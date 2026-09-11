United kembali tampil di kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023-24. Pada penampilan terakhir mereka, klub itu mengalami kekecewaan karena tersingkir lebih awal dan gagal melaju melewati fase grup. Dengan mengingat sejarah terbaru itu, Carragher menekankan pentingnya menetapkan target yang realistis.

"Manchester United sudah absen dari kompetisi ini selama beberapa tahun, tetapi bahkan beberapa tahun lalu pun bukan berarti mereka tampil di sana secara konsisten," tambah Carragher. "Saya pikir mereka mungkin hanya tampil sekali dalam lima atau enam tahun, kira-kira seperti itu.

"Jadi meskipun mereka adalah salah satu nama terbesar dalam sepak bola dunia, saya pikir ketika Anda kembali ke sana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, target pertama adalah memastikan mereka lolos dari fase liga, lalu ketika sudah masuk babak gugur, bisakah Anda menjalani laju yang bagus? Bisakah Anda setidaknya mungkin mencapai perempat final? Kurang lebih seperti itu."