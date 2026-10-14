Akar kebuntuan transfer United saat ini adalah pengeluaran berlebihan selama bertahun-tahun tanpa tampil secara konsisten di Liga Champions. Carragher menyoroti bahwa skuad United terus tampil di bawah ekspektasi di bawah sejumlah manajer, sehingga dana yang tersedia kini terserap untuk melunasi kewajiban dari transfer sebelumnya, bukan mendatangkan pemain baru.

“Sekarang kita melihat Manchester United yang sesungguhnya musim ini,” lanjut Carragher. “Alasan mereka tidak membeli pemain pada musim panas lalu adalah karena dalam empat atau lima tahun terakhir sejak Martinez berada di sana, saya rasa mereka hanya sekali tampil di Liga Champions, yakni musim ini (sic).

“Jadi, jika setiap musim Anda tidak mendapatkan pemasukan dari Liga Champions, sementara Manchester United menghabiskan £200 juta di bursa transfer setiap musim, cepat atau lambat itu harus berhenti karena uangnya tidak ada.

“Jadi, uang yang dikeluarkan Manchester United musim panas ini adalah untuk membayar cicilan berikutnya atas pemain yang mereka beli bertahun-tahun lalu. Itulah sebabnya dana itu tidak tersedia. Anda tidak bisa terus melakukannya. Skuad ini telah ditangani manajer yang berbeda-beda, tetapi mereka belum meraih apa pun. Mereka tampil buruk, sangat buruk lagi malam ini.”

Carragher kemudian menyoroti performa Martinez sendiri. “Dan dia juga, ketika berbicara tentang awal musim ini, menurut saya dia pemain bagus, dia juara Piala Dunia, saya paham itu, tetapi awal musimnya sangat buruk. Buruk sekali, benar-benar buruk. Orang-orang akan menyambut ucapannya, para penggemar Manchester United juga, tetapi itu sama sekali tidak membantu siapa pun... Ini akan menjadi perbincangan hangat. Masalah ini akan membesar, meledak, dan menurut saya tindakannya tidak pantas.”



