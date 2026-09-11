Jajaran petinggi Nacional mengonfirmasi kedatangan gelandang serang itu melalui sebuah unggahan emosional di kanal media sosial resmi mereka pada Kamis malam.

Mengumumkan perekrutan pemain bintang tersebut, klub merilis sebuah pernyataan resmi di X: "Ini bukan sekadar pengumuman. Ini adalah hasil dari kerja yang dilakukan atas cinta yang murni untuk tim ini. Kerja harian tanpa henti yang dilakukan dalam diam oleh begitu banyak orang untuk membuat Nacional semakin besar setiap hari. Ketika sebuah klub bekerja semata-mata untuk klub, kebesaran bukan hanya omongan, itu adalah hasil yang alami."

Menutup pengumuman yang menggemparkan sepak bola Amerika Selatan, Nacional menambahkan: "Kalian percaya. Kalian yakin. Ini tak terelakkan. James Rodriguez adalah Atletico Nacional. Yang terbesar untuk yang terbesar."