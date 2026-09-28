AFP
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James Trafford buka suara soal persaingannya dengan Jordan Pickford saat bintang Leeds membidik posisi No. 1 Inggris
Tuchel mengubah hierarki penjaga gawang
Kedatangan Tuchel sebagai manajer Inggris langsung menghadirkan nuansa persaingan di dalam skuad, terutama di bawah mistar. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, status Jordan Pickford sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan mulai dipertanyakan, dengan Trafford muncul sebagai penantang utama. Kiper Leeds United itu menjadi sosok kejutan dalam skuad untuk laga Nations League terbaru melawan juara dunia Spanyol, ketika ia mencatatkan penampilan ketiganya bersama tim senior. Sang manajer juga sudah menegaskan bahwa rotasi akan terus berlanjut, dengan Trafford dijadwalkan tampil dalam pertandingan mendatang melawan Ceko.
Merefleksikan pengalaman menghadapi tim elite dunia, Trafford tetap membumi soal penampilannya dan gol-gol yang bersarang dalam kekalahan tipis tersebut. "Saya ingin mencoba menyelamatkan setiap tembakan dan saya tidak melakukannya, dan itulah kenyataan saat bermain melawan tim papan atas," kata Trafford, seperti dikutip dari The Guardian.
- Getty Images Sport
Persaingan persahabatan dengan Jordan Pickford
Meski sorotan media tetap tertuju pada potensi rivalitas sengit, Trafford menegaskan bahwa hubungannya dengan Pickford dibangun atas dasar saling menghormati. Kedua kiper sama-sama berasal dari wilayah utara Inggris, yang membantu mereka menjalin kedekatan meski bersaing langsung untuk satu tempat di starting XI. Trafford juga dengan cepat menepis segala anggapan soal gesekan di dalam skuad, seraya menyoroti sifat profesional dari persaingan mereka.
"Kami sama-sama anak utara dan kami akur sekali. Inilah realitas dalam sepakbola, semua orang bersaing untuk masuk starting XI, tetapi saya dan Pickford akur sekali," ujarnya. "Semua orang berjuang untuk jadi starter, semua orang adalah pemain level tinggi di skuad dan berjuang untuk bermain. Ini tidak berbeda dengan posisi-posisi lain. Semua orang hanya memberikan segalanya dan berusaha tampil sebaik mungkin untuk bermain, ini adalah realitas di setiap level."
Mengejar mimpi internasional tertinggi
Bagi Trafford, kesempatan mewakili England merupakan puncak dari kerja keras selama bertahun-tahun, termasuk masanya di akademi City dan periode pinjaman yang sukses. Ia memandang situasi saat ini bukan sebagai sumber tekanan, melainkan sebagai terwujudnya tujuan seumur hidup. Hasrat untuk menjadi nama pertama dalam susunan tim adalah hal yang dimiliki setiap anggota skuad, tetapi bagi seorang penjaga gawang, jalannya sering kali lebih tunggal dan sulit.
"Ini adalah mimpi setiap penjaga gawang dan mimpi setiap pesepakbola untuk bermain untuk England dan menjadi starter bagi England. Semua orang percaya mereka bisa menjadi starter dan semua orang hanya berusaha membuktikan setiap hari bahwa mereka bisa menjadi starter," ujar Trafford.
"Tuchel tidak memberi tahu saya apa yang perlu saya lakukan. Setiap kali, Anda hanya berusaha menunjukkan kemampuan Anda. Itulah realitas bagi setiap pemain yang datang ke pemusatan latihan, Anda hanya harus menjadi diri sendiri dan mencoba membuat manajer terkesan."
- Getty Images Sport
Mencari stabilitas di Elland Road
Fondasi kebangkitan Trafford di level internasional adalah kepindahannya ke West Yorkshire pada musim panas. Setelah melalui periode yang rumit di Manchester City, ketika dirinya berada di belakang Gianluigi Donnarumma dalam urutan pilihan, kepindahan ke Leeds memberinya menit bermain reguler yang ia dambakan. Di bawah Daniel Farke, Trafford dengan cepat menjadi komponen vital dalam tim yang menikmati awal musim yang kuat.
Trafford sangat menyadari bahwa prospeknya bersama tim nasional terkait erat dengan penampilannya di level klub. "Kemampuan Anda tidak berubah, baik Anda bermain atau tidak bermain, itu hanya soal bagaimana Anda memikirkannya di kepala Anda. Sulit untuk naik satu level dalam hal kemampuan dalam waktu singkat, satu hal yang saya lakukan adalah bermain dan bermain secara reguler dan itu adalah satu hal yang harus Anda lakukan untuk bisa dipilih membela negara Anda," jelasnya.
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