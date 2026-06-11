James Rodriguez memberikan dukungannya terhadap pencalonan Luis Diaz untuk Ballon d'Or saat Kolombia bersiap menghadapi Piala Dunia

Kolombia tengah menyelesaikan persiapan taktisnya, sementara para bintang mereka berupaya meniru performa gemilang yang mereka tunjukkan di level klub ke panggung internasional. Dengan skuad yang dalam kondisi prima, tim Amerika Selatan ini akan menghadapi babak penyisihan grup yang menarik melawan Uzbekistan, Republik Demokratik Kongo, dan raksasa sepak bola Portugal. Perjalanan mereka di Piala Dunia secara resmi akan dimulai saat menghadapi Uzbekistan pada 18 Juni, di mana tim asuhan Nestor Lorenzo akan langsung diuji dalam mewujudkan ambisi besar mereka di turnamen ini.