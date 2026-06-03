Kiper berusia 33 tahun ini telah menjadi pilar utama tim asuhan Diego Simeone selama 12 tahun. Oblak bergabung dengan Atletico Madrid dari Benfica pada musim panas 2014 dengan biaya transfer sebesar €16 juta, menjadikannya kiper termahal dalam sejarah La Liga pada saat itu. Untuk pertama kalinya, masa depannya di Metropolitano tampak tidak pasti. Meskipun klub telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksa kiper legendaris mereka itu untuk hengkang, keputusan akhir mengenai langkah selanjutnya tampaknya akan menjadi hasil dari proses kolaboratif antara pemain dan dewan direksi.

Saat berbicara kepada saluran Erika mengenai apakah ia akan tetap bersama Colchoneros, Oblak bersikap bijaksana terhadap situasi tersebut. "Saya tidak akan terlalu memikirkan hal itu karena segala sesuatu terjadi pada waktunya. Apa yang telah ditakdirkan akan terjadi. Saya tidak memiliki banyak pengaruh atas semua ini," ujarnya.