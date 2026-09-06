Getty Images Sport
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Jamie Vardy tuntaskan kepindahan ke Burnley saat tim papan bawah Championship itu merekrut mantan pemenang Premier League dengan status bebas transfer
Kepulangan mengejutkan ke Championship
Burnley telah menuntaskan salah satu transfer paling mencolok musim ini dengan mengamankan tanda tangan mantan pemain internasional Inggris, Vardy. Penyerang berusia 39 tahun itu berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Italia, Cremonese, setelah mereka terdegradasi dari Serie A pada akhir musim lalu.
Veteran pencetak gol itu akan bereuni dengan sesama mantan bintang Inggris, Kyle Walker, di Lancashire, memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan kepada skuad yang kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di kasta kedua. Burnley saat ini terpuruk di dasar klasemen Championship setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima laga pembuka mereka.
- Getty Images Sport
Membuktikan nilainya setelah menjalani periode di Italia
Kepindahan Vardy ke Burnley terjadi setelah periode singkat namun produktif di Italia bersama Cremonese. Setelah meninggalkan Leicester City menyusul degradasi mereka dari Premier League pada akhir musim 2024-25, penyerang itu menjajal bermain di luar negeri untuk pertama kalinya dalam kariernya. Selama berada di Serie A, ia mampu mencetak tujuh gol dalam 28 penampilan, menunjukkan bahwa insting predatornya di kotak penalti masih tetap terjaga.
Kembalinya dia ke Championship menjadi sebuah putaran penuh bagi seorang pemain yang terkenal meniti jalan naik melalui jenjang piramida sepakbola Inggris. Sebelum bergabung dengan Leicester City pada 2012 saat berusia 25 tahun, Vardy telah menghabiskan enam musim pertama dalam kehidupan profesionalnya dengan bermain di sistem non-liga.
Meneruskan warisan legendaris Leicester
Kepindahan ke Turf Moor menjadi penugasan domestik pertama Vardy di Inggris di luar Leicester City dalam lebih dari satu dekade. Masa baktinya selama 13 tahun di King Power Stadium benar-benar legendaris, karena ia memimpin lonjakan luar biasa klub tersebut menuju panggung utama. Selama waktunya di Midlands, Vardy mencetak 200 gol yang menakjubkan dalam 500 penampilan di semua kompetisi.
Di luar trofi, pencapaian individu Vardy juga sama mengesankannya. Namanya terkenal tercatat dalam buku rekor setelah mencetak gol dalam 11 pertandingan Premier League secara beruntun pada kampanye juara 2015-16, dan menutup tahun itu dengan 24 gol. Ia membuktikan umur panjang kariernya dengan meraih Sepatu Emas Premier League pada musim 2019-20, finis sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi dengan 23 gol pada usia 33 tahun.
- Getty Images Sport
Pengalaman untuk perjuangan bertahan hidup Clarets
Vardy mengungkapkan antusiasmenya untuk tantangan berikutnya bersama Burnley, dengan mantan pemain internasional Inggris itu, yang juga menjuarai Piala FA pada musim 2020-21, bertekad memberikan dampak instan. "Klub ini memiliki sejarah sepakbola yang kuat dan suporter bersemangat yang layak mendapatkan tim yang mewakili mereka dan kota mereka," kata Vardy dalam pernyataan klub yang mengonfirmasi kedatangannya di Turf Moor. "Saya tak sabar untuk mulai bermain di lapangan dan membantu tim bergerak ke arah yang benar."
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