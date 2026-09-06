Getty Images Sport
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Jamie Carragher menghadapi murka Gary Neville setelah membandingkan striker Arsenal Kai Havertz dengan Roberto Firmino
Neville menolak perbandingan Havertz dan Firmino
Perbedaan pendapat itu terjadi di Sky Sports dalam program Super Sunday, saat para pundit menganalisis Arsenal dan opsi serangan mereka. Arsenal sangat bergantung pada Havertz, yang didatangkan dari Chelsea seharga £65 juta pada 2023, dan terus-menerus dimainkan sebagai starter di depan Viktor Gyokeres.
Saat menilai dampaknya setelah kemenangan 3-0 atas Coventry, Neville mengungkapkan keraguan atas kemampuannya untuk benar-benar menakuti para bek, dengan mengatakan: "Saya pikir memainkan Havertz di lini depan berarti para bek tengah bisa sedikit lebih berani bergeser ke sisinya, karena Havertz adalah pemain bagus, dia tampil sangat baik, tetapi dia tidak akan membuat Anda ketakutan setengah mati."
- Getty Images Sport
Carragher membela klaim menyerangnya yang kontroversial
Carragher langsung membantah penilaian Neville dengan merujuk pada bagaimana Firmino memungkinkan Mohamed Salah tampil berkembang di Liverpool, dengan berargumen: "Itu tidak menghentikan Mo Salah dengan Firmino." Perbandingan ini menyinggung Neville, yang dengan cepat membalas: "Tidak, tidak, tidak. Tolong, jangan meremehkan Firmino dalam hal seperti apa pemain dia sebenarnya." Ketika Carragher mencoba mengklarifikasi bahwa dia hanya berbicara "Dalam hal mencetak gol," Neville makin menegaskan pujiannya untuk pemain Brasil itu. Ia menambahkan: "Dia luar biasa dalam cara dia menjadi penopang bagi [Sadio] Mane dan Salah, itu sangat penting."
Putusan akhir soal perdebatan taktik
Perdebatan taktis itu ditutup dengan Carragher yang bertanya: "Jadi mengapa Havertz tidak bisa menjadi tipe pemain seperti itu?" Neville memberikan penilaian akhir yang blak-blakan, dengan menyatakan: "Saya tidak berpikir Havertz sebagus Firmino dalam hal apa pun."
Firmino mengukuhkan legasinya dengan mencatatkan 111 gol dan 76 assist dalam 362 pertandingan selama delapan tahunnya di Anfield. Saat beroperasi terutama sebagai penyerang yang turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan, ia membantu meraih sejumlah gelar utama, termasuk Premier League dan Liga Champions. Sementara itu, Havertz telah membukukan 38 gol dan 18 assist dalam 114 penampilan untuk Arsenal, menjadi ujung tombak sistem yang didukung oleh Christos Tzolis, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard.
- Getty Images Sport
Apa yang menanti lini serang Arsenal?
Arsenal menghadapi jadwal yang menantang saat berupaya mempertahankan gelar Premier League. Setelah gagal mengamankan satu penyerang lagi sebelum tenggat transfer, klub menaruh kepercayaan besar kepada Havertz untuk memimpin lini depan. Pemain Jerman itu kini harus menjaga kebugaran dan konsistensinya, membuktikan bahwa ia bisa mengorkestrasi serangan Mikel Arteta seefektif Firmino dulu melakukannya untuk Jurgen Klopp.
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