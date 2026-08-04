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Jamie Carragher jagokan Manchester City mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Primer, sambil mengesampingkan peluang Liverpool dan Manchester United
Manchester City vs Arsenal: persaingan dua kuda untuk gelar juara
Carragher meyakini perebutan gelar Premier League akan tetap menjadi persaingan eksklusif antara Manchester City dan Arsenal, dengan legenda Liverpool itu menjagokan Maresca untuk menggantikan kesuksesan Pep Guardiola dengan merebut kembali gelar domestik.
Berbicara di podcast Football Ramble, Carragher menjelaskan alasannya memilih kubu biru Manchester meski ada pergolakan di kursi manajer. "Untuk posisi saat ini, dan kita tahu bursa transfer masih menyisakan satu bulan lagi, saya hanya bisa melihat Arsenal atau City," kata Carragher.
"Ada pertanyaan karena dia [Maresca] baru dalam peran ini, tetapi saya penggemar Maresca dalam hal apa yang dia lakukan di lapangan, dalam hal apa yang terjadi di Chelsea, dalam hal melihatnya secara taktis dan bagaimana dia menyiapkan tim."
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Faktor Rodri dan distraksi Arsenal
Satu catatan besar dalam prediksi Carragher bergantung pada masa depan Rodri. Gelandang Spanyol itu secara luas dianggap sebagai komponen paling vital dalam mesin Manchester City, dan Carragher meyakini kehadirannya saja bisa menjadi faktor penentu dalam persaingan melawan Arsenal.
"Saya pikir City. Alasan saya memilih City adalah karena saya pikir mereka tetap dekat musim lalu. Saya tahu Pep sudah pergi, saya paham itu. Ketika Anda memiliki manajer yang sama selama sepuluh tahun, sisi lain dari apa yang akan dikatakan orang adalah bahwa sulit untuk datang setelahnya. Hanya sesuatu yang sedikit baru, sedikit segar. Saya pikir jika Rodri pergi ke Real Madrid maka saya tidak akan mengatakan itu, tetapi dalam hal posisi mereka saat ini... Jika Anda City, apa gunanya menjual Rodri? Apa gunanya?"
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Liverpool tidak memiliki amunisi untuk bersaing dalam perebutan gelar
Meski fans Liverpool mungkin berharap bisa bersaing dalam perburuan gelar di bawah manajer baru Andoni Iraola, Carragher menepis harapan tersebut. Pundit itu berpendapat bahwa skuad di Anfield saat ini belum lengkap dan membutuhkan investasi besar di area-area kunci sebelum benar-benar bisa menantang dua tim teratas.
"Saat ini saya tidak berpikir Liverpool siap untuk memikirkan gelar," jelas Carragher. "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam sebulan ke depan, tetapi saya tidak berpikir mereka sudah dekat ke sana. Saya pikir Liverpool membutuhkan dua bek dan seorang winger kanan top untuk masuk dalam pembicaraan atau berada dalam persaingan. Mereka belum menggantikan Mohamed Salah. Kami mengejar Bradley Barcola dan saya cuma duduk di sana sambil garuk-garuk kepala."
"Manajer dan orang-orang yang mengurus transfer tentu tahu jauh lebih banyak tentang apa yang terjadi di balik layar, apa yang dibutuhkan skuad, daripada saya. Tetapi saya melihatnya seperti ini, kami punya sekitar empat pemain yang bisa bermain di sayap kiri dan kami mengejar Barcola. Mereka tidak punya satu pun pemain yang bermain di sayap kanan di dalam skuad," kata Carragher.
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Manchester United bergerak ke arah yang tepat
Mengalihkan perhatiannya ke Old Trafford, Carragher mencatat perubahan positif dalam strategi rekrutmen Manchester United, meski ia tetap bersikeras bahwa gelar juara masih di luar jangkauan mereka. United telah menjauh dari "obsesi" mereka sebelumnya terhadap nama-nama besar, dan kini memilih apa yang digambarkan Carragher sebagai perekrutan yang cerdas dan taktis.
"Manchester United tidak akan menjuarai liga," kata Carragher dengan blakblakan. "Hal yang mungkin saya sukai dari United pada musim panas ini adalah, selama bertahun-tahun rasanya mereka terobsesi dengan nama besar ini. Dan saya sedikit khawatir dengan klub saya sendiri, Liverpool, soal itu, dengan apa yang kami lakukan musim panas lalu. Tetapi yang akan saya katakan tentang Man Utd, rasanya mereka tidak sedang dalam misi untuk pergi dan mendapatkan nama besar ini."
Ia menambahkan: "Andrey Santos dan Youri Tielemans... semacam pemain yang mungkin Anda anggap sebagai [rekrutan] cerdas, orang-orang tidak mengharapkan itu, sesuatu yang sedikit berbeda. Rasanya United sedang menempuh jalur itu, yang mungkin sehat bagi mereka karena sebelumnya terasa seolah-olah semua hanya soal mengeluarkan uang untuk sebuah nama, mendapatkan nama itu, dan membuat para fans senang tanpa ada gagasan bagaimana itu akan berhasil."
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