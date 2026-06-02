Jane Campbell menggantikan Phallon Tullis-Joyce yang cedera dalam daftar pemain pemusatan latihan Tim Nasional Wanita AS bulan Juni
Campbell mendapat panggilan
Campbell bukanlah sosok asing bagi Tim Nasional Wanita AS, pemusatan latihannya, maupun panggung-panggung terbesar dalam olahraga ini.
Kiper Houston Dash ini telah menjadi bagian dari skuad USWNT selama bertahun-tahun, mengoleksi 10 penampilan di level senior sekaligus masuk dalam skuad Olimpiade 2020 dan 2024. Ia baru-baru ini dipanggil ke pemusatan latihan USWNT pada bulan April, meskipun ia tidak tampil dalam ketiga pertandingan tim tersebut di SheBelieves Cup.
Kini, Campbell kembali masuk dalam skuad.
U.S. Soccer mengumumkan bahwa Campbell dipanggil untuk menggantikan Phallon Tullis-Joyce, yang mengalami cedera selama turnamen World Sevens Football di London. Absennya Tullis-Joyce terjadi pada saat yang kurang tepat, karena kiper Manchester United tersebut memiliki kesempatan lain untuk membuktikan kemampuannya dalam persaingan posisi kiper USWNT.
Apa artinya hal ini bagi persaingan di posisi penjaga gawang
Tullis-Joyce akan kehilangan kesempatan berharga untuk menghadapi lawan tangguh, namun cederanya membuka peluang bagi Campbell untuk kembali ke pemusatan latihan dan berpotensi memperebutkan waktu bermain.
Campbell bergabung dengan Claudia Dickey dan Mandy McGlynn sebagai tiga penjaga gawang dalam skuad. Dickey dan Campbell masing-masing telah tampil dalam 10 pertandingan bersama USWNT, sementara McGlynn lima kali, sehingga ketiganya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka saat Emma Hayes terus mengevaluasi opsi-opsinya di posisi penjaga gawang.
“Jane, betapa luar biasanya dia sebagai seorang manusia”
Setelah mengumumkan daftar 26 pemainnya untuk pertandingan melawan Brasil, pelatih kepala USWNT Emma Hayes ditanya mengenai kelompok penjaga gawang dan mengapa Campbell awalnya tidak dimasukkan.
“Jane, dia benar-benar sosok yang luar biasa,” kata Hayes. “Saya tahu betapa dia sangat peduli pada tim nasional dan ingin terus berkompetisi, dan dia memang melakukannya.”
Kini, Campbell akan mendapat kesempatan lagi untuk melakukannya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Campbell dan seluruh anggota timnas wanita AS akan mengikuti pemusatan latihan bulan Juni menjelang dua pertandingan melawan Brasil, dengan pertandingan pertama dijadwalkan pada 6 Juni dan yang kedua pada 9 Juni.