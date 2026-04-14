Jamie Vardy, Liverpool, dan Vinnie Jones? Mantan bintang Leicester dan kemenangan legendaris Liverpool di Liga Champions akan diangkat menjadi serial sepak bola tiga episode baru yang diproduksi Netflix

Bagian terakhir dari trilogi ini, yang dijadwalkan tayang pada 26 Mei, berfokus pada karier Jones, sang "penegak hukum" sejati di dunia sepak bola. Jauh sebelum menjadi sosok yang sering muncul di Hollywood, ia adalah jantung dari "Crazy Gang" Wimbledon. Film dokumenter ini secara khusus menyoroti dampak dari sebuah video kontroversial tahun 1992 yang menyoroti taktik brutalnya di lapangan, sebuah momen yang nyaris mengakhiri kariernya tepat saat era Liga Premier baru saja dimulai. Film ini mengeksplorasi bagaimana ia beralih ke karier akting yang sukses, dengan mendapatkan peran dalam film-film klasik kultus. Episode ini menampilkan campuran kontributor yang beragam, menggali lebih dalam reputasinya yang menakutkan serta kehadirannya di layar kaca global.