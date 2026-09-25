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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Jangan Kecewakan Aku: Mourinho Hasut Pemain Real Madrid untuk Melanggar Aturan

LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Spanyol

José Mourinho, pelatih Real Madrid, menaiki mobil program "Bertaruh dan Melaju", untuk berkeliling jalanan Madrid, ditemani Yfhen Karajan.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Mourinho, yang menjelaskan alasan kepulangannya ke klub kerajaan itu, di mana ia berkata "Aku kembali karena klub menginginkan kepulanganku dan membangun kembali tim, tetapi cara mereka berbicara kepadaku juga memiliki pengaruh".

Ia menambahkan "Aku meninggalkan Real Madrid pada tahun 2013, kalau tidak salah, dan sejak saat itu kami selalu menjaga hubungan yang erat. Aku meninggalkan klub dengan hubungan yang sangat baik dengan dewan direksi; itulah sebabnya kami selalu tetap berkomunikasi, dan

Mengenai cara kerjanya, Mourinho menegaskan bahwa "Aku selalu suka menjaga komunikasi yang erat dengan para pemain. Aku sering mengatakan kepada mereka inilah ideku untuk pertandingan ini, dan inilah strategiku, dan begitulah aku menganalisis pertandingan bersama asistenku, dan begitulah kami ingin bermain". 

Ia menjelaskan "Tetapi yang lebih penting daripada cara aku ingin bermain, adalah apa yang mereka rasakan. Apakah kamu merasa mampu melakukan ini untukku? Apakah kamu merasa mampu menjalankan tugas-tugas yang aku bebankan kepadamu? Jika tidak, katakan padaku pendapatmu".

Ia melanjutkan "Karena itu, selalu ada hal yang aku sebut, seperti yang kamu tahu, penemuan dan pengarahan. Kami menemukan berbagai hal bersama-sama. Dan kami berusaha mencapai kondisi ideal di mana pelatih merasa bahagia dan nyaman, dan pada saat yang sama pemain juga merasa nyaman. Aku tidak yakin hal itu akan berhasil jika pemain melakukan sesuatu yang tidak ia yakini".

Ia menambahkan "Sebagaimana yang dikatakan salah satu dosenku di universitas: kamu tidak melatih pemain sepak bola, melainkan kamu melatih manusia".

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Jangan mengecewakanku, dan aku akan selalu berada di sisimu apa pun yang terjadi

    Mourinho mengungkapkan salah satu prinsipnya kepada Krejci, dengan berkata "Jangan mengecewakanku. Ketika aku berkata jangan mengecewakanku, tentu saja aku berbicara soal sepak bola. Jangan mengecewakanku, dan aku akan selalu berada di sisimu. Apa pun yang terjadi".

    Mourinho berkata "Kau adalah pemain sepak bola selama 24 jam sehari. Itulah persoalannya juga. Kau berlatih selama dua atau tiga jam sehari, tetapi kau adalah pemain sepak bola selama 24 jam. Oleh karena itu, segala hal memengaruhi pekerjaanmu: apa yang kau makan ketika tidak berada di klub, apa yang kau minum, bagaimana cara kau tidur, bahkan sisi-sisi dari kehidupan pribadimu".

    Ia menambahkan "Sayangnya, seorang pemain sepak bola tidak boleh bermain ski atau bersepeda; dan jika ia melakukannya, dan ada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi jauh dari klub, kontrak tidak menjadi urusanku. Yang menjadi urusanku adalah cara kau menangani pekerjaanmu. Jika kau jatuh dari sepeda, kau bisa absen dari 3 pertandingan. Kau bisa mematahkan kakimu atau mengalami gegar otak yang menghalangimu untuk tampil di level terbaik".

    Ia melanjutkan "Kau memiliki sekelompok teman, kau masih muda dan lajang, dan teman-temanmu pergi ke klub malam pada Rabu, Kamis, dan Jumat malam, tetapi kau tidak bisa ikut pergi. Kau hanya bisa keluar pada malam setelah pertandingan, dengan syarat kau tidak memiliki pertandingan lain 3 hari kemudian, yang mungkin saja terjadi".

    Mourinho juga berkata "Ada banyak hal yang harus kau relakan untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Namun pada akhirnya, kariermu singkat. Ketika kau mencapai usia sekitar 35 tahun, kau memiliki banyak tahun di depan untuk menikmati hidup dengan cara lain. Akan tetapi sepak bola, pada intinya, bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah gaya hidup. Jika kau menganggapnya sebagai hobi, kau sudah tamat. Dan jika kau menganggap dirimu pemain sepak bola hanya selama dua jam sehari, kau tidak akan mencapai puncak. Pada akhirnya, itu adalah sebuah gaya hidup".

    Ia menambahkan "Baru-baru ini aku menonton sebuah film dokumenter tentang Nadal. Dan tentu saja, ia bukan pemain sepak bola; melainkan seorang atlet luar biasa tanpa keraguan. Sungguh menakjubkan besarnya pengorbanan yang ia berikan dan apa saja yang ia relakan demi meraih karier tersebut. Dan pada akhirnya, selalu ada kaitan antara apa yang kau raih dan apa yang kau berikan demi meraihnya".

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    Pemain sepakbola, para seniman

    Mourinho mengatakan, "Ada aturan dan ada aturan. Ada aturan yang tidak bisa ditawar. Dan ada aturan lain yang justru saya senang bila dilanggar para pemain. Saya akan coba menjelaskannya: jika kita harus hadir tepat pukul sembilan, semua orang harus hadir pukul sembilan. Dan jika kau datang pukul sembilan lewat seperempat, sekalipun kau seorang superstar, kau tetap tidak bisa berbuat begitu. Saya tidak menerima dan tidak menoleransi pelanggaran atas aturan sederhana ini."

    Ia menambahkan, "Namun selama pertandingan, jika salah satu pemain melanggar aturan berkat bakat, kreativitas, atau nalurinya, dan berani mengambil risiko untuk mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, saya menyikapinya dengan cara yang sama. Saya menyiapkan pertandingan bersama para asisten dan analis; kami berusaha mengurangi unsur ketidakpastian dalam pertandingan sebisa mungkin. Saya mencoba menyusun rencana: 'Baik, semuanya akan berjalan seperti ini. Jika kita unggul, saya akan melakukan ini; dan jika kita tertinggal, saya akan melakukan itu.'"

    Ia melanjutkan, "Tetapi ketika pertandingan dimulai, saya tidak memikirkan para analis maupun para asisten. Saya sekadar memiliki naluri tertentu dan bertindak berdasarkan itu; saya melakukan apa yang saya rasa seharusnya dilakukan. Dan jika pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang saya perkirakan, saya tidak menyalahkan diri sendiri, karena saya melakukannya demi tim. Saya melakukannya karena saya merasa itulah yang terbaik."

    Mourinho berpendapat bahwa "para pemain sepak bola adalah seniman. Ketika kau mencapai level tertentu, itu bukan hanya soal latihanmu atau pendidikan akademismu atau apa yang kau pelajari di universitas; tetapi kau memiliki bakat yang kemungkinan besar dianugerahkan Tuhan kepadamu. Jadi, biarkan dirimu terbawa olehnya dan ikutilah instingmu."

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    Mourinho membela para bintang super

    Mourinho juga berbicara tentang cara menangani para bintang di dalam ruang ganti sebuah tim sepak bola, seraya berkata, "Mereka yang benar-benar saya sebut sebagai bintang super tidak pernah bermasalah dengan keangkuhan, karena mereka yang menimbulkan masalah akibat keangkuhannya bukanlah bintang super bagi saya."

    Ia menegaskan, "Bagi saya, bintang super adalah sebuah kesatuan yang utuh. Kesatuan ini mencakup sisi kepribadian di mana kadar keangkuhannya sebanding dengan kadar bakatnya. Namun, datang suatu saat ketika mereka tahu kapan itu sudah cukup; dan ketika mereka tidak tahu kapan harus berhenti serta ingin melewati batas itu, maka bagi saya mereka berhenti menjadi bintang super."

    Mourinho menutup pembicaraannya dengan berkata, "Saya belajar setiap hari. Saya belajar dari saat-saat sulit. Saya belajar dari orang-orang yang bekerja bersama saya, terutama para pemain. Dan untuk menang, kami harus bekerja bersama. Kami harus bermain demi satu sama lain, dan berkorban demi satu sama lain. Pada akhirnya, selalu ada hubungan antara apa yang kamu raih dan apa yang kamu berikan untuk meraihnya."

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