Jamie Carragher mengklaim Manchester City telah menyalip Chelsea dalam perburuan gelar setelah menyepakati transfer Enzo Fernandez

Carragher kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa keberhasilan mengamankan pemenang Piala Dunia 2022 itu memberi Manchester City keunggulan signifikan dalam perebutan gelar mereka melawan juara bertahan Arsenal.

Melanjutkan analisanya di Sky Sports, Carragher menambahkan: "Man City sekarang terlihat jauh lebih kuat. Saya akan mengatakan mereka akan menjadi penantang terbesar bagi Arsenal saat ini. Ini adalah skuad yang sangat bagus. Tidak ada keraguan soal itu. Ada banyak perubahan. Saya rasa kehilangan Rodri adalah hal besar dan saya pikir akan sangat sulit untuk pulih dari itu, tetapi jika pada akhir musim lalu Anda mengatakan mereka akan mendatangkan Elliot Anderson dan Enzo Fernandez, Anda akan bilang, itu lini tengah papan atas. Mereka telah membayar sangat mahal untuk itu, jadi memang seharusnya begitu. Saya pikir itu memberi mereka peluang terbesar untuk menjadi penantang utama dan mungkin satu-satunya tim yang benar-benar bisa merebut gelar ini dari Arsenal."



