James Tavernier nyaris menggagalkan perpisahan Rangers setelah perselisihan dengan pelatih Danny Rohl berujung pada kepergian sang kapten dari Ibrox menjelang laga melawan Hibs
Kegagalan komunikasi di Ibrox
Menurut The Scottish Sun, hubungan jangka panjang bek kanan veteran tersebut dengan klub raksasa Glasgow itu semula akan berakhir dengan gemilang, namun keadaan berubah menjadi buruk pada laga kandang terakhir musim ini. Dikabarkan terjadi pertengkaran hebat ketika Tavernier mengetahui bahwa ia tidak masuk dalam susunan pemain inti untuk pertandingan melawan Hibs. Bek tersebut semula berencana memanfaatkan kesempatan itu sebagai perpisahan resmi di hadapan istri dan anak-anaknya.
Setelah terjadi pertukaran kata-kata yang tajam dengan Rohl, Tavernier dilaporkan berbicara kepada rekan-rekan setimnya dalam rapat prapertandingan sebelum kemudian keluar dari stadion dengan marah. Dampak awalnya begitu parah sehingga pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan tidak akan kembali untuk pertandingan malam itu, sehingga rencana perpisahannya di Ibrox pun berantakan total setelah tim mengonfirmasi ketidakhadirannya dalam skuad.
Akhir yang tak terduga dari sepuluh tahun pengabdian
Ketegangan ini muncul hanya beberapa pekan setelah Tavernier mengejutkan jajaran petinggi klub dengan mengumumkan keputusannya untuk hengkang. Meskipun sang legenda modern telah mengabdi selama lebih dari satu dekade, para pejabat klub dikabarkan sedang mempersiapkan pembicaraan kontrak lanjutan ketika sang kapten mengumumkan keputusannya ke publik. Waktu pengumuman tersebut menambah ketegangan pada hubungan yang semakin memanas di pekan-pekan terakhir musim ini.
Kekalahan 3-1 dari Celtic dalam derby Old Firm pada hari Minggu tampaknya menjadi titik balik, dengan Rohl memilih untuk mengganti sang kapten selama pertandingan tersebut. Tavernier diejek oleh para pendukung setia Parkhead saat ia meninggalkan lapangan, dengan banyak pendukung Hoops merasa bahwa itu adalah penampilan terakhirnya dalam pertandingan tersebut. Pergantian pemain tersebut tampaknya telah menjadi awal dari drama pemilihan pemain yang terjadi menjelang pertandingan melawan Hibs.
Perubahan Hati yang Mendadak dan Penyerahan Hadiah di Pinggir Lapangan
Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa ia meninggalkan lapangan dengan marah, situasi mengalami perubahan dramatis hanya beberapa menit sebelum kick-off. Tavernier tiba terlambat di Ibrox untuk memastikan ia dapat menyapa para penggemar yang telah mendukungnya sejak 2015. Ia muncul di lapangan dan disambut hangat, didampingi oleh legenda klub John Greig dalam sebuah acara khusus yang menandai kontribusinya yang luar biasa bagi klub.
Emosi hari itu terlihat jelas saat sang bek, yang telah mencetak 144 gol dalam 562 penampilan, terlihat menyeka air matanya. Setelah memimpin tim meraih gelar liga ke-55 yang bersejarah di bawah asuhan Steven Gerrard pada 2021, serta memenangkan Piala Skotlandia dan Piala Liga, statusnya sebagai anggota Hall of Fame dirayakan oleh penonton di Ibrox meskipun ada gesekan internal dengan staf pelatih.
Kata-kata terakhir kapten saat ia pergi
Tavernier sebelumnya telah menjelaskan alasannya hengkang dalam sebuah pernyataan yang penuh perasaan kepada para penggemar. Ia berkata: "Kepada para penggemar, rekan-rekan setim, dan seluruh staf di klub. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, saya telah memutuskan bahwa ini akan menjadi musim terakhir saya di klub ini. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Klub ini telah menjadi bagian yang sangat besar dalam hidup saya dan keluarga saya selama 11 tahun terakhir. Klub ini telah memberi saya begitu banyak hal, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan sejak saya tiba, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mewakili klub ini dengan cara yang benar."
Merenungkan masa jabatannya sebagai pemimpin skuad, ia menambahkan: "Mendapat kehormatan untuk menjadi kapten klub ini sejak 2018 adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan. Memimpin tim ini, mengenakan ban kapten, dan dipercaya dalam peran tersebut berarti lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kami telah berbagi suka dan duka bersama serta beberapa momen yang benar-benar luar biasa selama perjalanan ini."