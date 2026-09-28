Kedatangan Tuchel sebagai manajer Inggris langsung menghadirkan nuansa persaingan di dalam skuad, terutama di bawah mistar. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade, status Jordan Pickford sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan mulai dipertanyakan, dengan Trafford muncul sebagai penantang utama. Kiper Leeds United itu menjadi sosok kejutan dalam skuad untuk laga Nations League terbaru melawan juara dunia Spanyol, ketika ia mencatatkan penampilan ketiganya bersama tim senior. Sang manajer juga sudah menegaskan bahwa rotasi akan terus berlanjut, dengan Trafford dijadwalkan tampil dalam pertandingan mendatang melawan Ceko.

Merefleksikan pengalaman menghadapi tim elite dunia, Trafford tetap membumi soal penampilannya dan gol-gol yang bersarang dalam kekalahan tipis tersebut. "Saya ingin mencoba menyelamatkan setiap tembakan dan saya tidak melakukannya, dan itulah kenyataan saat bermain melawan tim papan atas," kata Trafford, seperti dikutip dari The Guardian.