James Trafford adalah calon penjaga gawang nomor satu Inggris berikutnya - ia HARUS hengkang dari Man City musim panas ini agar bisa mulai memberikan tekanan pada Jordan Pickford

Kemenangan di final Carabao Cup atas Arsenal dengan cepat dijuluki 'Final Nico O’Reilly' karena pemain serba bisa hasil binaan City itu mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 tersebut. Namun, berkat Trafford—yang juga tumbuh besar di akademi City—lah mereka bisa berada di posisi itu sejak awal.

Trafford melakukan tiga penyelamatan berturut-turut untuk menggagalkan upaya Kai Havertz dan Bukayo Saka di menit-menit awal, dan tampak sama sekali tidak gentar dalam pertandingan pertamanya di stadion nasional.

Dan sementara Mikel Arteta dikritik oleh Jamie Carragher dan lainnya karena memilih Kepa Arrizabalaga—yang berpotensi menjadi beban—daripada kiper utama David Raya, keputusan Pep Guardiola untuk menghargai penampilan Trafford di babak-babak sebelumnya dan memainkannya di final membuahkan hasil yang gemilang.

Kiper tersebut mengucapkan terima kasih kepada Guardiola, namun ia tak bisa menahan diri untuk tidak menyinggung masalah yang tak terhindarkan: fakta bahwa ia dibujuk kembali ke City dari Burnley dengan janji akan menjadi kiper utama, hanya untuk kemudian klub tersebut merekrut Gianluigi Donnarumma di akhir jendela transfer dan menjadikannya kiper utama.

"Kepercayaan Pep sangat berarti bagi saya. Ini adalah bukti bagi diri saya sendiri, saya yakin, melalui cara saya bertindak dalam latihan dan cara saya bertindak dalam pertandingan piala," katanya. "Setiap kali saya bermain, saya memberikan yang terbaik dan berusaha untuk menang. Ini sama sekali tidak mudah [tidak bermain secara reguler] – benar-benar sangat sulit pada saat-saat tertentu – tetapi saya memiliki sekelompok orang yang luar biasa di sekitar saya."