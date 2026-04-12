Jamie Vardy dan istrinya, Rebekah, yang tampak sangat terpukul, menyaksikan para pemain Leicester dicemooh setelah kekalahan terbaru mereka, dengan ancaman degradasi ke League One yang semakin mendekat

Meskipun penampilan di lapangan kurang memuaskan, situasi klub semakin memburuk akibat masalah di luar lapangan. Leicester baru-baru ini kalah dalam banding atas pengurangan enam poin akibat pelanggaran aturan keuangan EFL, sebuah sanksi yang terbukti menghancurkan harapan mereka untuk bertahan di liga. Hukuman tersebut awalnya membuat klub ini turun dari peringkat ke-17 ke peringkat ke-20 di klasemen, namun rentetan hasil buruk yang berkepanjangan membuat mereka terpuruk lebih dalam. Mereka kini menduduki posisi kedua dari bawah, dengan hanya Sheffield Wednesday yang terkena sanksi berat yang berada di bawah mereka di klasemen, sementara ancaman degradasi ke divisi ketiga menjadi kenyataan yang menakutkan.