De Zerbi berusaha tetap tenang meski pertandingan pertamanya sebagai pelatih berakhir dengan kekecewaan. Pelatih asal Italia itu, yang hanya memiliki enam pertandingan tersisa musim ini untuk menyelamatkan klub, merasa penampilan di Sunderland menunjukkan kilasan kualitas yang dibutuhkan. Spurs juga tertinggal tiga poin dari Leeds dan Nottingham Forest, sehingga setiap poin menjadi sangat krusial. De Zerbi mengatakan kepada wartawan: "Saya rasa kami bermain bagus. Belum cukup untuk menang, tapi kami tidak pantas kalah. Kita harus menerima dan melangkah maju. Kami bermain bagus. Kami memiliki kualitas yang cukup untuk keluar dari momen sulit ini. Saya menyesal atas hasilnya, saya menyesal atas cedera (Cristian) Romero dan saya berharap bagi kami dan baginya bahwa cedera itu tidak serius. Kami memiliki tiga atau empat peluang emas untuk mencetak gol."