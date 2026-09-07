Mantan jimat Leicester City itu cepat menjangkau para pendukung Burnley, dengan berjanji mengubah arah perjalanan kampanye the Clarets. Berbicara kepada media resmi klub setelah kedatangannya, Vardy berkata: "Saya sangat senang kini berada di Burnley FC. Klub ini memiliki sejarah sepakbola yang kuat dan suporter penuh gairah yang pantas mendapatkan tim yang mewakili mereka dan kota mereka. Saya tak sabar untuk segera bermain di lapangan dan membantu tim bergerak ke arah yang benar."