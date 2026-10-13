Kekhawatiran itu juga disuarakan mantan kapten Manchester United, Gary Neville, yang menilai komposisi lini tengah saat ini tidak sesuai dengan tuntutan Premier League. Berbicara dalam podcast-nya, Neville menyebut kedua pemain tersebut tidak saling melengkapi di lapangan.

“Tielemans dan Mainoo, saya rasa kita sudah cukup melihat mereka bermain bersama,” jelas Neville. “Saya tidak mengatakan kerja sama mereka harus diakhiri karena itu mungkin terlalu drastis. Namun, dari yang saya lihat, lini tengah itu tidak cukup dinamis untuk bermain bagi klub ini di Premier League. Omong-omong, menurut saya keduanya pemain bagus secara individu. Namun, terkadang ada pemain yang tidak cukup padu atau tidak begitu cocok satu sama lain.”

Neville mencatat bahwa permainan United terlihat jauh lebih baik ketika Baleba masuk saat melawan Spurs. Ia pun mendesak perubahan segera dilakukan agar klub terhindar dari hasil memalukan lebih lanjut di kompetisi domestik dan Eropa.

“Menurut saya, ketika Baleba masuk dan bermain bersama Mainoo, mereka terlihat jauh lebih bertenaga,” tambahnya. “Harus ada sesuatu yang dilakukan di lini tengah, dan pemain lainnya harus segera membenahi diri karena mereka akan menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone dan bertandang ke Elland Road.

“Jika Anda tidak benar-benar siap secara mental dan fisik di sana, kelemahan Anda akan terlihat. Mereka punya beberapa hari untuk memulihkan diri, bangkit dari hasil ini, dan kembali berjuang. Jika tidak, beberapa pekan ke depan akan mengkhawatirkan.”



