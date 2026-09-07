Setelah mencatat angka kontribusi gol yang luar biasa musim lalu, Olise memainkan peran penting untuk Prancis dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia 2026. Pada turnamen itulah pembicaraan mengenai potensi kepindahan ke Spanyol makin menguat.

Raksasa La Liga Real Madrid terkenal dengan kebijakan rekrutmen ‘Galacticos’ mereka, dan disebut meyakini bahwa seorang penyerang berusia 24 tahun yang mencuri perhatian di Jerman akan memenuhi kriteria tersebut. Pada satu tahap sempat muncul pembicaraan tentang tawaran pemecah rekor senilai €223 juta (£192 juta/$259 juta) yang sedang dipertimbangkan, yang akan melampaui kepindahan Neymar dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 2017.

Tidak ada tawaran yang diajukan, dengan Real Madrid justru mengalihkan perhatian mereka kepada winger Pantai Gading Yan Diomande. Kini tidak ada tempat langsung bagi Olise untuk diisi di Santiago Bernabeu. Namun, itu bukan berarti pendekatan di masa depan tidak akan dilakukan, atau bahwa mantan bintang Reading dan Crystal Palace itu tidak akan mendapatkan peluang untuk kembali merumput di Premier League pada suatu saat nanti.