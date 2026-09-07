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Jamie Vardy memaparkan misi untuk membawa Burnley "bergerak ke arah yang benar" setelah merampungkan transfer bebas biaya
Penyerang menargetkan kebangkitan segera
Penyerang veteran Vardy tidak butuh waktu lama untuk menegaskan komitmennya memimpin kebangkitan Burnley setelah merampungkan kontrak hingga 2027. Dengan Burnley terpuruk di dasar klasemen Championship tanpa kemenangan dari lima laga pembuka, fokus sang striker sepenuhnya tertuju pada membangun kembali identitas kompetitif tim. Ia bertekad menanamkan mentalitas juara untuk mengubah nasib tim asuhan Hayen secepat mungkin.
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Pemain veteran membangkitkan basis penggemar yang penuh gairah
Mantan jimat Leicester City itu cepat menjangkau para pendukung Burnley, dengan berjanji mengubah arah perjalanan kampanye the Clarets. Berbicara kepada media resmi klub setelah kedatangannya, Vardy berkata: "Saya sangat senang kini berada di Burnley FC. Klub ini memiliki sejarah sepakbola yang kuat dan suporter penuh gairah yang pantas mendapatkan tim yang mewakili mereka dan kota mereka. Saya tak sabar untuk segera bermain di lapangan dan membantu tim bergerak ke arah yang benar."
Cetak biru promosi menumbuhkan keyakinan
Target kebangkitan Vardy didukung rekam jejak luar biasa yang mencakup dua promosi Championship pada 2013-14 dan 2023-24, setelah mencetak 18 gol liga untuk mengantar Leicester meraih gelar dua musim lalu. Menyambut penyerang berpengalaman itu, pelatih kepala Hayen berkata: "Kami senang menyambut Jamie di Burnley FC. Pengalaman dan kepemimpinannya akan sangat berharga bagi skuad kami, dan kami yakin dia bisa memberikan dampak signifikan dalam kampanye kami. Jamie memiliki rekam jejak yang sudah terbukti, dan kami menantikan melihatnya mengenakan seragam Burnley."
- Getty Images
Duel hari Selasa menguji tekad
Vardy bisa memulai misi penyelamatannya pada Selasa malam saat Burnley menghadapi Wrexham. Tekanan langsung berada di pundak penyerang veteran itu untuk menghadirkan ketajaman di lini serang dan menghentikan rentetan tanpa kemenangan Burnley yang mengkhawatirkan. Beradaptasi dengan cepat dan menjaga kebugaran fisik akan menjadi faktor krusial bagi pemain berusia 39 tahun itu saat ia berupaya mengangkat moral ruang ganti sepanjang kampanye yang melelahkan di kasta kedua.
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