Carrick diberi peran manajer permanen setelah tampil mengesankan selama masa tugas interimnya, membawa Manchester United finis di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions.

Namun, Carragher mempertanyakan apakah Carrick memiliki apa yang diperlukan untuk sukses di Old Trafford. Dalam kolomnya di Daily Telegraph, Carragher menyatakan: "Bagi kebanyakan orang, terasa bahwa Carrick tetap merupakan solusi interim dalam segala hal kecuali nama, dipercaya memegang kendali di Old Trafford sampai seorang pelatih super bisa datang pada musim panas 2027. Tentu saja Carrick tidak akan melihatnya seperti itu, tetapi ada persepsi tertentu yang akan sulit dihilangkan."