Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jamie Carragher menyebut bos Manchester United Michael Carrick sebagai 'solusi interim' yang tak mampu memenangi gelar-gelar besar
Carragher pertanyakan kredensial Carrick
Carrick diberi peran manajer permanen setelah tampil mengesankan selama masa tugas interimnya, membawa Manchester United finis di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions.
Namun, Carragher mempertanyakan apakah Carrick memiliki apa yang diperlukan untuk sukses di Old Trafford. Dalam kolomnya di Daily Telegraph, Carragher menyatakan: "Bagi kebanyakan orang, terasa bahwa Carrick tetap merupakan solusi interim dalam segala hal kecuali nama, dipercaya memegang kendali di Old Trafford sampai seorang pelatih super bisa datang pada musim panas 2027. Tentu saja Carrick tidak akan melihatnya seperti itu, tetapi ada persepsi tertentu yang akan sulit dihilangkan."
- Getty Images Sport
Kurang memiliki sentuhan magis
Berbicara kepada talkSPORT, Carragher menjabarkan lebih lanjut penilaiannya yang brutal dan menjelaskan mengapa ia ragu Carrick akan meraih trofi besar: "Saya tidak berpikir Manchester United akan memenangi gelar liga atau Liga Champions bersama Michael Carrick. Saya sudah mengatakannya secara terbuka, tetapi saya pikir memang tepat dia mendapatkan pekerjaan itu saat ini. Hasil yang diraihnya fantastis."
Carragher juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai kurangnya aura, dengan menambahkan: "Tetapi saya pikir para manajer yang memenangi trofi-trofi terbesar, mereka punya faktor X berupa sentuhan bintang, Michael Carrick masih harus membuktikan bahwa dia punya itu."
Didukung di bursa transfer
Manchester United telah mendukung Carrick pada bursa transfer musim panas dengan mengeluarkan £140 juta untuk mendatangkan Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andrey Santos. Meski sudah berinvestasi sebesar itu, klub tersebut menjalani awal musim Premier League yang naik turun, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dimulai dengan kekalahan 2-0 dari tim promosi Hull City.
Menanggapi bagaimana Carrick dan mantan pelatih interim Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan pekerjaan itu, Carragher menulis: "Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa hanya berdasarkan CV kepelatihan mereka, mereka tidak akan pernah didekati oleh klub elite lain di Inggris atau Eropa, dan pihak lain juga tidak akan memiliki ikatan sentimental apa pun untuk dipertimbangkan saat menilai kelayakan menawarkan kontrak permanen."
- Getty Images
Apa langkah Manchester United selanjutnya?
Carrick akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini ketika Manchester United menjamu rival Manchester City di Old Trafford akhir pekan ini. Setelah bangkit dengan kemenangan 4-0 atas Sabah di Liga Champions pada Kamis malam, skuad itu perlu membuktikan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim elite Premier League dan menjawab kritik pedas Carragher di atas lapangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami