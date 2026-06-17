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James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

James Rodriguez memang tak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang melambung tinggi pada tahun 2014 - namun ikon Piala Dunia ini masih bisa memimpin dari garis depan bagi Kolombia yang menjadi kuda hitam

Analysis
World Cup
Colombia
J. Rodriguez
FEATURES
Uzbekistan vs Colombia

James Rodriguez mengatakan bahwa setiap kali ia menginjakkan kaki di lapangan sepak bola, ia bermain untuk "mereka yang mencintai sepak bola indah" — dan mereka benar-benar terpikat padanya selama Piala Dunia 2014 di Brasil. Pemain nomor 10 asal Kolombia yang dikaruniai ketampanan layaknya anggota boyband dan tendangan kaki kiri yang memukau ini tidak hanya meraih gelar Sepatu Emas — ia juga berhasil menaklukkan hati jutaan orang di seluruh dunia melalui penampilannya yang sensasional.

Dari enam gol yang dicetaknya di Brasil, James mengatakan gol ketiganya adalah yang paling disukainya; gelandang serang itu berhasil mengelabui Maya Yoshida dengan gerakan tipuan yang sangat indah sebelum melambungkan bola melewati Eiji Kawashima untuk mengunci kemenangan 4-1 atas Jepang pada babak penyisihan grup.

Namun, justru tendangan spektakulernya melawan Uruguay pada pertandingan berikutnya Kolombia itulah yang mengubah hidup James.

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    'Tanda kualitas yang luar biasa'

    Pada menit ke-28 dalam laga babak 16 besar yang mempertemukan dua tim Amerika Selatan di Maracana, James mencetak gol yang sangat pantas untuk momen tersebut dengan mengontrol bola menggunakan dadanya tepat di luar kotak penalti Uruguay, sebelum melepaskan tendangan voli kaki kiri yang nyaris menghantam mistar gawang sebelum masuk ke dalam gawang.

    Gol itu juga nyaris membuat internet heboh. Bahkan LeBron James pun terpesona oleh kehebatan James, yang juga mencetak gol kedua Kolombia dalam kemenangan 2-0 mereka di Rio.

    "Wah, nonton pertandingan Kolombia ini," tulis bintang NBA tersebut di Twitter, "sepertinya aku sudah punya pemain favorit di Piala Dunia!"

    Bahkan manajer Arsenal saat itu, Arsene Wenger, yang jauh lebih mengenal potensi pemain Porto tersebut, "benar-benar terpesona oleh kualitas penampilan James" di Brasil.

    "Bagi saya, itu adalah kecerdasan operannya, keluwesannya, dan kelancaran permainannya," kata pria asal Prancis itu kepada beIN Sport. "Selain itu, ada juga kecepatan pengambilan keputusannya. Operan-operan penetratif yang dilakukannya benar-benar fantastis.

    "Anda pasti ingin melihatnya menguasai bola, dan ketika Anda ingin seseorang menguasai bola, itu selalu menjadi tanda kualitas yang luar biasa. Dan dia jelas memilikinya."

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    'Kenapa dia tidak bisa menjadi yang terhebat?'

    Florentino Perez pun tak kalah terpesona oleh James, dan hanya tiga minggu setelah petualangan gelandang serang itu di Piala Dunia berakhir dengan air mata akibat kekalahan 2-1 di perempat final melawan tuan rumah Brasil, pemain yang saat itu berusia 23 tahun itu memancarkan senyuman paling lebar saat mewujudkan "mimpinya" dengan menandatangani kontrak bersama Real Madrid.

    James menjadi idola baru dunia sepak bola dan status superstar menantinya di Bernabeu.

    "Dia salah satu pemain terbaik di dunia," kata idola masa kecil James, Carlos Valderrama, dengan antusias, "Mengapa dia tidak bisa menjadi yang terhebat?"

    Tentu saja tidak ada yang menghalanginya, setidaknya dalam hal bakat. James adalah pemain nomor 10 yang sempurna; dia memiliki segalanya: teknik luar biasa, visi permainan yang cemerlang, dan tendangan yang dahsyat. Mungkin yang lebih penting lagi, dia cerdas.

    "Hal yang paling mengejutkan tentang James," jelas pelatih Kolombia, Jose Pekerman, pada tahun 2014, "adalah bahwa meskipun usianya masih muda, dia tidak mengalami kesulitan apa pun dalam melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kebanyakan pemain sepak bola untuk memahaminya."

  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter FinalGetty Images Sport

    "Anak laki-laki itu tidak fokus"

    Namun, yang mungkin tidak dipahami James adalah apa yang dibutuhkan untuk menikmati karier yang panjang dan sukses di level tertinggi, sehingga pada akhirnya ia kehilangan tempatnya tidak hanya di Madrid, tetapi juga di Bayern Munich.

    "Anak itu tidak fokus," kata mantan dokter tim nasional Kolombia, Hector Fabio Cruz, kepada Futbolred pada 2019. "Alih-alih mempersiapkan diri untuk musim baru, dia malah pergi merapikan alis dan rambutnya, padahal seharusnya dia sedang berlatih.

    "Tim-tim besar seperti Madrid mengharapkan pemain yang sudah siap dengan baik, tapi sikap anak ini tidak tepat. Seorang pemain yang menghabiskan berbulan-bulan jauh dari lapangan dan berpindah-pindah klub. Namun, jika dia mempersiapkan diri dengan benar, dia tidak akan mengalami semua ini.

    "Cristiano Ronaldo mengambil liburan selama seminggu [setelah Piala Dunia 2018]. Dia berlayar dengan kapal pesiar bersama keluarganya ke Yunani, dan pada minggu berikutnya, ada 15 orang yang mempersiapkannya untuk musim baru. Dia adalah orang paling profesional yang saya kenal. James, sebaliknya, meninggalkan Piala Dunia yang sama dalam kondisi cedera, menyewa pesawat pribadi, pergi ke pantai, dan bersantai. Itu tidak boleh terjadi.

    "Saya sudah memprediksi bahwa segalanya akan berjalan buruk baginya karena dia tidak bekerja."

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    Ancelotti adalah favorit

    Mantan pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, tidak pernah memiliki masalah dengan James. Menurut pelatih asal Italia itu, apa yang kurang dari pemain Kolombia itu dalam hal kerja keras, ia ganti dengan kreativitas—itulah sebabnya ia berusaha membawanya ke mana pun ia pergi.

    "Saat saya merekrutnya untuk Everton, semua orang khawatir dengan kondisi fisiknya dan ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi intensitas Liga Premier," kata Ancelotti kepada France Football pada tahun 2020. "Selama empat pertandingan pertama, tahukah Anda berapa kali dia berlari sprint? Tujuh kali! Dia justru mencetak lebih banyak assist dan gol daripada jumlah sprintnya! Jadi, apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini? Apa yang kita harapkan dari seorang pemain di lapangan?

    "Saat saya di Milan, kami mendatangkan Ronaldo. Saat tiba, berat badannya 100 kg. Sebelum pertandingan pertama, saya berkata kepadanya: 'Kamu tahu saya tidak bisa memainkanmu. Kamu harus menurunkan berat badan.' Dia menjawab, 'Apa yang kamu ingin saya lakukan di lapangan? Mencetak gol atau berlari? Jika untuk berlari, taruh saya di bangku cadangan; jika untuk mencetak gol, mainkan saya!'

    "Saya pun memainkannya. Dia memang tidak berlari, tapi dia mencetak dua gol. Untuk James, situasinya sama saja."

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    Sepenuhnya berkomitmen

    James sendiri mengakui bahwa dukungan tak henti-hentinya dari Ancelotti sangat berarti baginya, karena ia hanya merasa mampu bermain di puncak performanya ketika tahu bahwa ia mendapat kepercayaan penuh dari pelatihnya. Sayangnya, tidak semua manajer merasa bahwa kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya dalam hal James, yang telah bermain untuk tujuh klub hanya dalam lima tahun terakhir.

    Ia bahkan sempat menganggur pada Januari lalu, namun tak pernah ada keraguan sedikit pun mengenai masuknya namanya ke dalam skuad Kolombia untuk Piala Dunia 2026.

    Mengapa? Karena ketika menyangkut negaranya, tidak pernah ada keraguan mengenai komitmennya terhadap perjuangan tersebut.

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    Raja James

    Bagi James, menjadi kapten timnas Kolombia adalah kehormatan tertinggi, dan meski usianya sudah 34 tahun, ia sebenarnya masih memiliki peluang untuk menambah prestasi gemilangnya di Piala Dunia.

    Meskipun meraih Sepatu Emas lagi mungkin sudah di luar jangkauannya, namun seperti yang ditunjukkan James saat dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Copa America 2024, visinya masih tajam, dan ia dikelilingi oleh sejumlah pemain sayap yang sangat bersemangat, terutama di antaranya adalah Luis Diaz, pemain sayap brilian dari Bayern Munich.

    Diaz jelas merupakan pemain terbaik Kolombia saat ini—dan jauh di atas yang lain—namun bahkan di mata Diaz sendiri, ia hanyalah calon pewaris takhta “Raja James”. Menurut mantan pemain Liverpool itu, James tetap menjadi “idola di antara para idola” di Kolombia berkat prestasinya di Brasil lebih dari satu dekade lalu.

    Lalu, siapa yang tahu apa yang mungkin dicapai James di Piala Dunia ketiganya sekaligus yang terakhir ini? Ia jelas akan mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan setim, pelatih, dan negaranya. Dan, tentu saja, dari para pecinta sepak bola indah.

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