Sebastian Frej
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Jangan ganggu bintang kami! Crystal Palace menutup rapat peluang Manchester City saat sang bos menegaskan gelandang bintangnya tidak akan ke mana-mana
Melindungi gelandang bintang
Crystal Palace telah memperjelas sikap mereka setelah menolak pendekatan dari Manchester City untuk gelandang Wharton. City tengah mempertimbangkan potensi tambahan di lini tengah menyusul kepergian besar Rodri ke Barcelona dalam kesepakatan senilai £65,4 juta.
Namun, petinggi transfer Palace langsung menghentikan pendekatan tersebut, sembari menegaskan bahwa aset berharga mereka itu tidak tersedia. Pemain 22 tahun itu masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga 2029 setelah didatangkan dengan nilai £22,5 juta dari Blackburn Rovers pada 2024.
- Getty Images Sport
Sage bersikeras Wharton tetap bertahan
Manajer baru Crystal Palace, Pierre Sage, dengan tegas mendukung pemainnya untuk tetap bertahan di London selatan pada musim mendatang. Sage meyakini satu musim penuh lagi dalam proses perkembangan di bawah dinamika baru klub akan sangat menguntungkan bagi pemain internasional Inggris itu.
"Sekarang bukan saatnya untuk melakukan itu," kata Sage kepada para wartawan ketika membahas potensi ketertarikan. "Saya pikir dia mampu bermain untuk klub lain, klub besar di sini atau di mana pun di Eropa. Tetapi saya pikir satu tahun bersama kami, satu tahun dengan dinamika baru, akan bagus untuknya. Kami membutuhkan dia dan itulah mengapa saya pikir dia akan bertahan bersama kami."
Kenaikan pesat dan trofi
Wharton menikmati peningkatan karier yang melesat sejak menembus tim utama, dengan mengoleksi empat penampilan senior untuk tim nasional Inggris. Penampilan gemilangnya juga membantu Palace meraih trofi bergengsi, termasuk Piala FA pada 2024–25 dan UEFA Conference League pada 2025–26.
Kesuksesan seperti itu secara alami menarik perhatian klub-klub elite di seluruh Eropa, seiring dengan penyegaran skuad yang dilakukan City dengan penuh perhitungan pada musim panas ini. Selain mendatangkan Elliot Anderson, City juga berhasil mengelola transisi pemain yang melibatkan Nathan Aké, James Trafford, dan Tijjani Reijnders.
- Getty Images Sport
Menatap kampanye mendatang
Dengan Palace tetap teguh pada valuasi dan rencana masa depan mereka, Wharton diperkirakan akan memainkan peran sentral dalam laga-laga mereka yang akan datang. Dukungan tegas dari Sage memastikan gelandang itu bisa sepenuhnya fokus pada tugasnya di klub tanpa gangguan spekulasi transfer yang terus berlanjut.
Seiring bursa transfer mendekati penutupan, keteguhan Palace akan memastikan skuad inti mereka tetap utuh. Para pendukung bisa menantikan untuk melihat playmaker bintang mereka mengatur permainan di lini tengah setidaknya untuk satu tahun lagi.
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