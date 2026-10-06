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Jamie Carragher menuntut hukuman beberapa tahun untuk Manchester City setelah putusan finansial 'palsu'
City dinyatakan bersalah atas pelanggaran
Jeda internasional terbaru sepenuhnya didominasi oleh kabar mengejutkan bahwa Manchester City telah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial. Sebuah investigasi Premier League yang menggemparkan menyimpulkan bahwa klub itu secara keliru mendongkrak pemasukan mereka sekitar £830 juta melalui perjanjian komersial "palsu" antara 2009 dan 2018.
Itu memungkinkan Manchester City mengeluarkan belanja jauh lebih besar daripada para rivalnya dalam periode kesuksesan domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, klub itu terus dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan sudah mengajukan banding resmi atas putusan itu.
Carragher menuntut hukuman berat selama beberapa tahun
Carragher yakin Premier League kini harus menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Manchester City. Berbicara di ajang Legends of Football Awards, mantan bek Liverpool itu menegaskan bahwa sanksi satu kali saja tidak akan benar-benar mencerminkan besarnya keseriusan tindakan klub tersebut.
"Sekarang kita tahu bahwa mereka bersalah, ya, memang ada banding, tetapi sekarang setelah mereka awalnya mendapatkan putusan bersalah yang besar, saya rasa tak ada siapa pun yang ingin menunggu," kata Carragher kepada Sky Sports.
"Ini harus dilakukan musim ini, karena Man City harus terdampak untuk musim depan. Saya rasa ini tidak bisa menjadi hukuman sekali saja untuk satu musim. Karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, saya pikir hukumannya juga harus berlangsung bertahun-tahun."
Persaingan gelar Liga Primer yang palsu
Carragher juga memperingatkan bahwa penundaan apa pun dalam menjatuhkan hukuman bisa sepenuhnya merusak integritas musim ini. Dengan City memburu gelar domestik lainnya, ia berpendapat bahwa partisipasi mereka yang masih berlanjut menebarkan bayang-bayang gelap ke seluruh kompetisi.
"Saya tahu kata yang sedang dipakai saat ini adalah palsu," tambahnya. "Ini hampir akan membuat Premier League musim ini, gelar yang akan dimenangkan, menjadi palsu, jika Man City terus melaju dan menjuarai liga itu dengan apa yang kita tahu telah terjadi."
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Manchester City?
Premier League saat ini sedang menggelar pembicaraan terpisah dengan para penasihatnya sendiri untuk menentukan hukuman yang paling tepat. Mengingat besarnya skala ketidakwajaran finansial tersebut, sanksi yang mungkin dijatuhkan nyaris tak terbatas.
Skenario terburuk bagi para pemilik klub adalah hukuman berat yang berlangsung selama beberapa tahun, persis seperti yang disarankan Carragher. Namun, saga hukum ini masih jauh dari selesai.
City berencana membawa pertarungan mereka untuk membersihkan nama klub hingga ke High Court. Saat garis pertarungan hukum mulai ditarik, klub-klub rival tanpa ragu akan terus mendesak keras agar putusan cepat dijatuhkan.
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