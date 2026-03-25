Jamie Carragher menyatakan bahwa Mohamed Salah berada di atas Cristiano Ronaldo dalam daftar legenda Liga Premier setelah pengumuman mengejutkan sang bintang Liverpool mengenai keputusannya untuk hengkang

Gambaran besarnya berfokus pada hubungan yang menjadi ciri khas era ini antara Salah dan Jurgen Klopp, yang menurut Carragher "selamanya identik" dengan kebangkitan Liverpool di era modern. Carragher mencatat: "Jika Klopp adalah sutradara panggung yang karismatik dan visioner, Salah adalah pemeran utama yang menginspirasi. Gol-golnya yang produktif mendorong Liverpool ke puncak yang banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai lagi, terutama mengingat posisi klub saat kedatangannya pada 2017. Bersama Sadio Mané dan Roberto Firmino yang sama-sama brilian, Salah menjadi bagian dari trio penyerang paling mematikan dalam sejarah Liga Premier."

Di luar kesuksesan taktis, Carragher menekankan ketahanan fisik Salah yang tak tertandingi. Ia menambahkan: "Selain kemampuan mencetak gol yang produktif dan kecepatannya, ada kualitas lain yang sering diabaikan namun harus selalu diingat saat membahas tempat yang pantas bagi Salah di antara para legenda. Itu adalah ketersediaannya yang luar biasa. Selama sembilan musim di level tertinggi, Salah telah tampil dalam 435 pertandingan—rata-rata lebih dari 48 pertandingan setiap tahun untuk klubnya. Angka-angka ini luar biasa mengingat intensitas fisik dan mental yang tak kenal lelah yang ia dan timnya tunjukkan sepanjang waktu itu. Tak ada yang lebih mengesankan bagiku dalam sepak bola daripada pemain kelas dunia yang memiliki keinginan tak tergoyahkan untuk tak pernah absen dalam satu pertandingan pun. Dalam kasus Salah, ia terlihat cemberut jika diganti dan harus melewatkan bahkan satu menit pun aksi di lapangan. Perilaku cemberut seperti itu sering kali dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun, saya lebih memilih bintang yang tidak tahan duduk di bangku cadangan atau di tribun daripada mereka yang tidak sabar untuk segera meninggalkan lapangan, hanya karena sedikit rasa sakit. Rasa lapar dan ketangguhan itulah yang menjadi tanda kehebatan sejati."