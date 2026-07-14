"Jangan ambil keputusan apa pun sekarang!" - Ronaldo mendesak Neymar untuk mempertimbangkan kembali keputusannya pensiun dari timnas Brasil setelah "mengorbankan dirinya" demi Piala Dunia 2026

Di tengah emosi yang meluap pasca tersingkirnya Brasil di babak 16 besar, pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu tampaknya memutuskan untuk mengakhiri karier internasionalnya. Namun, Ronaldo turun tangan untuk memberikan nasihat kepada pemain berusia 34 tahun tersebut, dengan menegaskan bahwa emosi yang memuncak akibat tersingkirnya tim dari turnamen bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan yang mengubah hidup mengenai masa depannya dalam seragam kuning yang legendaris itu.

Dalam wawancara dengan Rede Ronaldo dan TNT Sports Brasil, striker legendaris itu memberikan nasihat yang jelas. "Jangan menuntut apa pun dari dirimu sendiri dan jangan memutuskan apa pun sekarang, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak ada yang perlu menyelesaikan apa pun saat ini," kata Ronaldo, berharap dapat memberi ruang bagi sang playmaker untuk memproses kekecewaannya atas turnamen tersebut.