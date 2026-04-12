Jamie Carragher menyebut Tottenham yang 'buruk' tak punya peluang mengalahkan Wolves yang berada di dasar klasemen dan berpendapat bahwa Roberto De Zerbi tak akan mampu menyelamatkan mereka dari degradasi
Carragher membuat prediksi degradasi yang pedas
Analisis di Sky Sports sangat tajam, karena Carragher tidak segan-segan mengkritik tren performa Tottenham saat ini. Setelah kekalahan 1-0 dari Sunderland pada Minggu lalu, klub ini secara resmi terperosok ke zona degradasi, terpuruk di peringkat ke-18 dengan 30 poin setelah 32 pertandingan. Situasi semakin memburuk akibat kemenangan West Ham—yang berada di peringkat ke-17—atas Wolves pada Jumat lalu, sehingga Spurs kini tertinggal dua poin dari zona aman. Carragher yakin penurunan performa mereka terlalu tajam untuk diperbaiki. Ia berkata: "Biasanya, manajer baru datang dan kamu bilang, 'Ini pertandingan pertamanya, gaya bermain itu harus dibuang jauh-jauh'. Itu harus dibuang jauh-jauh untuk Igor Tudor dan hal yang sama berlaku untuk Roberto De Zerbi karena posisi mereka saat ini. Saya tidak percaya. Tottenham terlihat seperti akan terdegradasi. Tim-tim lain memiliki sesuatu yang menguntungkan mereka. Hanya satu poin dari 24."
'Tidak ada peluang' untuk mengalahkan Wolves
Jadwal pertandingan biasanya memberikan secercah harapan bagi tim-tim yang sedang terpuruk, namun Carragher hanya melihat penderitaan lebih lanjut bagi klub asal London Utara itu. Menjelang laga melawan Wolves yang saat ini berada di dasar klasemen—berada di peringkat ke-20 dengan hanya 17 poin—mantan bek Liverpool itu menepis anggapan bahwa Spurs memiliki kepercayaan diri untuk meraih kemenangan tandang yang krusial. Kurangnya momentum sangat mengejutkan bagi klub yang belum pernah merasakan kemenangan liga sejak akhir Desember. Carragher melanjutkan: "Jika melihat jadwal pertandingan, Anda mungkin berpikir itu adalah pertandingan yang bagus bagi Tottenham, tetapi mereka sedang dalam performa yang buruk. Apakah Anda pikir Tottenham akan bertandang ke Wolves, tim yang berada di dasar klasemen, dan menang? Tidak mungkin."
De Zerbi tetap optimis meski mengalami kekalahan
De Zerbi berusaha tetap tenang meski pertandingan pertamanya sebagai pelatih berakhir dengan kekecewaan. Pelatih asal Italia itu, yang hanya memiliki enam pertandingan tersisa musim ini untuk menyelamatkan klub, merasa penampilan di Sunderland menunjukkan kilasan kualitas yang dibutuhkan. Spurs juga tertinggal tiga poin dari Leeds dan Nottingham Forest, sehingga setiap poin menjadi sangat krusial. De Zerbi mengatakan kepada wartawan: "Saya rasa kami bermain bagus. Belum cukup untuk menang, tapi kami tidak pantas kalah. Kita harus menerima dan melangkah maju. Kami bermain bagus. Kami memiliki kualitas yang cukup untuk keluar dari momen sulit ini. Saya menyesal atas hasilnya, saya menyesal atas cedera (Cristian) Romero dan saya berharap bagi kami dan baginya bahwa cedera itu tidak serius. Kami memiliki tiga atau empat peluang emas untuk mencetak gol."
Berjuang melawan rasa takut akan kegagalan
Ke depan, Tottenham dihadapkan pada tugas berat untuk mengejar ketertinggalan dua poin dan menghindari degradasi yang fatal. De Zerbi harus segera menanamkan semangat juang di dalam ruang ganti yang sedang terpecah belah. Spurs akan menjamu Brighton, mantan klub De Zerbi, dalam laga berikutnya pada 18 April, sebelum mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Wolves tujuh hari kemudian.