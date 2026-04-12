Goal.com
Live
Jamie VardyGetty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Jamie Vardy dan istrinya, Rebekah, yang tampak sangat terpukul, menyaksikan para pemain Leicester dicemooh setelah kekalahan terbaru mereka, dengan ancaman degradasi ke League One yang semakin mendekat

J. Vardy
Leicester City
Championship
Leicester City vs Swansea City
Swansea City
Cremonese

Kejatuhan dramatis Leicester City mencapai titik terendah yang mengenaskan pada Sabtu lalu, sementara legenda klub Jamie Vardy menyaksikannya dari tribun penonton. Mantan bintang utama The Foxes, yang pernah memimpin kemenangan gelar Liga Premier paling tak terduga dalam sejarah, tampak sangat terpukul saat menyaksikan mantan timnya kalah 1-0 dari Swansea City.

  • Kembalinya mimpi buruk bagi legenda King Power

    Hampir sepuluh tahun yang lalu, dunia sepak bola terpesona saat Leicester asuhan Vardy berhasil meraih gelar Liga Premier pertama mereka. Namun, pada hari Sabtu, suasana di Stadion King Power terasa mencekam alih-alih meriah, dengan wajah-wajah cemas memenuhi tribun tuan rumah saat krisis yang melanda klub saat ini mencapai titik kritis. Tak ada yang terlihat sekhawatir Vardy sendiri, yang hadir bersama istrinya, Rebekah. Mantan pemain internasional Inggris itu, yang mencetak 200 gol dalam 500 penampilan untuk The Foxes sebelum bergabung dengan klub Serie A Cremonese pada 2025, tampak muram saat menyaksikan mantan timnya kalah dari tim tamu.

  • Sorakan penonton setelah peluit akhir dibunyikan

    Para pendukung setia Leicester pun menyadari ironi dari hasil tersebut. Kemenangan telak 4-0 atas lawan asal Wales yang sama itulah yang membantu mengantarkan The Foxes meraih gelar juara pada tahun 2016, namun pertemuan terakhir ini justru memperlihatkan betapa jauhnya tim asal East Midlands itu telah terpuruk. Dengan Portsmouth dan Oxford United sama-sama meraih kemenangan di laga lain, Leicester kini berada di peringkat ke-23 di Championship. Reaksi dari tribun langsung dan tanpa ampun, dengan peluit akhir pertandingan disambut oleh sorakan protes.

  • Pengurangan poin semakin memperparah penderitaan

    Meskipun penampilan di lapangan kurang memuaskan, situasi klub semakin memburuk akibat masalah di luar lapangan. Leicester baru-baru ini kalah dalam banding atas pengurangan enam poin akibat pelanggaran aturan keuangan EFL, sebuah sanksi yang terbukti menghancurkan harapan mereka untuk bertahan di liga. Hukuman tersebut awalnya membuat klub ini turun dari peringkat ke-17 ke peringkat ke-20 di klasemen, namun rentetan hasil buruk yang berkepanjangan membuat mereka terpuruk lebih dalam. Mereka kini menduduki posisi kedua dari bawah, dengan hanya Sheffield Wednesday yang terkena sanksi berat yang berada di bawah mereka di klasemen, sementara ancaman degradasi ke divisi ketiga menjadi kenyataan yang menakutkan.

  • Leicester City v Queens Park Rangers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Pertandingan penentu degradasi sudah di depan mata

    Ruang untuk kesalahan kini telah benar-benar sirna bagi tim yang terancam terdegradasi untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Fokus kini beralih ke laga krusial akhir pekan depan melawan Portsmouth, sebuah pertandingan yang menanggung beban masa depan klub secara keseluruhan. Dengan kedua tim terlibat dalam pertarungan sengit demi bertahan di liga, logikanya sederhana: tim yang kalah dalam laga Sabtu depan hampir pasti akan bermain di Liga Satu musim depan.