Carragher yakin Premier League kini harus menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Manchester City. Berbicara di ajang Legends of Football Awards, mantan bek Liverpool itu menegaskan bahwa sanksi satu kali saja tidak akan benar-benar mencerminkan besarnya keseriusan tindakan klub tersebut.

"Sekarang kita tahu bahwa mereka bersalah, ya, memang ada banding, tetapi sekarang setelah mereka awalnya mendapatkan putusan bersalah yang besar, saya rasa tak ada siapa pun yang ingin menunggu," kata Carragher kepada Sky Sports.

"Ini harus dilakukan musim ini, karena Man City harus terdampak untuk musim depan. Saya rasa ini tidak bisa menjadi hukuman sekali saja untuk satu musim. Karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, saya pikir hukumannya juga harus berlangsung bertahun-tahun."