AFP
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James Rodriguez memberikan dukungannya terhadap pencalonan Luis Diaz untuk Ballon d'Or saat Kolombia bersiap menghadapi Piala Dunia
Diaz tampil gemilang pada musim perdananya bersama Bayern
Diaz mengikuti turnamen ini setelah menorehkan musim domestik yang gemilang bersama Bayern Munich, di mana ia berhasil meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal. Pemain sayap berusia 29 tahun ini mencatatkan 26 gol dan 23 assist di semua kompetisi, dengan hanya rekan setimnya, Michael Olise, yang mencatatkan lebih banyak assist di liga.
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Diaz diprediksi akan menjadi bintang besar
Gelandang veteran Rodriguez yakin bahwa rekan senegaranya yang sedang bersinar itu sudah layak masuk dalam jajaran pemain sepak bola elit masa kini. Menilai peluang sang pemain sayap untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola, Rodriguez mengatakan seperti yang dikutip oleh Fabrizio Romano: “Luis Diaz sebagai pemenang Ballon d’Or, kenapa tidak? Bagi saya, dia sudah masuk lima besar dunia saat ini. Jika kami berhasil mencapai final, dia bisa memenangkan Ballon d’Or.”
Menelusuri sejarah sepak bola Kolombia
Kampanye internasional yang gemilang berpotensi menjadikan Diaz sebagai orang Kolombia pertama yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Radamel Falcao mencatatkan peringkat tertinggi bagi negaranya dengan finis di posisi kelima pada tahun 2012, sementara Rodriguez sendiri finis di peringkat kedelapan setelah penampilannya yang mengesankan dalam perburuan Sepatu Emas 2014. Taruhannya semakin tinggi karena upacara Ballon d'Or 2026 akan digelar pada 26 Oktober di London, berpindah dari Paris untuk memperingati ulang tahun ke-70 yang bersejarah.
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Pertandingan pembuka Grup K menanti
Kolombia tengah menyelesaikan persiapan taktisnya, sementara para bintang mereka berupaya meniru performa gemilang yang mereka tunjukkan di level klub ke panggung internasional. Dengan skuad yang dalam kondisi prima, tim Amerika Selatan ini akan menghadapi babak penyisihan grup yang menarik melawan Uzbekistan, Republik Demokratik Kongo, dan raksasa sepak bola Portugal. Perjalanan mereka di Piala Dunia secara resmi akan dimulai saat menghadapi Uzbekistan pada 18 Juni, di mana tim asuhan Nestor Lorenzo akan langsung diuji dalam mewujudkan ambisi besar mereka di turnamen ini.