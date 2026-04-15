AFP
Diterjemahkan oleh
Jamie Carragher yang 'terkejut' mengkritik Arne Slot atas keputusannya menempatkan Mohamed Salah di bangku cadangan setelah Liverpool tersingkir dari Liga Champions oleh PSG
Tindakan spekulatif Slot justru berbalik merugikannya
Meskipun membutuhkan comeback besar-besaran setelah penampilan buruk di leg pertama, Slot memilih untuk menurunkan Alexander Isak sebagai starter untuk pertama kalinya dalam empat bulan, sementara menempatkan pencetak gol terbanyak klub di bangku cadangan. Strategi berisiko itu gagal membuahkan hasil karena The Reds harus menelan kekalahan 2-0 pada malam itu, dan tersingkir dari kompetisi dengan agregat 4-0.
Berbicara kepada CBS Sports Golazo, Carragher mempertanyakan logika di balik keputusan memainkan Isak daripada sang raja Mesir. "Manajer pasti punya alasannya, tapi Isak sama sekali belum fit," kata Carragher. "Mohamed Salah tidak bermain di leg pertama, jadi dia tidak seperti beberapa pemain yang bermain pekan lalu dan kemudian bermain di akhir pekan di Liga Premier. Dia bermain di Liga Premier dan mencetak gol. Dia masih salah satu pencetak gol terbaik Liverpool. Dia sudah terbiasa dengan sistem ini. Isak bahkan belum pernah bermain bersama [Hugo] Ekitike sebelumnya."
Tidak ada dendam, tapi banyak kebingungan
Mantan bek itu membantah anggapan bahwa Slot sedang menghukum Salah atas insiden kemarahan di depan umum sebelumnya, namun kesulitan menemukan alasan lain untuk tindakan mengabaikan tersebut. "Saya tidak berpikir Arne Slot adalah tipe manajer yang akan berpikir, ‘Saya ingat apa yang kamu lakukan padaku beberapa bulan lalu, mengkritikku di depan umum’," tambah Carragher. "Beberapa manajer di masa lalu, mungkin Alex Ferguson, mungkin berpikir seperti itu. Saya tidak berpikir Arne Slot akan begitu.
"Apakah karena dia sudah mengumumkan akan pergi? Mungkin seperti, ‘Saya akan memilih pemain yang akan tetap di sini tahun depan.’ Itu satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. Bahkan itu pun tidak masuk akal. Ini soal saat ini dan di sini. Saya benar-benar terkejut."
Terlepas dari rencana awal, Slot mengganti Isak dengan Salah pada babak pertama setelah pemain Swedia itu hanya melakukan lima sentuhan bola dalam 45 menit pertama yang mandek.
Wirtz dan perjuangan senilai £116 juta
Carragher juga mengarahkan sorotannya pada Florian Wirtz, pemain baru yang didatangkan dengan status bintang pada bursa transfer musim panas, yang kesulitan mempertahankan performa apiknya di awal musim. Pemain internasional Jerman itu nyaris tak terlihat saat berhadapan dengan lini tengah PSG, sehingga mantan bek Liverpool itu menyebut kontribusinya "kurang memuaskan" mengingat harga transfernya yang sangat mahal.
“Dia belum menunjukkan performa yang diharapkan sejauh ini,” akui Carragher. “Cara terbaik untuk mendeskripsikannya adalah dia rapi dan teratur. Tapi tidak ada daya gedor yang nyata di ujungnya. Dia terlihat bagus di antara kotak penalti, dia pemain sepak bola yang bagus seperti yang diharapkan dengan harga segitu. Namun, jika kita membicarakan pemain yang dia hadapi seperti Vitinha dan [Joao] Neves, dia sama sekali tidak bisa mengimbangi mereka di pertandingan pertama. Jika kita memikirkan berapa yang dihabiskan Liverpool, pada dasarnya mereka tidak mendapatkan apa-apa.”
- Getty Images Sport
Masalah cedera memperparah kegagalan di ajang Eropa
Yang memperburuk keadaan, malam itu berakhir dengan cedera parah yang dialami Ekitike. Penyerang asal Prancis itu terjatuh tanpa ada kontak fisik dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu; sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia mengalami robekan tendon Achilles yang berpotensi membuatnya absen selama sembilan bulan. Kehilangan Ekitike meninggalkan lubang besar di lini serang Liverpool saat mereka kembali fokus pada perebutan empat besar Liga Premier. The Reds kini harus bersiap menghadapi derby Merseyside yang krusial melawan Everton tanpa salah satu rekrutan utama mereka di bursa transfer musim panas.