Carragher meyakini Arsenal membuat kesalahan besar di bursa transfer karena gagal merekrut Barcola pada musim panas ini. Pemain internasional Prancis itu baru saja menuntaskan kepindahan senilai £123 juta ke Liverpool, dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Anfield.

Arsenal sempat menjajaki kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun itu pada awal jendela transfer, tetapi pada akhirnya mengalihkan fokus ke target lain. Keputusan ini pada akhirnya memberi tim asuhan Andoni Iraola jalan yang relatif mulus untuk mengamankan pemenang ganda Liga Champions tersebut.

Arteta telah menghabiskan dua musim panas terakhir untuk mencari winger kiri elite guna memperkuat skuadnya. Namun, Arsenal terus gagal mendapatkan target serangan utama mereka di posisi tersebut.