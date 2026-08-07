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Jangan ganggu! Newcastle tolak pendekatan Manchester United untuk Lewis Hall saat perburuan bek kiri Setan Merah mengalami pukulan telak
Newcastle tetap kukuh soal Hall
Newcastle United telah memberikan pukulan telak terhadap rencana transfer musim panas Manchester United dengan memberi tahu petinggi Old Trafford bahwa Hall tidak dijual, menurut Sky Sports. Newcastle secara resmi menolak pendekatan awal dari rival mereka di Premier League itu dua pekan lalu untuk pemain berbakat berusia 21 tahun tersebut, yang dengan cepat menjelma menjadi figur kunci di St James' Park sejak kepindahannya dari Chelsea dipermanenkan.
Penolakan itu datang meski Manchester United sudah lama mengagumi sang pemain, dengan staf rekrutmen di Old Trafford memantau perkembangannya selama beberapa musim. Hall awalnya bergabung dengan Newcastle dengan status pinjaman dari Chelsea pada musim panas 2023 sebelum dipermanenkan pada musim panas 2024. Saat ini ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di Tyneside, yang memberi Newcastle posisi tawar penuh dalam negosiasi.
- Getty Images Sport
Pusing tujuh keliling lini belakang Carrick
Kegagalan merekrut Hall membuat manajer Manchester United Michael Carrick menghadapi dilema pemilihan yang berat menjelang musim baru. Manchester United saat ini beroperasi dengan opsi yang sangat menipis di sisi kiri lini belakang mereka setelah kepergian Tyrell Malacia dengan status bebas transfer.
Dengan Malacia tidak lagi berada di klub, tugas bek kiri senior kini hampir sepenuhnya berada di pundak Luke Shaw. Meski Shaw tetap merupakan pemain papan atas ketika bugar, riwayat cederanya terus menjadi kekhawatiran bagi staf pelatih United, dan veteran Inggris itu kini hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Old Trafford.
Minat jangka panjang masih belum terpenuhi
Upaya Manchester United untuk memburu Hall jauh dari sekadar langkah reaksioner; klub itu sudah dikaitkan dengan bek serbabisa tersebut sejak musim semi. Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Hall telah diidentifikasi sebagai target utama sejak Maret, dengan departemen rekrutmen memandangnya sebagai profil ideal untuk menyegarkan skuad yang kian menua. Nilai Hall meningkat signifikan, terutama setelah membantu Newcastle menjuarai Piala EFL 2024–25, dan laporan pemandu bakat menyoroti kemampuannya bermain baik di peran bertahan maupun lini tengah, sebuah fleksibilitas yang akan memberi Carrick keleluasaan taktik yang sangat dibutuhkan sepanjang kampanye domestik dan kontinental yang melelahkan.
Terlepas dari kemunduran terbaru itu, jajaran petinggi Manchester United diperkirakan akan terus memantau pasar untuk mencari solusi alternatif, setelah sebelumnya membuat langkah signifikan di bursa transfer dengan mendatangkan Andrey Santos, Karl Darlow, Youri Tielemans, Tynan Thompson, dan Cristian Orozco. Strategi klub untuk sisa jendela transfer tetap berfokus pada penguatan skuad lebih lanjut, dengan tambahan amunisi di lini tengah masih dibahas sebagai prioritas tinggi.
- AFP
Membangun di atas kembalinya Carrick ke Liga Champions
Manchester United akan memulai kampanye baru mereka pada 22 Agustus dengan laga tandang melawan Hull City, dengan tujuan melanjutkan kebangkitan impresif mereka di bawah Carrick. Sang manajer berhasil mengembalikan kejayaan klub musim lalu, membawa Manchester United finis kuat di peringkat ketiga Premier League dan memastikan kembalinya mereka yang sudah lama dinantikan ke Liga Champions UEFA.
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