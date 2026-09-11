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James Rodriguez kembali ke Kolombia saat Atletico Nacional menuntaskan transfer mengejutkan untuk mantan bintang Real Madrid itu
Playmaker rampungkan kepulangan ke tanah air
Nacional melakukan manuver besar di bursa transfer dengan secara resmi mengumumkan perekrutan James tepat pada tenggat pendaftaran pemain bebas transfer. Kapten Kolombia itu menyepakati kontrak awal berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan bersama raksasa asal Antioquia tersebut. Kepindahan ini menjadi klub kasta tertinggi Kolombia kedua dalam kariernya, setelah menjalani debut profesional bersama Envigado pada 2006.
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Klub sambut perekrutan monumental
Jajaran petinggi Nacional mengonfirmasi kedatangan gelandang serang itu melalui sebuah unggahan emosional di kanal media sosial resmi mereka pada Kamis malam.
Mengumumkan perekrutan pemain bintang tersebut, klub merilis sebuah pernyataan resmi di X: "Ini bukan sekadar pengumuman. Ini adalah hasil dari kerja yang dilakukan atas cinta yang murni untuk tim ini. Kerja harian tanpa henti yang dilakukan dalam diam oleh begitu banyak orang untuk membuat Nacional semakin besar setiap hari. Ketika sebuah klub bekerja semata-mata untuk klub, kebesaran bukan hanya omongan, itu adalah hasil yang alami."
Menutup pengumuman yang menggemparkan sepak bola Amerika Selatan, Nacional menambahkan: "Kalian percaya. Kalian yakin. Ini tak terelakkan. James Rodriguez adalah Atletico Nacional. Yang terbesar untuk yang terbesar."
Negosiasi dilakukan dalam kerahasiaan total
Sebelum mengikat masa depannya dengan Medellin, pemain berusia 35 tahun itu sempat sangat kuat dikaitkan dengan kepindahan ke klub Serie B Italia, Avellino. James berstatus tanpa klub sejak Juli, setelah mengakhiri masa singkat delapan pertandingan di Minnesota usai perjalanan Kolombia ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kemampuan Nacional untuk bernegosiasi dan merampungkan kesepakatan ini sepenuhnya tanpa terendus membuatnya menjadi salah satu manuver transfer paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Kolombia.
- Getty Images Sport
Kebugaran pertandingan jadi agenda utama
James akan fokus untuk segera membangun kembali kebugaran bertandingnya setelah tidak bermain secara kompetitif sejak tampil untuk Kolombia di level internasional pada awal Juli. Kedatangan mantan pemenang Sepatu Emas Piala Dunia itu diperkirakan akan menyuntikkan visi kelas elite ke lini serang Nacional saat klub tersebut berupaya mengejar gelar Categoria Primera A. Seberapa cepat sang playmaker berintegrasi ke dalam skema taktik akan diawasi dengan cermat oleh para pendukung sepanjang musim ini.
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