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Jamie Vardy dikaitkan dengan kepulangan MENGEJUTKAN ke sepakbola Inggris saat klub kejutan membidik legenda Leicester City itu
West Ham United mengincar penyerang veteran
Dalam perkembangan yang tidak banyak diperkirakan, tim Championship West Ham United muncul sebagai kandidat serius untuk mengamankan tanda tangan Vardy. Menurut Sky Sports, West Ham sedang memantau situasi pemain 39 tahun itu saat mereka berupaya memperkuat opsi serangan menyusul degradasi mereka baru-baru ini dari Premier League. Manajer Nuno Espirito Santo dikabarkan ingin menambah penyerang tajam yang sudah terbukti ke dalam skuadnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
Ketertarikan dari London Stadium itu muncul meski klub sudah memiliki talenta signifikan di posisi lini depan. West Ham saat ini memiliki Pablo dan Taty Castellanos dalam skuad mereka, dua pemain yang didatangkan dengan total biaya sekitar £45 juta selama periode klub di Premier League. Selain itu, kapten klub Jarrod Bowen tetap menjadi opsi sentral yang vital setelah baru-baru ini mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub.
- Getty Images Sport
Kepulangan ke Owls dikesampingkan
Sebelum minat West Ham mencuat, Vardy santer dikaitkan dengan kepulangan emosional ke klub masa kecilnya, Sheffield Wednesday. The Owls saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bermain di League One setelah kampanye yang buruk, yang diperparah oleh ketidakstabilan finansial dan pengurangan 18 poin. Meski reuni yang romantis di Hillsborough sempat dibahas, sang penyerang menggunakan platform miliknya sendiri untuk menjauhkan diri dari rumor tersebut.
Berbicara di podcast-nya, Jamie Vardy's Having A Party, mantan pemain internasional Inggris itu menanggapi spekulasi tersebut secara langsung. Ia mengatakan kepada co-host Manish Bhasin: "Singkatnya, tidak. Begitulah adanya. Saya selalu mengatakan bahwa, begitu saya dilepas, maka bab itu seperti sudah tertutup. Itulah saya, begitulah diri saya. Itu memang tidak ditakdirkan terjadi, jadi memang tidak pernah seharusnya terjadi."
Petualangan di Italia berakhir dengan patah hati
Potensi kembalinya Vardy mengikuti masa bermainnya di Serie A bersama Cremonese, di mana ia mampu mencetak tujuh gol dalam 29 penampilan. Terlepas dari kontribusi individunya, klub itu harus menelan pahitnya degradasi pada hari terakhir musim, yang berujung pada kepergiannya sebagai agen bebas pada Juni. Sang penyerang juga terlihat menjalani tes medis di tempat latihan Leicester City baru-baru ini, meski dengan cepat diklarifikasi bahwa ia tidak akan kembali bergabung dengan Leicester City, klub tempat ia terkenal mencetak 200 gol dalam 500 penampilan.
Pada usia 39 tahun, Vardy telah menegaskan bahwa pensiun belum ada dalam agendanya. Ia tetap bertekad untuk bermain setidaknya satu musim profesional lagi di level tinggi. West Ham, yang didukung oleh keamanan finansial dari pembayaran parasut, berada dalam posisi kuat untuk menawarkan kontrak menggiurkan kepada sang veteran yang mencerminkan statusnya sebagai legenda Premier League.
- Getty Images Sport
Nuno menuntut profil yang tepat
Pengejaran West Ham terhadap Vardy merupakan bagian dari strategi rekrutmen yang lebih luas di bawah Nuno, yang sangat ingin memastikan klub tidak membuat kesalahan mahal di bursa transfer. Sang manajer telah vokal tentang perlunya ketepatan dalam aktivitas mereka, terutama setelah dikaitkan dengan target lain seperti Troy Parrott.
Saat berbicara kepada media mengenai rencana transfernya, Nuno menjelaskan pendekatan hati-hati yang sedang diambil klub. Juru taktik asal Portugal itu menyatakan: "Kami tidak punya banyak waktu, tetapi kami tidak ingin membuat kesalahan. Sangat penting pemain yang datang adalah pemain yang tepat, jadi kami meluangkan waktu untuk memastikan kami melakukannya dengan benar. Kami mengidentifikasi target, kami tahu profil dan nama-namanya, jadi kami membiarkan klub melakukan tugas mereka. Saya tidak ingin berbicara tentang pemain tertentu."
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