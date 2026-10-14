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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Jamie Carragher kecam keras Lisandro Martinez yang dianggap 'tidak pantas' setelah bintang Manchester United itu menyerang jajaran petinggi klub dalam wawancara yang menghebohkan

L. Martinez
Manchester United
Atletico Madrid
Atletico Madrid vs Manchester United
Champions League
Premier League

Ikon Liverpool Jamie Carragher melontarkan kritik pedas terhadap Lisandro Martinez setelah bek itu secara terbuka mengkritik jajaran petinggi Manchester United. Pemain timnas Argentina tersebut memicu kontroversi dengan mempertanyakan aktivitas transfer klub dan direktur olahraga Jason Wilcox seusai kekalahan mengecewakan dari Atletico Madrid.

  • Dampak pascapertandingan di Madrid

    Tim asuhan Michael Carrick menjalani malam yang buruk di Spanyol setelah menelan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid. Namun, drama sesungguhnya terjadi setelah peluit akhir berbunyi. Martinez melontarkan kritik tajam terhadap strategi transfer Manchester United pada musim panas. Menurutnya, skuad United tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menjalani musim penuh pertama Carrick sebagai pelatih.

    Bek Argentina itu secara khusus mengungkapkan kekecewaannya kepada direktur sepak bola Jason Wilcox dan menyatakan bahwa ia mengharapkan lebih dari petinggi klub tersebut. Sebagian pendukung klub memuji keterusterangan sang bek tengah, tetapi sejumlah pengamat terkemuka memandang pernyataannya dengan cara yang sama sekali berbeda.


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    Carragher kecam luapan emosi yang 'mengerikan'

    Berbicara di CBS Sports, Carragher blak-blakan menilai bek tengah United itu. Mantan bek Liverpool tersebut menegaskan bahwa mengungkapkan keluhan internal kepada publik tidak membantu siapa pun, meski bisa diduga akan mendapat sambutan positif dari para suporter yang kecewa.

    "Itu sama sekali tidak membantu siapa pun, dan pernyataan-pernyataan itu sekarang akan menjadi bahan pembicaraan selama beberapa hari ke depan," kata Carragher. "Suporter klub mana pun tidak menyukai para petinggi, orang-orang di jajaran atas, jadi suporter United akan menyambutnya dengan antusias dan menganggapnya bagus.

    "Menurut saya, buruk sekali dia mengatakannya sekarang. Dia bilang mereka menjalani musim yang luar biasa musim lalu, padahal tidak. Seorang manajer dipecat musim lalu. Dipecat.

    "Mereka finis ketiga karena tidak menjalani pertandingan piala, tidak bermain di Eropa, dan tersingkir sangat awal dari kompetisi piala. Man United finis ketiga. Alasan mereka finis ketiga adalah Liverpool dan Chelsea juga tampil seburuk itu."

    Legenda Manchester United Wayne Rooney sependapat, menyebut luapan kekesalan bek tersebut "tidak menghormati" klub.


  • Realitas keuangan mengungkap masalah yang lebih mendalam dalam skuad

    Akar kebuntuan transfer United saat ini adalah pengeluaran berlebihan selama bertahun-tahun tanpa tampil secara konsisten di Liga Champions. Carragher menyoroti bahwa skuad United terus tampil di bawah ekspektasi di bawah sejumlah manajer, sehingga dana yang tersedia kini terserap untuk melunasi kewajiban dari transfer sebelumnya, bukan mendatangkan pemain baru.

    “Sekarang kita melihat Manchester United yang sesungguhnya musim ini,” lanjut Carragher. “Alasan mereka tidak membeli pemain pada musim panas lalu adalah karena dalam empat atau lima tahun terakhir sejak Martinez berada di sana, saya rasa mereka hanya sekali tampil di Liga Champions, yakni musim ini (sic).

    “Jadi, jika setiap musim Anda tidak mendapatkan pemasukan dari Liga Champions, sementara Manchester United menghabiskan £200 juta di bursa transfer setiap musim, cepat atau lambat itu harus berhenti karena uangnya tidak ada.

    “Jadi, uang yang dikeluarkan Manchester United musim panas ini adalah untuk membayar cicilan berikutnya atas pemain yang mereka beli bertahun-tahun lalu. Itulah sebabnya dana itu tidak tersedia. Anda tidak bisa terus melakukannya. Skuad ini telah ditangani manajer yang berbeda-beda, tetapi mereka belum meraih apa pun. Mereka tampil buruk, sangat buruk lagi malam ini.”

    Carragher kemudian menyoroti performa Martinez sendiri. “Dan dia juga, ketika berbicara tentang awal musim ini, menurut saya dia pemain bagus, dia juara Piala Dunia, saya paham itu, tetapi awal musimnya sangat buruk. Buruk sekali, benar-benar buruk. Orang-orang akan menyambut ucapannya, para penggemar Manchester United juga, tetapi itu sama sekali tidak membantu siapa pun... Ini akan menjadi perbincangan hangat. Masalah ini akan membesar, meledak, dan menurut saya tindakannya tidak pantas.”


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  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Carrick ingin memulai dari awal saat menghadapi Leeds

    Untuk meredakan krisis yang mulai mencuat, Carrick menganggap luapan kekesalan beknya seusai pertandingan sekadar akibat emosi yang memuncak saat itu. Manajer United itu kini ingin mengalihkan perhatian dari politik di jajaran direksi dan kembali ke urusan mendesak di lapangan.

    Manchester United harus segera bangkit sebelum bertandang ke Elland Road dalam laga Liga Primer yang berpotensi panas pada Minggu. Penampilan meyakinkan melawan rival mereka, Leeds United, sangat penting untuk meredam kegaduhan dan menenangkan ruang ganti yang tengah terpecah.

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