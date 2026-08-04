Carragher meyakini perebutan gelar Premier League akan tetap menjadi persaingan eksklusif antara Manchester City dan Arsenal, dengan legenda Liverpool itu menjagokan Maresca untuk menggantikan kesuksesan Pep Guardiola dengan merebut kembali gelar domestik.

Berbicara di podcast Football Ramble, Carragher menjelaskan alasannya memilih kubu biru Manchester meski ada pergolakan di kursi manajer. "Untuk posisi saat ini, dan kita tahu bursa transfer masih menyisakan satu bulan lagi, saya hanya bisa melihat Arsenal atau City," kata Carragher.

"Ada pertanyaan karena dia [Maresca] baru dalam peran ini, tetapi saya penggemar Maresca dalam hal apa yang dia lakukan di lapangan, dalam hal apa yang terjadi di Chelsea, dalam hal melihatnya secara taktis dan bagaimana dia menyiapkan tim."



