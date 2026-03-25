Jamie Carragher menyatakan bahwa Mohamed Salah berada di atas Cristiano Ronaldo dalam daftar legenda Liga Premier setelah pengumuman mengejutkan sang bintang Liverpool mengenai keputusannya untuk hengkang
Akhir dari sebuah era
Liverpool mengejutkan dunia sepak bola pada hari Selasa dengan mengonfirmasi bahwa Salah akan hengkang dari klub sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim ini. Meskipun kontraknya masih tersisa satu tahun, telah dicapai kesepakatan yang memungkinkan pemain berusia 33 tahun itu hengkang lebih awal, menandai berakhirnya masa bakti sembilan tahun yang dipenuhi gelar juara. Sejak kedatangannya dari Roma seharga £34 juta pada 2017, Salah telah menjadi pilar utama tim yang berhasil meraih dua gelar Liga Premier dan Liga Champions. Kepergiannya terjadi setahun setelah kepergian Kevin De Bruyne, meninggalkan Liga Premier tanpa talenta kelas dunia lainnya yang telah mendominasi grafik statistik divisi tersebut selama hampir satu dekade.
Warisan Ronaldo telah terlampaui
Dalam kolomnya di The Telegraph, Carragher berpendapat bahwa performa gemilang Salah yang konsisten—yang ditandai dengan 189 gol dan 92 assist dalam 310 penampilan di Liga Premier—menempatkannya dalam kategori tersendiri. Ia menulis: "Di antara para pemain penyerang asing yang telah bersinar di Inggris, hanya Thierry Henry yang mampu mengungguli produktivitas dan konsistensi Salah. Meskipun banyak yang akan membandingkan prestasi pemain seperti Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp, atau Eric Cantona, tak satupun dari mereka mampu menghasilkan angka-angka yang sama memukau secara konsisten, musim demi musim, seperti yang dilakukan pemain asal Mesir ini. Masa Ronaldo di Manchester United, baik pada awal kariernya maupun saat kembali, berada di antara masa-masa puncaknya di Real Madrid. Salah sedikit unggul darinya jika dinilai secara ketat berdasarkan performa dan dampaknya di Liga Premier. Dalam tim terbaik sepanjang masa Liga Premier, Salah secara otomatis masuk dalam trio penyerang bersama Henry dan Ronaldo."
Kemitraan ikonik antara Salah dan Klopp
Gambaran besarnya berfokus pada hubungan yang menjadi ciri khas era ini antara Salah dan Jurgen Klopp, yang menurut Carragher "selamanya identik" dengan kebangkitan Liverpool di era modern. Carragher mencatat: "Jika Klopp adalah sutradara panggung yang karismatik dan visioner, Salah adalah pemeran utama yang menginspirasi. Gol-golnya yang produktif mendorong Liverpool ke puncak yang banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai lagi, terutama mengingat posisi klub saat kedatangannya pada 2017. Bersama Sadio Mané dan Roberto Firmino yang sama-sama brilian, Salah menjadi bagian dari trio penyerang paling mematikan dalam sejarah Liga Premier."
Di luar kesuksesan taktis, Carragher menekankan ketahanan fisik Salah yang tak tertandingi. Ia menambahkan: "Selain kemampuan mencetak gol yang produktif dan kecepatannya, ada kualitas lain yang sering diabaikan namun harus selalu diingat saat membahas tempat yang pantas bagi Salah di antara para legenda. Itu adalah ketersediaannya yang luar biasa. Selama sembilan musim di level tertinggi, Salah telah tampil dalam 435 pertandingan—rata-rata lebih dari 48 pertandingan setiap tahun untuk klubnya. Angka-angka ini luar biasa mengingat intensitas fisik dan mental yang tak kenal lelah yang ia dan timnya tunjukkan sepanjang waktu itu. Tak ada yang lebih mengesankan bagiku dalam sepak bola daripada pemain kelas dunia yang memiliki keinginan tak tergoyahkan untuk tak pernah absen dalam satu pertandingan pun. Dalam kasus Salah, ia terlihat cemberut jika diganti dan harus melewatkan bahkan satu menit pun aksi di lapangan. Perilaku cemberut seperti itu sering kali dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun, saya lebih memilih bintang yang tidak tahan duduk di bangku cadangan atau di tribun daripada mereka yang tidak sabar untuk segera meninggalkan lapangan, hanya karena sedikit rasa sakit. Rasa lapar dan ketangguhan itulah yang menjadi tanda kehebatan sejati."
Perpisahan yang paling berkesan
Meskipun penampilan terakhir Salah di Anfield dijadwalkan pada 24 Mei melawan Brentford, fokus kompetitifnya akan tertuju pada perpisahan yang lebih dramatis di final Liga Champions di Budapest pada 30 Mei. Liverpool masih berjuang di ajang Eropa dan Piala FA, dan akan menghadapi pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan juara bertahan Paris Saint-Germain pada bulan April. Dengan target finis di empat besar juga di depan mata, panggung telah siap bagi Salah untuk berpotensi mengakhiri kariernya dengan satu trofi terakhir sebelum bab bersejarahnya ditutup.