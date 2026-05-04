Jangan ganggu! PSG melancarkan upaya ambisius untuk merekrut bintang pertahanan Real Madrid yang memiliki klausul pelepasan sebesar €150 juta

Meskipun ada minat yang gencar dari ibu kota Prancis, Madrid tetap berada dalam posisi yang kuat. Klub ini baru-baru ini mengamankan masa depan Martinez dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, yang diperkuat dengan klausul pelepasan sebesar €150 juta. Hal ini secara efektif mencegah kepergian yang mudah, memastikan Los Blancos yang menentukan syarat-syarat dalam setiap negosiasi. Jika PSG secara resmi menyatakan minatnya, mereka akan menghadapi perjuangan yang berat. Berbeda dengan banyak kepergian pemain muda Madrid, ini kemungkinan besar akan menjadi transfer permanen tanpa opsi pembelian kembali — sebuah skenario yang secara historis enggan diterima Madrid ketika menyangkut talenta-talenta terbaik mereka.