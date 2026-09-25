José Mourinho, pelatih Real Madrid, menaiki mobil program "Bertaruh dan Melaju", untuk berkeliling jalanan Madrid, ditemani Yfhen Karajan.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Mourinho, yang menjelaskan alasan kepulangannya ke klub kerajaan itu, di mana ia berkata "Aku kembali karena klub menginginkan kepulanganku dan membangun kembali tim, tetapi cara mereka berbicara kepadaku juga memiliki pengaruh".

Ia menambahkan "Aku meninggalkan Real Madrid pada tahun 2013, kalau tidak salah, dan sejak saat itu kami selalu menjaga hubungan yang erat. Aku meninggalkan klub dengan hubungan yang sangat baik dengan dewan direksi; itulah sebabnya kami selalu tetap berkomunikasi, dan

Mengenai cara kerjanya, Mourinho menegaskan bahwa "Aku selalu suka menjaga komunikasi yang erat dengan para pemain. Aku sering mengatakan kepada mereka inilah ideku untuk pertandingan ini, dan inilah strategiku, dan begitulah aku menganalisis pertandingan bersama asistenku, dan begitulah kami ingin bermain".

Ia menjelaskan "Tetapi yang lebih penting daripada cara aku ingin bermain, adalah apa yang mereka rasakan. Apakah kamu merasa mampu melakukan ini untukku? Apakah kamu merasa mampu menjalankan tugas-tugas yang aku bebankan kepadamu? Jika tidak, katakan padaku pendapatmu".

Ia melanjutkan "Karena itu, selalu ada hal yang aku sebut, seperti yang kamu tahu, penemuan dan pengarahan. Kami menemukan berbagai hal bersama-sama. Dan kami berusaha mencapai kondisi ideal di mana pelatih merasa bahagia dan nyaman, dan pada saat yang sama pemain juga merasa nyaman. Aku tidak yakin hal itu akan berhasil jika pemain melakukan sesuatu yang tidak ia yakini".

Ia menambahkan "Sebagaimana yang dikatakan salah satu dosenku di universitas: kamu tidak melatih pemain sepak bola, melainkan kamu melatih manusia".