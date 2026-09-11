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Jamie Carragher memberikan cek realitas brutal soal Liga Champions kepada Manchester United meski menang dominan atas Sabah
Manchester United menjalani comeback sempurna di Eropa
Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions dengan kemenangan mudah 4-0 atas klub Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford. Tim asuhan Michael Carrick mengendalikan pertandingan sejak awal, mengawali kampanye fase liga mereka yang telah dirombak dengan cara terbaik.
Terlepas dari penampilan yang dominan itu, Carragher tetap belum yakin dengan kapasitas Manchester United. Mantan bek itu meyakini United sama sekali tidak memiliki kedalaman skuad atau kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi penantang serius bagi trofi terbesar Eropa musim ini.
- Getty Images Sport
Carragher menyampaikan penilaian blak-blakan tentang skuad
Carragher ditanya apakah skuad Carrick saat ini secara realistis bisa bersaing untuk memperebutkan trofi Liga Champions. Pundit itu memberikan penilaian yang cepat dan lugas tentang kemampuan mereka saat menghadapi tim-tim elite Eropa.
"Mungkin belum untuk saat ini," kata Carragher kepada CBS Sports. "Saya tidak bermaksud meremehkan dengan cara apa pun. Manchester United, seperti yang baru saja saya katakan, adalah salah satu klub terbesar di dunia."
"Tetapi jika masuk ke sana sekarang dengan skuad yang mereka miliki dan berharap mereka bisa melakukan hal-hal besar serta menghadapi klub-klub lain dengan nama sebesar itu, saya rasa mereka saat ini memang belum punya kualitas untuk melaju jauh di kompetisi ini."
Mengelola ekspektasi dalam turnamen yang diperbarui
United kembali tampil di kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023-24. Pada penampilan terakhir mereka, klub itu mengalami kekecewaan karena tersingkir lebih awal dan gagal melaju melewati fase grup. Dengan mengingat sejarah terbaru itu, Carragher menekankan pentingnya menetapkan target yang realistis.
"Manchester United sudah absen dari kompetisi ini selama beberapa tahun, tetapi bahkan beberapa tahun lalu pun bukan berarti mereka tampil di sana secara konsisten," tambah Carragher. "Saya pikir mereka mungkin hanya tampil sekali dalam lima atau enam tahun, kira-kira seperti itu.
"Jadi meskipun mereka adalah salah satu nama terbesar dalam sepak bola dunia, saya pikir ketika Anda kembali ke sana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, target pertama adalah memastikan mereka lolos dari fase liga, lalu ketika sudah masuk babak gugur, bisakah Anda menjalani laju yang bagus? Bisakah Anda setidaknya mungkin mencapai perempat final? Kurang lebih seperti itu."
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Tim asuhan Carrick bersiap untuk derby Manchester
Untuk saat ini, Manchester United akan senang karena berhasil mengamankan poin penuh dalam kembalinya mereka ke kompetisi Eropa. Gol-gol dari Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez akan menyuntikkan banyak kepercayaan diri ke dalam skuad.
Carrick dan para pemainnya harus segera mengalihkan perhatian kembali ke tugas domestik. Manchester United menghadapi ujian besar pada Minggu ini saat mereka bersiap untuk derby Manchester yang sangat dinantikan.
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