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Jamie Vardy cetak gol saat kembali ke sepak bola Inggris, tetapi Wolves perpanjang catatan buruk Burnley tanpa kemenangan dalam 21 laga kandang
Vardy kembali dengan mencetak gol
Vardy membuktikan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan pada usia 39 tahun setelah membuka skor pada Jumat malam. Ia mencetak gol lewat tembakan keduanya dalam pertandingan itu, gol pertamanya di Inggris sejak 18 Mei 2025.
Meski sang penyerang membawa Burnley unggul menjelang turun minum, Nicky Hayen harus menyaksikan timnya ambruk akibat kesalahan individu. Kyle Walker kehilangan bola tepat di luar kotak penalti timnya sendiri, sehingga Sean Neave bisa memberikan umpan kepada Lopez, yang melepaskan tembakan membentur tiang kiri sebelum masuk ke gawang untuk menyamakan kedudukan.
- Getty Images Sport
Kesalahan di lini pertahanan merugikan Burnley
Burnley benar-benar kehilangan kendali atas pertandingan selepas jeda, dan Wolves unggul saat laga menyisakan 18 menit. Sentuhan buruk Igor memberi Chirewa peluang terbuka untuk melepaskan tembakan.
Meski Gregoire Coudert sempat menyentuh tembakan itu dengan sarung tangannya, bola melambung melewati sang kiper dan masuk tepat di bawah mistar. Burnley nyaris tidak memberikan perlawanan setelahnya dan disambut sorakan cemooh saat peluit akhir berbunyi. Kekalahan kelima mereka di liga musim ini pun dipastikan, membuat Burnley tetap berkutat di dekat dasar klasemen Championship.
Kutukan Turf Moor berlanjut
Kekalahan itu berarti Burnley kini hampir 12 bulan tidak meraih kemenangan kandang di liga, sebuah catatan buruk yang bermula pada 18 Oktober. Dalam periode tersebut, Burnley kalah 11 kali dan bermain imbang 10 kali, mencatat rentetan laga kandang tanpa kemenangan terpanjang di empat kasta teratas sepakbola Inggris. Sebelum pertandingan, Vardy ditanya apakah musim ini akan menjadi musim terakhirnya sebagai pemain profesional. Vardy menjawab: "Kita harus menunggu hingga musim panas dan membiarkan kaki saya memberi tahu kepala saya apa pendapatnya!"
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi kedua klub?
Wolves mendapat suntikan semangat penting dan akan berupaya membangun momentum setelah naik ke posisi keenam berkat kemenangan pertama mereka dalam tiga pertandingan. Sementara itu, Burnley sangat perlu memperbaiki performa buruk di kandang dan memperkuat pertahanan agar bisa keluar dari persaingan menghindari degradasi.
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