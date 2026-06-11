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Jamie Vardy memberikan penilaian tajam terhadap Serie A yang 'gila', sementara mantan bintang Leicester itu mengkritik gaya bermain dan metode latihan
Kritik tajam terhadap metode pelatihan
Dalam episode pertama podcast barunya, Jamie Vardy's Having A Party, sang penyerang secara jujur menganalisis musimnya bersama Cremonese. Setelah bergabung dengan status bebas transfer, penyerang tersebut mencetak tujuh gol dari 29 penampilannya di Serie A, namun hal itu tak cukup untuk mempertahankan timnya di kasta tertinggi sepak bola Italia.
Inti dari kritiknya adalah intensitas dan sifat beban kerja yang diberikan oleh para pelatih Italia, yang menurutnya justru kontraproduktif bagi performa di lapangan.
Vardy menjelaskan poinnya dengan jelas, menyoroti perbedaan mencolok dengan manajemen kebugaran di Premier League: "Bagaimana sepak bola Italia dibandingkan dengan sepak bola Inggris? Jauh lebih lambat, lebih defensif. Latihan tak henti-hentinya: lari, lari, lari. Lalu kamu masuk ke pertandingan dan, secara harfiah, tak ada lagi yang bisa kamu berikan. Itu tak menyenangkan saat usiamu 38, 39, kan? Tapi bukan hanya untuk saya. Di sini, memang begitulah cara kerjanya. Dan direktur olahraga ikut campur dalam segala hal; itu gila."
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Mengelola mental dan istirahat
Penyerang tersebut kemudian membahas masalah persiapan psikologis dan fisik menjelang setiap pertandingan liga. Menurut penyerang tengah itu, budaya kerja di Italia tidak memungkinkan para pemain memulihkan energi yang dibutuhkan, sehingga menciptakan lingkaran setan yang memengaruhi performa mereka di lapangan.
Untuk mendukung argumennya, Vardy mengutip contoh spesifik: "Sebelum pertandingan melawan Bologna, kami melakukan apa yang biasanya kami lakukan di Inggris. Jadi, kami mendapat hari libur setelah pertandingan. Semua orang turun ke lapangan dengan perasaan yang sangat segar, dan kami menang 3-1. Semua orang sangat gembira. Jadi, dalam benak saya, saya berpikir: 'Bagus, kita akan terus seperti ini.' Namun, sebaliknya... tidak, kami kembali berlatih setiap hari, karena 'pertandingan ini sangat penting.' Namun, bagaimana bisa? Semua pertandingan itu penting, tidak ada bedanya, setidaknya itulah mentalitas saya."
Masalah keluarga dan kepulangan ke Inggris
Pengalaman di Italia tidak hanya rumit di lapangan. Meskipun memilih sebuah vila yang menawan di Salo, di tepi Danau Garda, proses adaptasi keluarga Vardy ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan, sehingga sang striker pun merenungkan rasa bersalah yang ia rasakan terhadap orang-orang tercintanya.
Menceritakan kisah di balik layar kepindahannya ke luar negeri, Vardy mengakui: "Sejujurnya, pindah ke luar negeri bersama keluarga itu sangat, sangat sulit. Bagaimana rasanya kembali? Sangat menyenangkan, sejujurnya. Jelas, kami sudah membawa anak-anak kembali. Itu sangat sulit. Sungguh. Dan saya juga merasa sangat bersalah."
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Filosofi hidup dan sepak bola sebagai penopang hidup
Terlepas dari bayang-bayang masa lalunya di Italia, Vardy tak kehilangan semangat cerianya. Penyerang ini kembali menekankan betapa pentingnya keceriaan dan kesenangan baginya untuk tampil maksimal, sambil mengenang bagaimana sepak bola telah mengarahkannya menjauhi jalan hidup yang jelas-jelas lebih gelap dan berbahaya.
Penyerang ini mengakhiri pidatonya dengan refleksi pribadi yang mendalam, diselingi oleh tawa: "Saya berada di performa terbaik saat saya bersenang-senang. Kamu harus tertawa. Saya selalu tertawa, bahkan saat duduk di bangku cadangan di liga-liga bawah. Saat saya tidak pernah menyerah, dan itu benar-benar sepadan. Sepak bola menyelamatkan saya. Saya punya tombol bunuh diri; saya bisa saja mengambil arah yang benar-benar berbeda, mungkin bahkan berakhir di Alcatraz..."