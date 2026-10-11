Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
“Jangan lagi gunakan gambar diam!” Gian Piero Gasperini geram karena satu gambar VAR mendistorsi insiden kartu merah Donyell Malen
Gasperini murka atas kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan
Pelatih Roma Gian Piero Gasperini tetap membela penyerang Donyell Malen setelah ia menerima kartu merah pada menit ke-53 saat menghadapi Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pengusiran itu membuat Roma bermain dengan sepuluh orang selama hampir 40 menit dan memaksa mereka beralih ke permainan bertahan dalam laga yang sebelumnya berlangsung terbuka.
Gasperini menolak anggapan bahwa Malen bertindak dengan niat buruk. Menurutnya, penyerang asal Belanda itu berkali-kali dilanggar sebelum melakukan tekel terhadap Kaiki.
"Kami terpaksa bertahan setelah kartu merah itu. Malen berkali-kali dilanggar sebelum melakukan tekel tersebut," cetus Gasperini.
Pelatih kecam tayangan ulang televisi dengan gambar diam
Gasperini tetap pada pendiriannya saat diperlihatkan tayangan ulang video insiden tersebut. Ia mengkritik ofisial karena menilai kontak fisik yang terjadi dalam kecepatan tinggi menggunakan gambar diam. "Sulit dipercaya jika dikatakan Malen bermain kasar; ia ditahan dan sedang dalam momentum gerak," jelas Gasperini.
"Lompatan itu terlihat buruk, tetapi tidak ada niat untuk mencederai siapa pun. Insiden itu jelas merusak pertandingan."
"Tidak ada gunanya membekukan gambar; sepakbola tidak terdiri dari gambar-gambar diam. Dengan cara ini, apa pun bisa dibenarkan, tetapi konteksnya penting. Berhentilah menggunakan gambar diam karena itu mendistorsi kenyataan."
Pujian atas ketangguhan dalam kondisi sulit
Meski marah terhadap kepemimpinan wasit, Gasperini bangga melihat timnya mampu menyesuaikan diri saat bermain dengan sepuluh orang melawan tim asuhan Cesc Fabregas. Roma bertahan dengan baik untuk mengamankan hasil imbang 0-0 pertama di Serie A musim ini.
“Bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 30 menit dalam pertandingan 90 menit melawan tim kuat seperti Como tentu mengecewakan,” kata Gasperini.
“Saya tidak tahu bagaimana hasilnya jika kami bermain dengan 11 orang, tetapi kami percaya diri. Hasil imbang dalam kondisi seperti ini tidak masalah.”
Fokus kini tertuju pada momentum di kompetisi domestik.
Setelah bertahan dari tekanan hebat pada menit-menit akhir oleh serangan Como yang melibatkan enam pemain, Roma pulang dari Lombardy dengan satu poin berharga untuk menjaga ritme mereka di kompetisi domestik. Gasperini tetap yakin akan perkembangan mendasar skuadnya meski kehilangan dua poin.
Roma akan mengevaluasi larangan bermain yang akan dijalani Malen menjelang laga Serie A berikutnya.
Gasperini berharap para pemainnya mempertahankan ketangguhan bertahan yang sama dalam pertandingan-pertandingan mendatang.
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