'Jangan bersikap seperti anak kecil' - Lionel Messi dikritik habis-habisan karena upaya 'konyol'nya untuk membuat Marc Cucurella diusir dari lapangan saat Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia

Final Piala Dunia di MetLife Stadium diwarnai kontroversi seiring meningkatnya ketegangan setelah serangkaian keputusan wasit yang diperdebatkan. Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Fernandez menerima kartu kuning kedua akibat tekel ceroboh terhadap Pau Cubarsi.

Tak lama setelah itu, Cucurella terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Messi. Kapten Argentina itu langsung mengajukan protes kepada wasit, seolah-olah meminta tindakan disiplin terhadap bek Real Madrid tersebut.

Berdasarkan peraturan Piala Dunia 2026, pemain berisiko mendapat hukuman berat, termasuk kartu merah, jika mereka berkomunikasi dengan lawan sambil sengaja menutupi mulut mereka. Aturan tersebut sebelumnya telah mengakibatkan pengusiran Miguel Almiron di awal kompetisi, sehingga memunculkan dugaan bahwa Messi berharap sanksi yang sama akan diterapkan kepada Cucurella.