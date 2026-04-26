Jamie Carragher memberi tahu Liverpool berapa banyak pemain baru yang mereka butuhkan untuk 'langsung masuk ke tim' karena striker seharga £125 juta, Alexander Isak, gagal meyakinkan

Dengan Liverpool yang sedang menjalani fase transisi di bawah asuhan Klopp, tekanan semakin meningkat bagi jajaran manajemen untuk mendatangkan pemain berkualitas yang tepat sasaran, bukan sekadar melakukan perekrutan massal. Penurunan performa para bintang utama dan masalah cedera telah membuat tim ini rentan. Menyoroti area-area spesifik yang perlu diperhatikan, Carragher menegaskan bahwa perkuatan yang tepat sasaran sangatlah penting untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, terutama dengan kepergian Mohamed Salah dari Anfield pada akhir musim ini. "Mengenai apa yang perlu dilakukan Liverpool musim depan, jelas mereka harus menggantikan [Mohamed] Salah," lanjutnya. "Menurut saya, tiga pemain harus langsung masuk ke tim. Anda tidak bisa terus-menerus membeli lima pemain untuk tim. Liverpool telah membeli banyak pemain musim panas lalu, jadi mereka tidak akan membeli banyak pemain musim panas ini."