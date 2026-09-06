Burnley telah menuntaskan salah satu transfer paling mencolok musim ini dengan mengamankan tanda tangan mantan pemain internasional Inggris, Vardy. Penyerang berusia 39 tahun itu berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Italia, Cremonese, setelah mereka terdegradasi dari Serie A pada akhir musim lalu.

Veteran pencetak gol itu akan bereuni dengan sesama mantan bintang Inggris, Kyle Walker, di Lancashire, memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan kepada skuad yang kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di kasta kedua. Burnley saat ini terpuruk di dasar klasemen Championship setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima laga pembuka mereka.