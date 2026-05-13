James Tavernier nyaris menggagalkan perpisahan Rangers setelah perselisihan dengan pelatih Danny Rohl berujung pada kepergian sang kapten dari Ibrox menjelang laga melawan Hibs

Tavernier sebelumnya telah menjelaskan alasannya hengkang dalam sebuah pernyataan yang penuh perasaan kepada para penggemar. Ia berkata: "Kepada para penggemar, rekan-rekan setim, dan seluruh staf di klub. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya telah memutuskan bahwa ini akan menjadi musim terakhir saya di klub ini. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Klub ini telah menjadi bagian yang sangat besar dalam hidup saya dan keluarga saya selama 11 tahun terakhir. Klub ini telah memberi saya begitu banyak hal, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan sejak saya tiba, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mewakili klub ini dengan cara yang benar."

Merenungkan masa jabatannya sebagai pemimpin skuad, ia menambahkan: "Mendapat kehormatan untuk menjadi kapten klub ini sejak 2018 adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan. Memimpin tim ini, mengenakan ban kapten, dan dipercaya dalam peran tersebut berarti lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kami telah berbagi suka dan duka bersama serta beberapa momen yang benar-benar luar biasa selama perjalanan ini."