Jane Campbell menggantikan Phallon Tullis-Joyce yang cedera dalam daftar pemain pemusatan latihan Tim Nasional Wanita AS bulan Juni

Campbell bukanlah sosok asing bagi Tim Nasional Wanita AS, pemusatan latihannya, maupun panggung-panggung terbesar dalam olahraga ini.

Kiper Houston Dash ini telah menjadi bagian dari skuad USWNT selama bertahun-tahun, mengoleksi 10 penampilan di level senior sekaligus masuk dalam skuad Olimpiade 2020 dan 2024. Ia baru-baru ini dipanggil ke pemusatan latihan USWNT pada bulan April, meskipun ia tidak tampil dalam ketiga pertandingan tim tersebut di SheBelieves Cup.

Kini, Campbell kembali masuk dalam skuad.

U.S. Soccer mengumumkan bahwa Campbell dipanggil untuk menggantikan Phallon Tullis-Joyce, yang mengalami cedera selama turnamen World Sevens Football di London. Absennya Tullis-Joyce terjadi pada saat yang kurang tepat, karena kiper Manchester United tersebut memiliki kesempatan lain untuk membuktikan kemampuannya dalam persaingan posisi kiper USWNT.