Vardy membuktikan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan pada usia 39 tahun setelah membuka skor pada Jumat malam. Ia mencetak gol lewat tembakan keduanya dalam pertandingan itu, gol pertamanya di Inggris sejak 18 Mei 2025.

Meski sang penyerang membawa Burnley unggul menjelang turun minum, Nicky Hayen harus menyaksikan timnya ambruk akibat kesalahan individu. Kyle Walker kehilangan bola tepat di luar kotak penalti timnya sendiri, sehingga Sean Neave bisa memberikan umpan kepada Lopez, yang melepaskan tembakan membentur tiang kiri sebelum masuk ke gawang untuk menyamakan kedudukan.