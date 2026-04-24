Goal.com
Live
James Trafford Man City GFXGOAL
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

James Trafford adalah calon penjaga gawang nomor satu Inggris berikutnya - ia HARUS hengkang dari Man City musim panas ini agar bisa mulai memberikan tekanan pada Jordan Pickford

Opinion
Manchester City
J. Trafford
FA Cup
Premier League
England
Manchester City vs Southampton
FEATURES

"Jaraknya jauh sekali dari Cumbria," kata James Trafford setelah 25 orang teman dan keluarganya melakukan perjalanan untuk menyaksikan kiper Manchester City itu tampil di final Carabao Cup di Wembley pada bulan Maret. Namun, banyak dari mereka yang hadir untuk mendukung Trafford pada hari itu akan kembali menempuh perjalanan sejauh lebih dari 300 mil pada Sabtu ini untuk menyaksikannya bertanding melawan Southampton di semifinal Piala FA City, dan berharap dapat melakukannya lagi untuk final pada 16 Mei.

Namun, cara terbaik bagi Trafford untuk bisa bermain secara reguler di Wembley di masa depan adalah dengan meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar pada musim panas ini. Para penggemar City suka menyebut Wembley sebagai 'Etihad Selatan' dan dengan alasan yang kuat, karena itu adalah stadion tempat mereka paling sering bermain selain stadion mereka sendiri sejak dibuka kembali pada 2007. Pertandingan hari Sabtu melawan Saints yang sedang mengejar gelar Liga Premier akan menjadi kunjungan ke-23 City ke stadion nasional itu dalam satu dekade terakhir saja. 

Namun, bahkan kunjungan rutin ke Wembley di level klub seharusnya tidak memuaskan seorang kiper sekelas Trafford jika ia tidak bermain setiap pekan. Bakatnya berarti ia seharusnya memiliki masa depan untuk bermain di sana berkali-kali setahun sebagai kiper nomor satu Inggris, dan cara terbaik baginya untuk mewujudkan hal itu adalah dengan meninggalkan City dan mendapatkan kesempatan bermain reguler yang ia dambakan dan butuhkan.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Mencetak prestasi

    Kemenangan di final Carabao Cup atas Arsenal dengan cepat dijuluki 'Final Nico O’Reilly' karena pemain serba bisa hasil binaan City itu mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 tersebut. Namun, berkat Trafford—yang juga tumbuh besar di akademi City—lah mereka bisa berada di posisi itu sejak awal.

    Trafford melakukan tiga penyelamatan berturut-turut untuk menggagalkan upaya Kai Havertz dan Bukayo Saka di menit-menit awal, dan tampak sama sekali tidak gentar dalam pertandingan pertamanya di stadion nasional.

    Dan sementara Mikel Arteta dikritik oleh Jamie Carragher dan lainnya karena memilih Kepa Arrizabalaga—yang berpotensi menjadi beban—daripada kiper utama David Raya, keputusan Pep Guardiola untuk menghargai penampilan Trafford di babak-babak sebelumnya dan memainkannya di final membuahkan hasil yang gemilang.

    Kiper tersebut mengucapkan terima kasih kepada Guardiola, namun ia tak bisa menahan diri untuk tidak menyinggung masalah yang tak terhindarkan: fakta bahwa ia dibujuk kembali ke City dari Burnley dengan janji akan menjadi kiper utama, hanya untuk kemudian klub tersebut merekrut Gianluigi Donnarumma di akhir jendela transfer dan menjadikannya kiper utama.

    "Kepercayaan Pep sangat berarti bagi saya. Ini adalah bukti bagi diri saya sendiri, saya yakin, melalui cara saya bertindak dalam latihan dan cara saya bertindak dalam pertandingan piala," katanya. "Setiap kali saya bermain, saya memberikan yang terbaik dan berusaha untuk menang. Ini sama sekali tidak mudah [tidak bermain secara reguler] – benar-benar sangat sulit pada saat-saat tertentu – tetapi saya memiliki sekelompok orang yang luar biasa di sekitar saya."

  • James Trafford Manchester City 2025Manchester City FC

    Kembalinya yang tak terduga

    Bisa dikatakan bahwa ketika City merekrut Trafford dari Burnley pada Juli lalu, hal itu cukup mengejutkan mengingat ia hanya memiliki pengalaman satu musim di Liga Premier, dan musim itu berakhir dengan ia kehilangan posisinya kepada produk akademi City lainnya, Arijanet Muric. Musim gemilang Trafford di Championship bersama Burnley, di mana ia mencatatkan 29 clean sheet dalam 45 pertandingan sambil hanya kebobolan 16 gol, cukup untuk membangun kembali reputasinya, dan Newcastle sangat ingin menjadikannya kiper utama mereka.

    Namun, City telah memasukkan klausul dalam kesepakatan yang mereka sepakati dengan Burnley saat menjual Trafford dua tahun sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk menyamai tawaran apa pun untuk pemain tersebut dan menempatkan mereka di urutan terdepan. Tidak sulit meyakinkan Trafford, yang pada dasarnya tumbuh besar di City setelah bergabung dengan klub pada usia 12 tahun namun belum pernah bermain untuk tim utama, untuk kembali bergabung dengan The Blues.

    "Saya selalu bermimpi bahwa suatu hari nanti saya bisa kembali ke Manchester City," katanya setelah menyelesaikan transfer senilai £21 juta. "Ini adalah tempat yang saya sebut rumah. Saya juga sangat bersemangat dan merasa terhormat diberi kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Pep dan bersama sekelompok pemain kelas dunia. Saya masih sangat muda dan haus akan pembelajaran serta peningkatan – dan saya tahu tidak ada lingkungan yang lebih baik daripada Manchester City untuk membantu saya menjadi kiper terbaik yang saya bisa."

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Langsung dicadangkan

    Namun, tak butuh waktu lama bagi Trafford untuk diingatkan kembali betapa ketatnya persaingan di City, dan betapa menuntutnya Guardiola. Setelah menjadi starter dalam tiga pertandingan pertama musim ini—di mana ia melakukan kesalahan fatal dalam kekalahan kandang 2-0 melawan Tottenham—ia segera harus bersaing dengan Donnarumma, kiper pemenang Kejuaraan Eropa dan Liga Champions.

    Ini bukanlah lingkungan yang diharapkan Trafford beberapa minggu sebelumnya. Lagipula, ia meninggalkan City pada awalnya untuk mendapatkan waktu bermain yang reguler, jadi ia tidak kembali dua tahun kemudian untuk berada dalam posisi yang sama.

    Ketika ia setuju untuk kembali ke City, Trafford pasti berpikir bahwa, paling buruk, ia akan bersaing dengan Ederson selama satu tahun sebelum mengambil alih posisi kiper utama City dari kiper Brasil yang sering meraih gelar tersebut. Namun, ia justru berada di belakang pemain yang datang sebulan setelahnya dalam hierarki tim.

    Trafford belum pernah bermain dalam pertandingan Liga Premier sejak kedatangan Donnarumma, dan sebagai gantinya harus puas tampil di Piala Carabao dan Piala FA, serta satu pertandingan tunggal di Liga Champions.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pengalaman belajar

    Untunglah City tampil begitu gemilang di ajang piala domestik, sehingga Trafford berpeluang bermain di Wembley sebanyak tiga kali jika timnya mampu mengalahkan Southampton pada Sabtu nanti. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan mengangkat dua trofi di bawah lengkungan terkenal itu dan meraih medali juara liga — tidak buruk untuk musim pertamanya.

    Namun, Trafford kembali bukan hanya untuk medali, dan dalam percakapan terbuka dengan wartawan pada bulan Februari, ia menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan Donnarumma bergabung dengannya di Etihad Stadium dan mengambil alih posisinya di bawah mistar gawang.

    "Saya tidak mengharapkan situasi ini terjadi, tapi sudah terjadi, jadi saya hanya menerimanya," katanya. "Sudah terjadi, jadi saya bekerja sangat keras setiap hari dan melihat apa yang terjadi, memberikan yang terbaik. Ini sepak bola, begitulah adanya, Anda harus terus bekerja keras setiap hari dan dalam pertandingan yang datang, bermain sekeras mungkin. Ini hanyalah pengalaman lain yang menambah karier saya dan ya, ini merupakan pembelajaran yang baik."

    Kedengarannya Trafford sudah mengambil keputusan, meskipun dia memberikan jawaban standar seorang pesepakbola ketika ditanya apakah dia akan mencari klub baru pada musim panas nanti: "Mari kita jalani hari demi hari dan berusaha sekeras mungkin, dan apa pun yang terjadi, biarlah terjadi. Saya jelas masih terikat kontrak, jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi musim depan. Saya hanya tahu bahwa saya akan menjalani hari demi hari dan berusaha untuk terus berkembang."

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Banyak dicari

    Dan meski musim sudah memasuki fase krusial dan masih ada potensi dua laga tandang ke Wembley yang menanti, Trafford tetap ingin hengkang agar bisa dipastikan mendapat kesempatan bermain di tim utama. Tak sedikit pula klub yang siap menawarkan hal itu kepadanya.

    GOAL mengetahui bahwa lima klub Liga Premier - Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, dan Tottenham - telah menyatakan minat untuk merekrut Trafford, sementara Daily Mail mengklaim bahwa Juventus telah melakukan pendekatan.

    Setelah bergabung dengan City dengan alasan yang tidak jujur musim panas lalu, Trafford harus memilih langkah selanjutnya dengan hati-hati karena harapannya untuk menjadi penerus Jordan Pickford sebagai kiper nomor satu Inggris bergantung pada keputusannya yang tepat. Pickford akan menjadi pilihan utama di Piala Dunia musim panas ini, tetapi ia akan berusia 34 tahun saat Euro 2028, yang diselenggarakan bersama oleh Inggris dan Irlandia, tiba. Turnamen di kandang sendiri itu, oleh karena itu, dapat menjadi kesempatan sempurna bagi Trafford untuk mengambil alih tongkat estafet dari pria yang telah menjaga gawang Inggris di setiap turnamen sejak Piala Dunia 2018.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Permainan menunggu telah berakhir

    Trafford telah meraih trofi besar bersama timnas Inggris U-21, dengan menggagalkan tendangan penalti di detik-detik terakhir saat mengalahkan Spanyol di final Kejuaraan Eropa pada tahun 2023. Dan ketika Guardiola berbicara tentang Trafford pada bulan Februari lalu, setelah sang kiper membantu memastikan tempat City di final Carabao Cup, masa depannya di level internasional menjadi hal pertama yang terlintas di benaknya.

    "Inggris memiliki kiper yang luar biasa," kata pelatih City itu. "Saat ini, dalam sepak bola modern, Anda harus memiliki dua kiper yang luar biasa dalam sebuah tim karena Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."

    Hal itu mungkin benar untuk tim yang menuntut seperti City, tetapi Trafford tidak berhutang apa pun kepada klub dan perlu pindah demi kebaikan kariernya. Ia tidak bisa menghabiskan satu musim lagi dengan berharap Donnarumma cedera atau mengalami krisis kepercayaan diri. Ia sudah cukup lama menunggu.


FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Southampton crest
Southampton
SOU