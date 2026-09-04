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Jamie Carragher kecam duo Liverpool yang 'TIDAK AKAN PERNAH bermain' di bawah Andoni Iraola saat era baru mengambil langkah tanpa ampun
Iraola lakukan pencoretan brutal di Liga Champions
Iraola membuat pernyataan tegas sejak awal masa baktinya di Liverpool dengan mencoret Chiesa dan Endo dari skuad Liga Champions 2026-27. Bos baru Liverpool itu menyerahkan daftar 25 pemainnya jelang laga pembuka mereka di Eropa melawan Atletico Madrid pada 9 September, dengan kedua pemain internasional berpengalaman itu harus menyaksikan dari pinggir lapangan.
Pencoretan itu terjadi karena aturan registrasi UEFA yang ketat, yang hanya mengizinkan maksimal 17 pemain non-binaan lokal di List A. Iraola memilih mengalokasikan slot berharga tersebut untuk Bradley Barcola, yang datang dengan nilai £123 juta, rekrutan sesama pada musim panas Victor Munoz, dan bahkan penyerang yang sedang cedera Hugo Ekitike, sehingga tidak ada ruang bagi Chiesa atau Endo.
- Sportimage
Carragher keluarkan peringatan suram soal menit bermain
Berbicara di The Overlap, mantan bek Liverpool Carragher memberikan penilaian blak-blakan soal posisi kedua pemain itu di Anfield. Ia menyarankan bahwa tak satu pun dari mereka cocok dengan visi taktis Iraola untuk kampanye mendatang.
"Liverpool punya dua pemain dalam skuad yang tidak akan pernah bermain," klaim Carragher. "Dan ada semua kuota ini, Anda hanya bisa memiliki 17 pemain dan semacamnya. Mereka punya Chiesa dan Endo. Rasanya seperti mereka tidak akan pernah menendang bola."
Pundit Sky Sports itu secara khusus mengkritik keputusan klub untuk mempertahankan gelandang Jepang tersebut pada musim panas ini. "Endo seharusnya dilepas," tambahnya. "Dia sudah tampil hebat, semacam pahlawan kultus."
Endo dan Chiesa turun dalam urutan prioritas
Kedua pemain kesulitan mengamankan peran jangka panjang di Merseyside, meski masing-masing masih terikat kontrak hingga 2027 dan 2028. Menit bermain Endo berkurang drastis musim lalu, dengan hanya mencatatkan delapan penampilan di Premier League dan satu laga di Liga Champions.
Sementara itu, karier Chiesa di Anfield terus terganggu oleh masalah kebugaran. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini sedang memulihkan cedera otot dan tetap menjadi sosok pinggiran. Meski masalah yang dialaminya saat ini tidak dianggap berjangka panjang, keputusan Iraola untuk mendaftarkan pemain absen jangka panjang seperti Conor Bradley dan Giovanni Leoni ketimbang Chiesa yang nyaris bugar menyoroti statusnya yang termarginalkan.
- Getty Images Sport
Fokus Premier League beralih ke Ipswich Town
Liverpool harus menghadapi duel domestik melawan Ipswich Town pada Jumat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke urusan Eropa. Pasukan Iraola kemudian akan menjamu Atletico Madrid di Anfield, memulai jadwal fase liga yang berat yang juga mencakup lawatan sulit ke markas Inter dan Fenerbahce.
Bagi Chiesa dan Endo, prospek mereka dalam waktu dekat tampaknya terbatas pada kompetisi piala domestik. Kecuali krisis cedera parah memaksa perubahan skuad yang diizinkan pada fase akhir kampanye Eropa, asa mereka di level kontinental untuk sementara tertunda.
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