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Jamie Carragher kecam Arsenal karena melewatkan bintang Liverpool senilai £123 juta setelah gagal merekrut Vinicius Junior
Arsenal gagal mendapatkan winger Liverpool
Carragher meyakini Arsenal membuat kesalahan besar di bursa transfer karena gagal merekrut Barcola pada musim panas ini. Pemain internasional Prancis itu baru saja menuntaskan kepindahan senilai £123 juta ke Liverpool, dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Anfield.
Arsenal sempat menjajaki kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun itu pada awal jendela transfer, tetapi pada akhirnya mengalihkan fokus ke target lain. Keputusan ini pada akhirnya memberi tim asuhan Andoni Iraola jalan yang relatif mulus untuk mengamankan pemenang ganda Liga Champions tersebut.
Arteta telah menghabiskan dua musim panas terakhir untuk mencari winger kiri elite guna memperkuat skuadnya. Namun, Arsenal terus gagal mendapatkan target serangan utama mereka di posisi tersebut.
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Carragher mempertanyakan strategi transfer Arteta
Berbicara di podcast Stick to Football, Carragher mempertanyakan mengapa Arsenal tidak berupaya lebih keras untuk mendapatkan Barcola. Dia menilai sisi kiri masih menjadi kelemahan yang jelas dalam mesin peraih gelar milik Arteta.
"Saya senang itu tidak terjadi, tetapi saya melihat soal Barcola," jelas Carragher. "Menurut saya, di Arsenal, sayap kiri selalu terasa sebagai area yang mengalami penurunan dibandingkan Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz."
Arsenal gagal mengamankan target-target prioritas
Carragher mengakui bahwa rekrutan baru Christos Tzolis telah mengawali kiprahnya dengan positif di Emirates Stadium. Namun, ia tetap bersikeras bahwa Arsenal seharusnya mengamankan tambahan pemain premium seperti Barcola.
"Anak baru, Tzolis, memulai dengan cukup baik," kata Carragher. "Tetapi makin lama isu Barcola ini berlarut-larut, lalu Arsenal tidak mendapatkan Vinicius Jr atau Alvarez, saya berpikir apakah itu [mendatangkan Barcola] bukan yang tepat?"
- Getty Images
Sayap kiri yang terkuras menghadapi ujian Chelsea
Kegagalan Arsenal merekrut winger bintang kian diperparah oleh kepergian penting di posisi yang sama. Arsenal telah melepas dua penyerang sisi kiri yang memberi kontribusi besar bagi mereka musim lalu. Leandro Trossard sudah menuntaskan kepindahan permanen ke Besiktas. Sementara itu, Gabriel Martinelli berada di ambang merampungkan transfer senilai £60 juta ke klub Saudi Pro League, Al-Hilal.
Arteta kini harus mengandalkan opsi yang ada saat ini untuk menjaga momentum mereka. Arsenal akan kembali beraksi di Premier League akhir pekan ini saat menghadapi Chelsea dalam derby London yang krusial.
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