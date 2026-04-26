Jamie Carragher memberi tahu Liverpool berapa banyak pemain baru yang mereka butuhkan untuk 'langsung masuk ke tim' karena striker seharga £125 juta, Alexander Isak, gagal meyakinkan
Penampilan Isak yang kurang memuaskan memicu kekhawatiran Carragher
Carragher sangat meragukan apakah Isak akan benar-benar mampu memenuhi ekspektasi yang ada. Pemain termahal dalam sejarah Premier League ini mengalami musim debut yang buruk di Merseyside setelah pindah dari Newcastle United dengan biaya transfer sebesar £125 juta. Pemain berusia 26 tahun ini baru mencetak gol keempatnya untuk klub tersebut saat menang 3-1 atas Crystal Palace pada Sabtu lalu, yang menandai penampilan ketiganya sebagai starter sejak kembali dari cedera patah kaki yang dideritanya saat melawan Tottenham pada bulan Desember. Namun, meskipun cedera tersebut telah membaik, sang pakar tetap sangat ragu bahwa pemain internasional Swedia ini dapat membalikkan nasibnya.
Mitos penemuan di tahun pertama
Mantan bek tengah itu blak-blakan mengenai kurangnya hasil nyata setelah Liverpool membelanjakan £446 juta pada bursa transfer musim panas, dengan mengacu pada pengamatannya selama ini untuk menilai perkembangan sang striker. "[Musim panas dengan belanja besar-besaran] itu tidak berhasil," kata Carragher kepada Liverpool ECHO. "Mungkin akan berhasil di masa depan karena menurut saya, kita tidak bisa menilai setiap pemain baru pada tahun pertama. Tapi saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya; berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain Liverpool, setiap pemain yang datang ke klub ini, saya tidak ingat ada satu pun yang tidak benar-benar berkontribusi banyak di musim pertamanya, lalu kemudian menjadi pemain yang mengejutkan setelahnya. Isak belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia jelas mengalami cedera, tapi penampilannya memang tidak bagus sejak awal."
Tiga penambahan penting yang diperlukan
Dengan Liverpool yang sedang menjalani fase transisi di bawah asuhan Klopp, tekanan semakin meningkat bagi jajaran manajemen untuk mendatangkan pemain berkualitas yang tepat sasaran, bukan sekadar melakukan perekrutan massal. Penurunan performa para bintang utama dan masalah cedera telah membuat tim ini rentan. Menyoroti area-area spesifik yang perlu diperhatikan, Carragher menegaskan bahwa perkuatan yang tepat sasaran sangatlah penting untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, terutama dengan kepergian Mohamed Salah dari Anfield pada akhir musim ini. "Mengenai apa yang perlu dilakukan Liverpool musim depan, jelas mereka harus menggantikan [Mohamed] Salah," lanjutnya. "Menurut saya, tiga pemain harus langsung masuk ke tim. Anda tidak bisa terus-menerus membeli lima pemain untuk tim. Liverpool telah membeli banyak pemain musim panas lalu, jadi mereka tidak akan membeli banyak pemain musim panas ini."
Menyambut jendela transfer yang akan datang
Setelah menjuarai Liga Premier pada musim pertamanya di bawah asuhan Slot, Liverpool akan menutup musim keduanya tanpa trofi apa pun. Namun, dengan saat ini menduduki peringkat keempat di Liga Premier, klub tersebut hampir pasti lolos ke Liga Champions musim depan. Ke depan, dewan direksi dihadapkan pada tantangan berat dalam mencari talenta-talenta elit; kegagalan untuk segera mendatangkan pemain-pemain berkualitas dapat sangat menghambat ambisi merebut gelar juara di masa mendatang.