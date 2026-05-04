Jangan ganggu! PSG melancarkan upaya ambisius untuk merekrut bintang pertahanan Real Madrid yang memiliki klausul pelepasan sebesar €150 juta
Campos memimpin perburuan untuk merebut Martinez
Menurut Marca, klub Prancis tersebut menunjukkan minat yang kuat terhadap salah satu talenta akademi paling menjanjikan Real Madrid, Joan Martínez, meskipun klub Spanyol itu masih memegang kendali penuh atas masa depannya.
PSG, juara Ligue 1, bertekad untuk merekrutnya, dengan penasihat olahraga Luis Campos yang memimpin upaya tersebut. Dikenal karena kemampuannya dalam mengidentifikasi talenta-talenta elit sebelum mereka melesat ke panggung dunia, Campos dilaporkan telah memantau Martínez selama berbulan-bulan, sambil meneliti situasi kontraknya menjelang kemungkinan penawaran.
Dilindungi oleh klausul senilai €150 juta
Meskipun ada minat yang gencar dari ibu kota Prancis, Madrid tetap berada dalam posisi yang kuat. Klub ini baru-baru ini mengamankan masa depan Martinez dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, yang diperkuat dengan klausul pelepasan sebesar €150 juta. Hal ini secara efektif mencegah kepergian yang mudah, memastikan Los Blancos yang menentukan syarat-syarat dalam setiap negosiasi. Jika PSG secara resmi menyatakan minatnya, mereka akan menghadapi perjuangan yang berat. Berbeda dengan banyak kepergian pemain muda Madrid, ini kemungkinan besar akan menjadi transfer permanen tanpa opsi pembelian kembali — sebuah skenario yang secara historis enggan diterima Madrid ketika menyangkut talenta-talenta terbaik mereka.
Krisis pertahanan mempersulit proses keluar
Waktu munculnya minat PSG bertepatan dengan masa-masa sulit bagi klub raksasa Spanyol tersebut. Absennya Eder Militao dalam jangka panjang telah memaksa klub untuk mengevaluasi kembali kedalaman skuadnya. Dengan negosiasi kontrak para pemain senior yang masih tertunda dan barisan pertahanan yang berada di bawah tekanan, integrasi talenta muda seperti Martinez kini menjadi prioritas, bukan sekadar pilihan, dan laporan menyebutkan bahwa klub Bernabeu tidak berminat untuk membahas kesepakatan tersebut.
Pertarungan sengit antara raksasa-raksasa Eropa
Kehilangan pemain sekelas Martinez ke rival langsung di Eropa akan menjadi pukulan telak bagi visi jangka panjang Madrid. Klausul pelepasan yang fantastis itu dirancang khusus untuk menangkis klub-klub yang didukung negara seperti PSG. Seiring mendekatnya bursa transfer musim panas, ketegangan diprediksi akan meningkat, namun untuk saat ini, label harga €150 juta tetap menjadi penghalang yang tangguh antara Paris dan "permata pertahanannya".