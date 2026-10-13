Getty Images Sport
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Jamie Carragher peringatkan rekrutan musim panas Manchester United ‘tak akan bertahan lama’ di tengah meningkatnya kekhawatiran Michael Carrick soal lini tengah
Lini tengah tampak rapuh dalam awal yang suram
Tekanan terhadap Carrick kian besar setelah Manchester United hanya meraih enam poin dari enam pertandingan pembuka mereka di Liga Primer Inggris. Manchester United beruntung bisa menyelamatkan hasil imbang di kandang melawan Tottenham yang bermain dengan sepuluh orang pada Sabtu, setelah tampil buruk dan sepenuhnya dikuasai lawan pada babak pertama.
Kesulitan di awal musim ini menyoroti masalah taktik yang mencolok di lini tengah. Youri Tielemans, yang bergabung dari Aston Villa pada musim panas dengan biaya £35 juta, berulang kali dilewati lawan bersama rekan duetnya di lini tengah, Kobbie Mainoo.
Meski juga merekrut Andrey Santos dari Chelsea dan Carlos Baleba dari Brighton, Carrick tetap mengandalkan duet Tielemans dan Mainoo. Namun, kurangnya dinamika dari pasangan tersebut kini menuai kritik tajam dari para pengamat ternama.
- Getty Images Sport
Carragher menuntut perubahan taktik
Mantan bek Liverpool Jamie Carragher meyakini kurangnya disiplin taktis Manchester United berdampak buruk bagi Tielemans. Berbicara di Sky Sports, Carragher menjelaskan mengapa pemain timnas Belgia itu kesulitan tanpa dukungan struktur permainan yang ia dapatkan di klub sebelumnya.
Carragher mengatakan: "Mengapa Tielemans tampil bagus di Aston Villa, tetapi sejauh ini sangat kesulitan di Manchester United? Jika Anda melihat tim asuhan Unai Emery, mereka dilatih dengan sangat intensif setiap hari. Setiap kali Anda menyaksikan pertandingan Aston Villa, tim itu selalu kompak dan bermain sebagai satu kesatuan."
Ia menyoroti bahwa pemain yang didatangkan seharga £35 juta itu tidak memiliki kecepatan alami dan membutuhkan tim yang bermain rapat di sekelilingnya untuk menutupi keterbatasan fisiknya. Carragher membandingkan situasi tersebut dengan kesulitan Alexis Mac Allister pada awal kiprahnya di Anfield, seraya memperingatkan bahwa Carrick harus segera membenahi sistem permainannya.
"Ketika Anda memiliki pemain yang tidak terlalu unggul secara fisik, seperti dia, tim Anda harus bermain sangat rapat. Yang terjadi justru sebaliknya," tambah Carragher. "Ini masalah yang dialami Liverpool musim lalu bersama Alexis Mac Allister. Mac Allister terlihat lebih baik musim ini karena tim bermain lebih rapat dan kompak. Itulah yang harus dilakukan Manchester United. Jika tidak, Tielemans tidak akan bertahan lama dan tidak akan mendapat tempat di tim."
Neville khawatir dengan duet lini tengah
Kekhawatiran itu juga disuarakan mantan kapten Manchester United, Gary Neville, yang menilai komposisi lini tengah saat ini tidak sesuai dengan tuntutan Premier League. Berbicara dalam podcast-nya, Neville menyebut kedua pemain tersebut tidak saling melengkapi di lapangan.
“Tielemans dan Mainoo, saya rasa kita sudah cukup melihat mereka bermain bersama,” jelas Neville. “Saya tidak mengatakan kerja sama mereka harus diakhiri karena itu mungkin terlalu drastis. Namun, dari yang saya lihat, lini tengah itu tidak cukup dinamis untuk bermain bagi klub ini di Premier League. Omong-omong, menurut saya keduanya pemain bagus secara individu. Namun, terkadang ada pemain yang tidak cukup padu atau tidak begitu cocok satu sama lain.”
Neville mencatat bahwa permainan United terlihat jauh lebih baik ketika Baleba masuk saat melawan Spurs. Ia pun mendesak perubahan segera dilakukan agar klub terhindar dari hasil memalukan lebih lanjut di kompetisi domestik dan Eropa.
“Menurut saya, ketika Baleba masuk dan bermain bersama Mainoo, mereka terlihat jauh lebih bertenaga,” tambahnya. “Harus ada sesuatu yang dilakukan di lini tengah, dan pemain lainnya harus segera membenahi diri karena mereka akan menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone dan bertandang ke Elland Road.
“Jika Anda tidak benar-benar siap secara mental dan fisik di sana, kelemahan Anda akan terlihat. Mereka punya beberapa hari untuk memulihkan diri, bangkit dari hasil ini, dan kembali berjuang. Jika tidak, beberapa pekan ke depan akan mengkhawatirkan.”
- AFP
Lawatan berat ke Atletico Madrid
United harus segera menata diri karena mereka akan menghadapi laga berat Liga Champions di kandang Atletico Madrid malam ini. Pertandingan di kompetisi Eropa ini menjadi rintangan pertama dalam rangkaian laga padat yang akan sangat menguji ketahanan fisik dan mental skuad.
Carrick harus merombak susunan pemainnya di ibu kota Spanyol, terlepas dari pilihan taktiknya. Mainoo tidak ikut bersama skuad, sehingga Baleba atau Santos kemungkinan akan menggantikannya saat United memburu kemenangan penting untuk menghidupkan kembali kiprah mereka yang tersendat musim ini.
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