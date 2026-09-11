Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Jamie Carragher menyebut bos Manchester United Michael Carrick sebagai 'solusi interim' yang tak mampu memenangi gelar-gelar besar

J. Carragher
M. Carrick
Manchester United
Premier League

Jamie Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap Michael Carrick, dengan mengklaim bahwa manajer Manchester United itu hanyalah solusi sementara yang tidak memiliki kualitas bintang yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Meski menjalani masa interim yang solid, Carragher menegaskan bos saat ini tidak akan direkrut oleh klub elite Eropa lainnya dan hanya sekadar menjaga kursi tetap hangat.

  • Carragher pertanyakan kredensial Carrick

    Carrick diberi peran manajer permanen setelah tampil mengesankan selama masa tugas interimnya, membawa Manchester United finis di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions.

    Namun, Carragher mempertanyakan apakah Carrick memiliki apa yang diperlukan untuk sukses di Old Trafford. Dalam kolomnya di Daily Telegraph, Carragher menyatakan: "Bagi kebanyakan orang, terasa bahwa Carrick tetap merupakan solusi interim dalam segala hal kecuali nama, dipercaya memegang kendali di Old Trafford sampai seorang pelatih super bisa datang pada musim panas 2027. Tentu saja Carrick tidak akan melihatnya seperti itu, tetapi ada persepsi tertentu yang akan sulit dihilangkan."

    • Iklan
  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kurang memiliki sentuhan magis

    Berbicara kepada talkSPORT, Carragher menjabarkan lebih lanjut penilaiannya yang brutal dan menjelaskan mengapa ia ragu Carrick akan meraih trofi besar: "Saya tidak berpikir Manchester United akan memenangi gelar liga atau Liga Champions bersama Michael Carrick. Saya sudah mengatakannya secara terbuka, tetapi saya pikir memang tepat dia mendapatkan pekerjaan itu saat ini. Hasil yang diraihnya fantastis."

    Carragher juga menyoroti apa yang ia anggap sebagai kurangnya aura, dengan menambahkan: "Tetapi saya pikir para manajer yang memenangi trofi-trofi terbesar, mereka punya faktor X berupa sentuhan bintang, Michael Carrick masih harus membuktikan bahwa dia punya itu."

  • Didukung di bursa transfer

    Manchester United telah mendukung Carrick pada bursa transfer musim panas dengan mengeluarkan £140 juta untuk mendatangkan Youri Tielemans, Carlos Baleba, dan Andrey Santos. Meski sudah berinvestasi sebesar itu, klub tersebut menjalani awal musim Premier League yang naik turun, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dimulai dengan kekalahan 2-0 dari tim promosi Hull City.

    Menanggapi bagaimana Carrick dan mantan pelatih interim Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan pekerjaan itu, Carragher menulis: "Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa hanya berdasarkan CV kepelatihan mereka, mereka tidak akan pernah didekati oleh klub elite lain di Inggris atau Eropa, dan pihak lain juga tidak akan memiliki ikatan sentimental apa pun untuk dipertimbangkan saat menilai kelayakan menawarkan kontrak permanen."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Apa langkah Manchester United selanjutnya?

    Carrick akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini ketika Manchester United menjamu rival Manchester City di Old Trafford akhir pekan ini. Setelah bangkit dengan kemenangan 4-0 atas Sabah di Liga Champions pada Kamis malam, skuad itu perlu membuktikan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim elite Premier League dan menjawab kritik pedas Carragher di atas lapangan.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI