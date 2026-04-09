Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Ibrahima Konate dengan menyebutnya "selalu melakukan kesalahan di setiap pertandingan" setelah kekalahan telak Liverpool dari PSG
Legenda Liverpool mengidentifikasi titik lemah di lini pertahanan
Carragher menuding Konate sebagai penyebab utama ketidakstabilan pertahanan Liverpool setelah kekalahan memalukan 2-0 di Parc des Princes. Mantan kapten The Reds itu berpendapat bahwa meskipun Van Dijk sering menjadi sasaran kritik dari luar, performa yang tidak konsisten dari pemain internasional Prancis tersebut sepanjang musim ini telah membuat barisan pertahanan terus-menerus berada dalam bahaya.
'Buruk sepanjang musim'
Carragher berpendapat bahwa ketidakmampuan Konate dalam mempertahankan standar pertahanan dasar telah mencapai titik kritis, sehingga hampir mustahil bagi rekan-rekannya untuk mempertahankan formasi yang kompak.
"Para bek terpaksa masuk ke lini tengah, tidak ada yang mengawal lawan, dan Virgil van Dijk, yang berusia 34 tahun, harus berlari ke sana-sini," kata Carragher di CBS Sports. “Dia tidak bisa melakukannya. Orang-orang mengkritik Van Dijk atas penampilannya musim ini, tapi menurut saya itu terlalu keras. Dia bermain di setiap pertandingan, dan rekan di sampingnya tampil buruk sepanjang musim - dan kembali buruk malam ini. Konate membuat kesalahan di setiap pertandingan, jadi tidak mudah bermain bersamanya."
Tindakan berisiko Arne Slot justru berbalik merugikannya
Keputusan untuk mencoba formasi lima bek belakang ternyata berujung bencana, karena Liverpool gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya menguasai bola sebesar 26 persen. Gol-gol dari Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia mencerminkan perbedaan kelas yang sangat mencolok, yang oleh Carragher disamakan dengan ketimpangan antara tim papan atas dan tim divisi bawah, sambil mencatat bahwa sistem pertahanan man-to-man yang diterapkan Slot membuat para beknya harus menutupi area yang terlalu luas.
"Manajer telah mencoba sesuatu, tetapi dia salah besar secara taktis, dalam cara dia melakukannya," jelasnya. "Mudah bagi saya untuk mengatakan itu setelah pertandingan, tapi itulah yang kami lakukan - kami adalah pakar, kami berbicara setelah pertandingan. Mereka sebenarnya lebih terbuka dengan formasi lima bek daripada jika menggunakan empat bek, karena mereka menerapkan sistem man-to-man di seluruh lapangan dan ketiga bek tengah harus menutupi lebar lapangan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool kini harus meningkatkan performa mereka untuk membalikkan keadaan pada leg kedua. Mereka akan menghadapi Fulham di Liga Premier dalam upaya meraih posisi tiga besar musim ini. The Reds saat ini berada di peringkat kelima klasemen, tertinggal enam poin dari Manchester United dan lima poin dari Aston Villa, yang masing-masing berada di atas mereka di peringkat ketiga dan keempat. Mereka kemudian akan bersiap menjamu PSG di Anfield pekan depan.