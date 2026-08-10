Jamie Vardy dikaitkan dengan kepulangan MENGEJUTKAN ke sepakbola Inggris saat klub kejutan membidik legenda Leicester City itu

Dalam perkembangan yang tidak banyak diperkirakan, tim Championship West Ham United muncul sebagai kandidat serius untuk mengamankan tanda tangan Vardy. Menurut Sky Sports, West Ham sedang memantau situasi pemain 39 tahun itu saat mereka berupaya memperkuat opsi serangan menyusul degradasi mereka baru-baru ini dari Premier League. Manajer Nuno Espirito Santo dikabarkan ingin menambah penyerang tajam yang sudah terbukti ke dalam skuadnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Ketertarikan dari London Stadium itu muncul meski klub sudah memiliki talenta signifikan di posisi lini depan. West Ham saat ini memiliki Pablo dan Taty Castellanos dalam skuad mereka, dua pemain yang didatangkan dengan total biaya sekitar £45 juta selama periode klub di Premier League. Selain itu, kapten klub Jarrod Bowen tetap menjadi opsi sentral yang vital setelah baru-baru ini mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub.



