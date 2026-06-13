Jangan buru-buru mengesampingkan Florian Wirtz! Pemain kunci Jerman ini bisa membungkam para pengkritiknya di Liverpool dengan tampil gemilang di Piala Dunia

Namun, Lineker sama sekali tidak ragu bahwa pemain yang didatangkan seharga £100 juta itu pada akhirnya akan membuktikan nilainya bagi Liverpool.

"Kami sudah melihatnya bermain di Liga Champions, dan kami tahu apa yang bisa dilakukannya," kata Lineker. "Saya tidak mendasarkan penilaian saya pada Bundesliga; saya mendasarkannya pada performa di Eropa, dan dia sudah memulai kariernya sejak usia sangat muda.

"Dia pasti akan tampil bagus, dan saya yakin dia akan melakukannya... Dia benar-benar jago sepak bola." Namun, tidak semua orang begitu yakin.