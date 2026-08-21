Manajer baru Crystal Palace, Pierre Sage, dengan tegas mendukung pemainnya untuk tetap bertahan di London selatan pada musim mendatang. Sage meyakini satu musim penuh lagi dalam proses perkembangan di bawah dinamika baru klub akan sangat menguntungkan bagi pemain internasional Inggris itu.

"Sekarang bukan saatnya untuk melakukan itu," kata Sage kepada para wartawan ketika membahas potensi ketertarikan. "Saya pikir dia mampu bermain untuk klub lain, klub besar di sini atau di mana pun di Eropa. Tetapi saya pikir satu tahun bersama kami, satu tahun dengan dinamika baru, akan bagus untuknya. Kami membutuhkan dia dan itulah mengapa saya pikir dia akan bertahan bersama kami."