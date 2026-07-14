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"Jangan ambil keputusan apa pun sekarang!" - Ronaldo mendesak Neymar untuk mempertimbangkan kembali keputusannya pensiun dari timnas Brasil setelah "mengorbankan dirinya" demi Piala Dunia 2026
Fenomeno menyerukan agar tetap tenang
Di tengah emosi yang meluap pasca tersingkirnya Brasil di babak 16 besar, pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu tampaknya memutuskan untuk mengakhiri karier internasionalnya. Namun, Ronaldo turun tangan untuk memberikan nasihat kepada pemain berusia 34 tahun tersebut, dengan menegaskan bahwa emosi yang memuncak akibat tersingkirnya tim dari turnamen bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan yang mengubah hidup mengenai masa depannya dalam seragam kuning yang legendaris itu.
Dalam wawancara dengan Rede Ronaldo dan TNT Sports Brasil, striker legendaris itu memberikan nasihat yang jelas. "Jangan menuntut apa pun dari dirimu sendiri dan jangan memutuskan apa pun sekarang, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak ada yang perlu menyelesaikan apa pun saat ini," kata Ronaldo, berharap dapat memberi ruang bagi sang playmaker untuk memproses kekecewaannya atas turnamen tersebut.
- AFP
Pengorbanan demi Selecao
Ronaldo menyoroti upaya fisik yang luar biasa yang dilakukan Neymar hanya untuk bisa tampil di turnamen di Amerika Utara tersebut. Penyerang itu telah berjuang melawan masalah kebugaran dalam waktu yang lama, namun tetap berhasil turun ke lapangan saat Brasil secara mengejutkan kalah 2-1 dari Norwegia—hasil yang memicu komentarnya yang diiringi air mata setelah pertandingan.
"Dia akan kembali ke klubnya, dia akan bermain lagi. Kita tidak boleh lupa bahwa dia baru saja pulih dari cedera serius selama dua tahun," jelas Ronaldo. "Dia datang sebagai pengorbanan untuk Piala Dunia ini. Dia akan menemukan ritme permainannya kembali. Dia akan bermain 10, 15 pertandingan berturut-turut. Dia akan kembali mencetak gol, dia akan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya."
Ancelotti dan perjalanan menuju tahun 2030
Pemenang Piala Dunia 2002 itu yakin bahwa jika Neymar bisa menjaga kebugarannya, ia tetap menjadi aset penting bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Meskipun Neymar telah terlihat menghadiri turnamen World Series of Poker sejak tersingkir, Ronaldo berharap semangat kompetitifnya akan kembali begitu musim domestik dimulai kembali dan dampak fisik dari cedera-cedera yang baru-baru ini dialaminya mereda.
"Sebentar lagi ia akan bersemangat kembali dan siapa tahu, mungkin Ancelotti akan memandangnya sebagai opsi untuk tim nasional Brasil," tambah mantan pemain Real Madrid itu. Ia menekankan bahwa bakatnya tidak pernah dipertanyakan, sambil mencatat: "Ia memiliki kemampuan teknis. Kini, ia perlu dalam kondisi fisik yang prima agar bisa menjadi penentu."
Tips pensiun dan video AI
Sikap awal Neymar tampak tegas saat ia berbicara di MetLife Stadium, dengan menyatakan: “Aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha. Semuanya dimulai di sini dan berakhir di sini. Kini semuanya sudah berakhir.” Hal ini memicu duka yang meluas di Brasil atas karier yang menghasilkan 80 gol internasional, namun tak pernah berhasil meraih gelar juara dunia keenam yang sangat didambakan negara tersebut.
Namun, media sosial sudah mulai berspekulasi tentang kemungkinan kembalinya Neymar pada tahun 2030. Pemain tersebut baru-baru ini bereaksi dengan emoji-emoji yang penuh emosi terhadap sebuah video yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), yang menampilkan dirinya melakukan upaya terakhir untuk meraih trofi tersebut. Dengan Ronaldo kini turut menyuarakan dukungannya yang signifikan kepada Neymar agar tetap bertahan, pintu bagi perubahan haluan yang sensasional tetap terbuka lebar.
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