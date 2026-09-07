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"Jangan goyah saat melihat uang" - Mengapa Bayern Munich tidak takut dengan tawaran transfer untuk Michael Olise ketika prediksi masa depannya dibuat oleh mantan pemain internasional Prancis
Real Madrid dikaitkan dengan langkah senilai €223 juta untuk Olise
Setelah mencatat angka kontribusi gol yang luar biasa musim lalu, Olise memainkan peran penting untuk Prancis dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia 2026. Pada turnamen itulah pembicaraan mengenai potensi kepindahan ke Spanyol makin menguat.
Raksasa La Liga Real Madrid terkenal dengan kebijakan rekrutmen ‘Galacticos’ mereka, dan disebut meyakini bahwa seorang penyerang berusia 24 tahun yang mencuri perhatian di Jerman akan memenuhi kriteria tersebut. Pada satu tahap sempat muncul pembicaraan tentang tawaran pemecah rekor senilai €223 juta (£192 juta/$259 juta) yang sedang dipertimbangkan, yang akan melampaui kepindahan Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017.
Tidak ada tawaran yang diajukan, dengan Real Madrid justru mengalihkan perhatian mereka kepada winger Pantai Gading Yan Diomande. Kini tidak ada tempat langsung bagi Olise untuk diisi di Santiago Bernabeu. Namun, itu bukan berarti pendekatan di masa depan tidak akan dilakukan, atau bahwa mantan bintang Reading dan Crystal Palace itu tidak akan mendapatkan peluang untuk kembali merumput di Premier League pada suatu saat nanti.
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Mengapa Bayern bisa menepis minat dari La Liga & Premier League
Untuk saat ini, Bayern siap menangkis setiap pendekatan. Ketika ditanya soal Real dan tim-tim papan atas di Inggris yang meningkatkan upaya untuk memboyong Olise dari Bavaria, mantan pemain internasional Prancis Sagna, yang berbicara dalam kerja sama dengan Wiz Slots, mengatakan kepada GOAL: “Sekarang mereka punya persaingan, karena Bayern adalah sebuah institusi.
“Bayern tidak terikat oleh uang, mereka tidak takut pada uang, mereka tidak goyah ketika melihat uang karena mereka punya stabilitas, mereka punya disiplin Jerman. Jadi siapa pun yang datang membawa uang, mereka tidak terkesan.
“Ini bisa menjadi tantangan bagi klub mana pun yang mencoba mendekatinya, karena ini adalah klub yang punya uang. Selain itu, Bayern adalah klub besar dan bukan klub yang buruk, klub ini sangat dihormati, dicintai. Dia memberi dampak besar, tim ini sangat cocok untuknya, jadi saya tidak melihat dia akan pergi.”
Bayern tidak berencana berpisah dengan superstar global
Mantan gelandang Bayern, Dietmar Hamann, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat membahas topik yang sama: “Dia masih punya dua atau tiga tahun lagi. Uli Hoeness mengatakan dengan tegas tidak mungkin, karena mereka selalu menekankan bahwa mereka bukan klub penjual. Mereka hanya menjual pemain ketika mereka ingin menjual pemain.
“Dia adalah pemain paling menonjol. Mereka sama sekali tidak punya niat, tidak punya ketertarikan apa pun. Jika pemain itu datang ke Bayern Munich dan berkata, ‘Saya ingin pergi’, maka itu mungkin akan menjadi situasi yang berbeda, mungkin akan menjadi skenario yang berbeda.”
Terkait pembicaraan soal biaya transfer rekor yang berpindah tangan, mantan penyerang Prancis Louis Saha sebelumnya mengatakan kepada GOAL: “Angkanya benar-benar gila. Tapi saya memang berpikir bahwa dia pantas mendapatkan pujian dan perdebatan semacam itu, karena apa yang dilakukan anak ini dalam rentang satu hingga dua tahun, itu luar biasa.
“Anda harus ingat, dia seperti bermain untuk Crystal Palace dan saya rasa orang-orang belum benar-benar memahami tipe talenta seperti itu. Dan ini juga kisah yang indah, karena seseorang yang bisa dibilang santai, tidak peduli, mungkin tidak mencintai sepakbola seperti kita, telah membungkam semua orang di dunia ini dan berkata, ‘dengar, ketika Anda melakukannya dengan identitas Anda sendiri, Anda bisa melakukan hal-hal luar biasa’. Dan sekarang orang-orang mengejarnya seperti orang gila. Ini indah.”
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Saat kontrak Olise di Allianz Arena berakhir
Bayern mengikat Olise dengan kontrak hingga 2029, sehingga tidak berada dalam tekanan untuk melepas salah satu aset paling berharga mereka. Mereka berharap bintang kelahiran London itu akan menghabiskan beberapa tahun lagi di Munich.
Mereka menyadari bahwa para rival berkantong tebal terus memantau dengan saksama perkembangan di Jerman, tetapi mereka sendiri merupakan penantang abadi untuk gelar Liga Champions dan akan percaya bahwa ambisi kolektif mereka bisa menyamai ambisi individu mana pun.
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