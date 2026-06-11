Jamie Vardy memberikan penilaian tajam terhadap Serie A yang 'gila', sementara mantan bintang Leicester itu mengkritik gaya bermain dan metode latihan

Dalam episode pertama podcast barunya, Jamie Vardy's Having A Party, sang penyerang secara jujur menganalisis musimnya bersama Cremonese. Setelah bergabung dengan status bebas transfer, penyerang tersebut mencetak tujuh gol dari 29 penampilannya di Serie A, namun hal itu tak cukup untuk mempertahankan timnya di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Inti dari kritiknya adalah intensitas dan sifat beban kerja yang diberikan oleh para pelatih Italia, yang menurutnya justru kontraproduktif bagi performa di lapangan.

Vardy menjelaskan poinnya dengan jelas, menyoroti perbedaan mencolok dengan manajemen kebugaran di Premier League: "Bagaimana sepak bola Italia dibandingkan dengan sepak bola Inggris? Jauh lebih lambat, lebih defensif. Latihan tak henti-hentinya: lari, lari, lari. Lalu kamu masuk ke pertandingan dan, secara harfiah, tak ada lagi yang bisa kamu berikan. Itu tak menyenangkan saat usiamu 38, 39, kan? Tapi bukan hanya untuk saya. Di sini, memang begitulah cara kerjanya. Dan direktur olahraga ikut campur dalam segala hal; itu gila."