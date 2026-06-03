Getty Images Sport
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Jan Oblak angkat bicara soal kemungkinan hengkangnya dari Atlético Madrid, sementara kiper tersebut menegaskan bahwa ia masih memiliki 'beberapa tahun lagi' di level elit
Oblak mengutamakan komitmen kontraknya
Kiper berusia 33 tahun ini telah menjadi pilar utama tim asuhan Diego Simeone selama 12 tahun. Oblak bergabung dengan Atletico Madrid dari Benfica pada musim panas 2014 dengan biaya transfer sebesar €16 juta, menjadikannya kiper termahal dalam sejarah La Liga pada saat itu. Untuk pertama kalinya, masa depannya di Metropolitano tampak tidak pasti. Meskipun klub telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksa kiper legendaris mereka itu untuk hengkang, keputusan akhir mengenai langkah selanjutnya tampaknya akan menjadi hasil dari proses kolaboratif antara pemain dan dewan direksi.
Saat berbicara kepada saluran Erika mengenai apakah ia akan tetap bersama Colchoneros, Oblak bersikap bijaksana terhadap situasi tersebut. "Saya tidak akan terlalu memikirkan hal itu karena segala sesuatu terjadi pada waktunya. Apa yang telah ditakdirkan akan terjadi. Saya tidak memiliki banyak pengaruh atas semua ini," ujarnya.
- Getty Images Sport
Menghormati warisan Atlético Madrid
Meskipun desas-desus seputar kemungkinan transfernya semakin kencang, Oblak dengan cepat menegaskan kesetiaannya yang telah lama terjalin kepada klub. Sejak bergabung dengan Madrid pada 2014—periode di mana ia berhasil meraih satu gelar La Liga, ditambah gelar Liga Europa dan Piala Super UEFA—ia telah menjadi salah satu pemain paling berprestasi dan dihormati di ruang ganti, sebuah status yang tidak ia anggap enteng saat ia memasuki tahun-tahun terakhir kariernya.
"Saya memiliki kontrak dengan klub tempat saya telah menghabiskan 12 tahun. Saya telah menghormatinya dari awal hingga akhir dan akan terus melakukannya di masa depan," tambah Oblak.
Peran klub dalam pengambilan keputusan
Meskipun Oblak senang tetap bertahan, ia mengakui bahwa manajemen teknis Atletico Madrid yang akan memiliki keputusan akhir terkait arah tim. Kiper ini tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi selama musim 2025-26, kebobolan 55 gol dan mencatatkan 11 clean sheet. Oblak menegaskan bahwa pihak manajemen harus mengevaluasi kebutuhan tim saat mereka bersiap untuk memasuki era baru di bawah Simeone atau calon penggantinya.
Pemain internasional Slovenia ini mengatakan: "Mereka juga harus mempertimbangkan segalanya. Pada titik tertentu, mereka harus mengambil keputusan tentang masa depan."
Dia juga menegaskan kembali keinginannya untuk menambah koleksi trofi, dengan menyatakan bahwa dia ingin "mencapai beberapa hal bersama klub ini yang belum pernah saya raih," meskipun performa pertahanan tim secara keseluruhan sedang menurun belakangan ini.
- AFP
Umur panjang pada tingkat tertinggi
Di usia 33 tahun, Oblak mendapat kritikan dari sebagian pendukung yang meyakini bahwa masa kejayaannya mungkin sudah berlalu. Namun, pemenang Trofi Zamora enam kali ini tetap yakin bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi selama beberapa musim ke depan, sekaligus menepis anggapan bahwa performanya sedang menurun.
"Saya rasa saya masih memiliki beberapa tahun tersisa di level tertinggi karena saya merasa sangat baik," tegas Oblak. Apakah tahun-tahun tersebut akan dihabiskan di Metropolitano atau di tempat lain masih harus dilihat, namun kiper ini bersikeras bahwa kondisi fisik dan motivasinya tetap cukup tinggi untuk memimpin tim elit Eropa ke masa depan.