belanda itu berkali-kali dilanggar sebelum melakukan tekel terhadap Kaiki.

"Kami terpaksa bertahan setelah kartu merah itu. Malen berkali-kali dilanggar sebelum melakukan tekel tersebut," cetus Gasperini.