Perbedaan pendapat itu terjadi di Sky Sports dalam program Super Sunday, saat para pundit menganalisis Arsenal dan opsi serangan mereka. Arsenal sangat bergantung pada Havertz, yang didatangkan dari Chelsea seharga £65 juta pada 2023, dan terus-menerus dimainkan sebagai starter di depan Viktor Gyokeres.

Saat menilai dampaknya setelah kemenangan 3-0 atas Coventry, Neville mengungkapkan keraguan atas kemampuannya untuk benar-benar menakuti para bek, dengan mengatakan: "Saya pikir memainkan Havertz di lini depan berarti para bek tengah bisa sedikit lebih berani bergeser ke sisinya, karena Havertz adalah pemain bagus, dia tampil sangat baik, tetapi dia tidak akan membuat Anda ketakutan setengah mati."