CBS Sports Golazo
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Jamie Carragher mengklaim Manchester City telah menyalip Chelsea dalam perburuan gelar setelah menyepakati transfer Enzo Fernandez
Kesepakatan tercapai untuk Fernandez
Menurut RMC Sport, Chelsea telah menerima tawaran fantastis senilai €150 juta (lebih dari £128 juta) dari Manchester City untuk Fernandez. Pemain Argentina itu kini dijadwalkan bergabung dengan tim asuhan Maresca pada hari terakhir bursa transfer setelah mencatatkan 169 penampilan dan mencetak 31 gol untuk klub London tersebut sejak kedatangannya pada Januari 2023.
Chelsea saat ini sedang mempersiapkan kepergiannya dengan membidik Lamine Camara atau Manu Kone sebagai pengganti di lini tengah. Fernandez sebelumnya sudah mengindikasikan bahwa ia tidak akan lagi mengenakan seragam Chelsea, setelah tidak dimasukkan dalam skuad Xabi Alonso untuk kekalahan 4-3 mereka dari Brighton baru-baru ini.
Carragher menilai dampak transfer
Transfer besar senilai €150 juta itu telah menggeser ekspektasi untuk musim ini secara drastis. Berbicara kepada Sky Sports, Jamie Carragher menyampaikan penilaian komprehensif tentang bagaimana kesepakatan tersebut berdampak pada kedua klub, khususnya setelah kepergian Rodri dari Manchester City.
Carragher berkata: "Dia jelas mengangkat Man City di atas Chelsea. Saya dan banyak orang lain merasa Chelsea akan menjalani musim yang sangat bagus. Dan saya masih yakin banyak dari itu didukung oleh tidak adanya sepakbola Eropa, adanya manajer baru, serta trio lini depan yang mereka miliki. Tetapi mereka kehilangan Enzo Fernandez, yang bagi saya merupakan salah satu pemain besar Chelsea."
Menantang Arsenal dalam perebutan gelar
Carragher kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa keberhasilan mengamankan pemenang Piala Dunia 2022 itu memberi Manchester City keunggulan signifikan dalam perebutan gelar mereka melawan juara bertahan Arsenal.
Melanjutkan analisanya di Sky Sports, Carragher menambahkan: "Man City sekarang terlihat jauh lebih kuat. Saya akan mengatakan mereka akan menjadi penantang terbesar bagi Arsenal saat ini. Ini adalah skuad yang sangat bagus. Tidak ada keraguan soal itu. Ada banyak perubahan. Saya rasa kehilangan Rodri adalah hal besar dan saya pikir akan sangat sulit untuk pulih dari itu, tetapi jika pada akhir musim lalu Anda mengatakan mereka akan mendatangkan Elliot Anderson dan Enzo Fernandez, Anda akan bilang, itu lini tengah papan atas. Mereka telah membayar sangat mahal untuk itu, jadi memang seharusnya begitu. Saya pikir itu memberi mereka peluang terbesar untuk menjadi penantang utama dan mungkin satu-satunya tim yang benar-benar bisa merebut gelar ini dari Arsenal."
- Getty Images Sport
Persiapan hari terakhir bursa transfer
Manchester City kini akan bergerak cepat untuk menuntaskan dokumen bagi Fernandez sebelum tenggat waktu transfer pada Selasa. Sementara itu, Chelsea harus segera mengamankan pengganti seperti Camara saat mereka bersiap untuk laga yang sangat dinantikan melawan Arsenal pada Minggu. Kini, semua mata tertuju pada seberapa cepat Fernandez bisa masuk ke starting XI untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
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