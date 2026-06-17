James Rodriguez memang tak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang melambung tinggi pada tahun 2014 - namun ikon Piala Dunia ini masih bisa memimpin dari garis depan bagi Kolombia yang menjadi kuda hitam

Mantan pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, tidak pernah memiliki masalah dengan James. Menurut pelatih asal Italia itu, apa yang kurang dari pemain Kolombia itu dalam hal kerja keras, ia ganti dengan kreativitas—itulah sebabnya ia berusaha membawanya ke mana pun ia pergi.
"Saat saya merekrutnya untuk Everton, semua orang khawatir dengan kondisi fisiknya dan ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi intensitas Liga Premier," kata Ancelotti kepada France Football pada tahun 2020. "Selama empat pertandingan pertama, tahukah Anda berapa kali dia berlari sprint? Tujuh kali! Dia justru mencetak lebih banyak assist dan gol daripada jumlah sprintnya! Jadi, apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini? Apa yang kita harapkan dari seorang pemain di lapangan?
"Saat saya di Milan, kami mendatangkan Ronaldo. Saat tiba, berat badannya 100 kg. Sebelum pertandingan pertama, saya berkata kepadanya: 'Kamu tahu saya tidak bisa memainkanmu. Kamu harus menurunkan berat badan.' Dia menjawab, 'Apa yang kamu ingin saya lakukan di lapangan? Mencetak gol atau berlari? Jika untuk berlari, taruh saya di bangku cadangan; jika untuk mencetak gol, mainkan saya!'
"Saya pun memainkannya. Dia memang tidak berlari, tapi dia mencetak dua gol. Untuk James, situasinya sama saja."