James Rodriguez memang tak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang melambung tinggi pada tahun 2014 - namun ikon Piala Dunia ini masih bisa memimpin dari garis depan bagi Kolombia yang menjadi kuda hitam

Pada menit ke-28 dalam laga babak 16 besar yang mempertemukan dua tim Amerika Selatan di Maracana, James mencetak gol yang sangat pantas untuk momen tersebut dengan mengontrol bola menggunakan dadanya tepat di luar kotak penalti Uruguay, sebelum melepaskan tendangan voli kaki kiri yang nyaris menghantam mistar gawang sebelum masuk ke dalam gawang.

Gol itu juga nyaris membuat internet heboh. Bahkan LeBron James pun terpesona oleh kehebatan James, yang juga mencetak gol kedua Kolombia dalam kemenangan 2-0 mereka di Rio.

"Wah, nonton pertandingan Kolombia ini," tulis bintang NBA tersebut di Twitter, "sepertinya aku sudah punya pemain favorit di Piala Dunia!"

Bahkan manajer Arsenal saat itu, Arsene Wenger, yang jauh lebih mengenal potensi pemain Porto tersebut, "benar-benar terpesona oleh kualitas penampilan James" di Brasil.

"Bagi saya, itu adalah kecerdasan operannya, keluwesannya, dan kelancaran permainannya," kata pria asal Prancis itu kepada beIN Sport. "Selain itu, ada juga kecepatan pengambilan keputusannya. Operan-operan penetratif yang dilakukannya benar-benar fantastis.

"Anda pasti ingin melihatnya menguasai bola, dan ketika Anda ingin seseorang menguasai bola, itu selalu menjadi tanda kualitas yang luar biasa. Dan dia jelas memilikinya."