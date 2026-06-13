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Florian Wirtz Germany World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Jangan buru-buru mengesampingkan Florian Wirtz! Pemain kunci Jerman ini bisa membungkam para pengkritiknya di Liverpool dengan tampil gemilang di Piala Dunia

Analysis
Germany
F. Wirtz
World Cup
Liverpool
FEATURES
Germany vs Curacao

Selama rentetan hasil buruk Liverpool yang tak pernah terjadi sebelumnya pada musim gugur lalu, performa Florian Wirtz menjadi bahan perbincangan hangat. Gary Lineker termasuk di antara mereka yang berpendapat bahwa pemain bernomor punggung 10 itu mungkin akan mendapat manfaat jika ditarik dari susunan pemain inti Arne Slot, dan dengan demikian terhindar dari sorotan. "Jangan kira dia tidak sedang menderita karena hal ini," kata mantan pemain timnas Inggris itu dalam podcast 'The Rest is Football'.

Namun, Lineker sama sekali tidak ragu bahwa pemain yang didatangkan seharga £100 juta itu pada akhirnya akan membuktikan nilainya bagi Liverpool.

"Kami sudah melihatnya bermain di Liga Champions, dan kami tahu apa yang bisa dilakukannya," kata Lineker. "Saya tidak mendasarkan penilaian saya pada Bundesliga; saya mendasarkannya pada performa di Eropa, dan dia sudah memulai kariernya sejak usia sangat muda.

"Dia pasti akan tampil bagus, dan saya yakin dia akan melakukannya... Dia benar-benar jago sepak bola." Namun, tidak semua orang begitu yakin.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Anak laki-laki kecil'

    Jamie Carragher sudah merasa khawatir bahwa pemain internasional Jerman itu tak lebih dari sekadar "rapi dan teratur" saat menguasai bola, sementara Gary Neville berpendapat bahwa solusi yang semula diharapkan untuk mengatasi kurangnya kreativitas di lini tengah justru telah menjadi "masalah" bagi Liverpool.

    "Kami sudah berbulan-bulan bersikap hati-hati terhadapnya, mengingat dia masih muda dan baru pindah ke negara baru, tapi dia adalah pemain seharga lebih dari £100 juta, jadi dia harus segera membuktikan dirinya," kata mantan bek sayap Manchester United itu dalam podcast-nya sendiri setelah kekalahan telak 3-0 Liverpool di kandang Manchester City pada November lalu.

    "Hari ini, menurut saya Wirtz terlihat seperti anak kecil. Itu tidak boleh terjadi. Dia terus-menerus digiring ke sana-sini di lapangan, dan tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan, jadi penampilannya benar-benar mengkhawatirkan. Dia adalah pemain timnas Jerman yang sangat dihormati, dan dia terlihat jauh dari apa yang diharapkan dalam pertandingan Premier League yang sangat fisik."

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bukan pemain yang suka bertaruh besar?

    Wirtz berhasil menambah sedikit otot yang sangat dibutuhkannya selama musim pertamanya di Inggris. "Saya harus menjadi sedikit lebih kuat," akunya.

    Namun, meski jumlah gol dan assistnya meningkat setelah akhirnya mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 2-1 atas Wolves pada 27 Desember, ketidakmampuan Wirtz untuk memengaruhi jalannya pertandingan—terutama di laga-laga besar—tetap menjadi sumber kekhawatiran, dan Carragher merasa tak punya pilihan selain menegurnya setelah penampilan yang kurang efektif dalam kekalahan 3-2 Liverpool dari Manchester United pada 3 Mei.

  • Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Perjalanan yang sangat mudah'

    "Satu-satunya pemain yang menurut saya mendapat perlakuan sangat mudah adalah Florian Wirtz," kata mantan bek The Reds itu di Sky Sports. "Saya sendiri belum pernah pindah klub, apalagi pindah ke negara lain. Tapi, saya rasa kami sudah memberinya waktu. Kami sudah sangat, sangat baik padanya.

    "Dia tampil buruk hari ini. Dan meskipun Liverpool bermain sangat baik, tetap saja [Dominik] Szoboszlai dan bahkan kadang-kadang musim ini [Mohamed] Salah. Salah belum seperti Salah musim lalu, tapi dia tetap salah satu penyerang terbaik Liverpool.

    "Saya pernah mengomentari pertandingan tandang Liverpool di Burnley di awal musim ini dan saya menggambarkan Wirtz sebagai pemain yang rapi dan teratur. Saat itu saya sedang bersikap baik. Saya tidak akan menggambarkannya secara berbeda saat ini. Dia sudah setahun menjalani kariernya di Liverpool."


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Perbandingan yang tidak menguntungkan

    Mengingat biaya transfer Wirtz yang mencapai ratusan juta poundsterling, para penggemar Liverpool tentu berhak mengharapkan lebih dari 15 kontribusi langsung terhadap gol dari seorang pemain yang telah mencatatkan angka lebih dari dua kali lipat pada musim terakhirnya di Bayer Leverkusen.

    Meskipun ada penampilan menjanjikan saat melawan tim-tim seperti Newcastle, ia jelas tidak memberikan dampak yang sama di Anfield seperti yang dilakukan rekan sesama pemain nomor 10, Rayan Cherki, di Etihad. Hal ini memberikan citra yang kurang baik bagi Wirtz, mengingat pemain asal Prancis tersebut sempat diminati Liverpool sebelum akhirnya direkrut oleh Manchester City dengan harga hanya £34 juta ($45 juta).

    Namun, ada beberapa faktor yang meringankan, dengan yang utama adalah bahwa musim Liverpool merupakan bencana dari awal hingga akhir. Wirtz bergabung dengan tim juara yang diunggulkan untuk bersaing di Liga Champions - namun setelah dengan mudah dikalahkan oleh Paris Saint-Germain di perempat final, The Reds hanya berhasil lolos ke kompetisi musim depan pada hari terakhir musim Liga Premier.

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    'Membuatku jadi lebih kuat'

    Tak heran, maka, jika Wirtz tampil lebih mirip dengan penampilannya di Leverkusen saat membela Jerman, terutama tahun ini.

    Julian Nagelsmann memainkan peran penting dalam hal ini, karena ia terus mendukung Wirtz dan menurunkannya sebagai starter di setiap pertandingan yang dilakoni tim nasional sejak gelandang serang serba bisa itu pindah ke Merseyside. Tak heran, Wirtz menghargai dukungan tersebut.

    "Itu bukanlah periode yang mudah [selama paruh pertama musim]," katanya kepada Sportschau setelah mencetak satu gol dan menciptakan dua gol lainnya dalam kemenangan 4-3 atas Swiss pada pertandingan persahabatan bulan Maret lalu. "Tapi [Nagelsmann] mengatakan kepada saya bahwa tidak selalu berjalan mulus itu juga baik; bahwa Anda juga mengalami kemunduran sesekali dan menjadi lebih kuat karenanya. Begitulah cara saya memandangnya sekarang, bahwa hal itu telah membuat saya sedikit lebih kuat."

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Seorang pemain yang sangat andal

    Nagelsmann sepenuhnya setuju dan, oleh karena itu, yakin bahwa seorang pemain yang "sudah menjadi nama besar di dunia sepak bola" dapat menjadi bintang global dalam enam minggu ke depan.

    "Florian sangat berbakat dan selalu memiliki energi yang diperlukan untuk memainkan permainan kami," kata pelatih timnas Jerman itu dengan antusias. "Lothar Matthaus pernah memberinya nilai A+ dan siapa yang bisa tidak setuju? Anda tidak bisa."

    Memang, terlepas dari semua cobaan dan rintangan yang dialaminya selama musim debut yang sulit di Liverpool, Wirtz jelas masih sangat mahir dalam sepak bola. Jangan heran jika ia mengingatkan semua orang akan fakta itu di Piala Dunia.

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