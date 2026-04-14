Getty Images
Diterjemahkan oleh
Jamie Vardy, Liverpool, dan Vinnie Jones? Mantan bintang Leicester dan kemenangan legendaris Liverpool di Liga Champions akan diangkat menjadi serial sepak bola tiga episode baru yang diproduksi Netflix
Perjalanan Vardy dari liga amatir hingga menjadi juara Liga Premier
Antologi populer 'UNTOLD' akan tayang di Inggris Raya untuk mengungkap beberapa kisah paling dramatis dalam dunia sepak bola Inggris. Episode pertama, yang akan dirilis pada 12 Mei, berfokus pada Vardy. Film ini menelusuri perjalanannya dari kasta terendah sepak bola non-liga hingga puncak Liga Premier. Ia mencatat sejarah dengan pindah ke Leicester City seharga £1 juta, biaya transfer rekor untuk seorang pemain non-liga, sebelum memimpin kesuksesan gelar juara yang tak terduga. Dokumenter ini berjanji tidak akan menghindar dari badai media yang mengiringi sang striker, termasuk perselisihan hukum istrinya yang menjadi sorotan publik.
- Getty Images
Mengalami kembali keajaiban Istanbul
Setelah penayangan perdana episode Vardy, platform streaming ini akan mengalihkan perhatiannya ke salah satu malam paling legendaris dalam sejarah sepak bola Eropa. Tayang pada 19 Mei, film kedua ini mengisahkan comeback menakjubkan Liverpool melawan AC Milan di final Liga Champions 2005. Meskipun tertinggal 3-0 pada babak pertama, Liverpool selalu dikenal karena ketangguhannya. Mereka melancarkan serangan gencar selama enam menit untuk menyamakan kedudukan, dan akhirnya menang melalui adu penalti. Sutradara Matthew Rudge berupaya menghadirkan "kisah definitif" dari malam itu, dengan menampilkan sudut pandang baru dari para tokoh utama seperti Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso, dan Dietmar Hamann.
Warisan citra sebagai sosok yang tangguh dari Jones
Bagian terakhir dari trilogi ini, yang dijadwalkan tayang pada 26 Mei, berfokus pada karier Jones, sang "penegak hukum" sejati di dunia sepak bola. Jauh sebelum menjadi sosok yang sering muncul di Hollywood, ia adalah jantung dari "Crazy Gang" Wimbledon. Film dokumenter ini secara khusus menyoroti dampak dari sebuah video kontroversial tahun 1992 yang menyoroti taktik brutalnya di lapangan, sebuah momen yang nyaris mengakhiri kariernya tepat saat era Liga Premier baru saja dimulai. Film ini mengeksplorasi bagaimana ia beralih ke karier akting yang sukses, dengan mendapatkan peran dalam film-film klasik kultus. Episode ini menampilkan campuran kontributor yang beragam, menggali lebih dalam reputasinya yang menakutkan serta kehadirannya di layar kaca global.
- Getty Images Entertainment
Bagaimana masa depan layanan olahraga Netflix
Seiring dengan terus berlanjutnya persaingan antarplatform streaming untuk merebut perhatian para penggemar olahraga, Netflix kemungkinan akan memproduksi lebih banyak lagi konten yang berfokus pada Inggris. Waktu rilis ketiga serial ini sangat tepat untuk memanfaatkan antusiasme yang semakin memuncak menjelang Piala Dunia FIFA mendatang. Ke depannya, penonton dapat mengharapkan portofolio dokumenter sepak bola bertema kompetisi bergengsi yang lebih beragam untuk mendominasi platform ini.