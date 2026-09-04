Berbicara di The Overlap, mantan bek Liverpool Carragher memberikan penilaian blak-blakan soal posisi kedua pemain itu di Anfield. Ia menyarankan bahwa tak satu pun dari mereka cocok dengan visi taktis Iraola untuk kampanye mendatang.

"Liverpool punya dua pemain dalam skuad yang tidak akan pernah bermain," klaim Carragher. "Dan ada semua kuota ini, Anda hanya bisa memiliki 17 pemain dan semacamnya. Mereka punya Chiesa dan Endo. Rasanya seperti mereka tidak akan pernah menendang bola."

Pundit Sky Sports itu secara khusus mengkritik keputusan klub untuk mempertahankan gelandang Jepang tersebut pada musim panas ini. "Endo seharusnya dilepas," tambahnya. "Dia sudah tampil hebat, semacam pahlawan kultus."



