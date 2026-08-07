Newcastle United telah memberikan pukulan telak terhadap rencana transfer musim panas Manchester United dengan memberi tahu petinggi Old Trafford bahwa Hall tidak dijual, menurut Sky Sports. Newcastle secara resmi menolak pendekatan awal dari rival mereka di Premier League itu dua pekan lalu untuk pemain berbakat berusia 21 tahun tersebut, yang dengan cepat menjelma menjadi figur kunci di St James' Park sejak kepindahannya dari Chelsea dipermanenkan.

Penolakan itu datang meski Manchester United sudah lama mengagumi sang pemain, dengan staf rekrutmen di Old Trafford memantau perkembangannya selama beberapa musim. Hall awalnya bergabung dengan Newcastle dengan status pinjaman dari Chelsea pada musim panas 2023 sebelum dipermanenkan pada musim panas 2024. Saat ini ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di Tyneside, yang memberi Newcastle posisi tawar penuh dalam negosiasi.