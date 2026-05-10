James Rodriguez dari Kolombia dilaporkan akan hengkang dari Minnesota United, dan kemungkinan akan pensiun setelah Piala Dunia 2026
Piala Dunia lalu pensiun?
Minnesota memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Rodriguez hingga akhir musim ini, namun keputusan tersebut harus diambil paling lambat 1 Juni dan kabarnya sejalan dengan keinginan pemain berusia 34 tahun itu. Menurut The Athletic, Rodriguez diperkirakan akan hengkang setelah pertandingan Minnesota melawan Colorado Rapids pada Rabu mendatang. Jika ia turun bermain, itu bisa jadi pertandingan klub terakhir dalam kariernya, mengingat laporan dari Kolombia menyebutkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk pensiun setelah Piala Dunia.
Rodriguez diperkirakan akan menjadi andalan Kolombia dalam turnamen musim panas ini, namun penampilannya bersama Minnesota jauh dari harapan. Ia telah tampil dalam enam pertandingan untuk klub tersebut, namun sebagian besar waktunya tidak bisa diturunkan.
Penampilannya yang terbaik mungkin terjadi saat melawan LAFC pada 25 April, ketika ia bermain selama 63 menit dalam kekalahan tipis 1-0 bagi Loons.
Jika ada satu hal positif, itu adalah bahwa mantan bintang Real Madrid tersebut bukanlah Pemain Khusus dan bergabung dengan gaji yang lebih rendah.
Sesuai dengan alur cerita secara keseluruhan
Kurangnya kontribusi Rodriguez bagi Minnesota melanjutkan tren yang belakangan ini dialami gelandang tersebut. Sejak penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2014, ia sering tampil gemilang bersama Kolombia, namun kesulitan menampilkan performa internasionalnya di level klub. Akibatnya, ia berpindah-pindah klub di berbagai belahan dunia, bermain untuk Real Madrid, Everton, Al-Rayyan, León, dan klub-klub lainnya. Jika Rodriguez tidak tampil dalam pertandingan Minnesota pada hari Minggu atau Rabu, ini akan menjadi masa bermain terpendek dalam kariernya di klub, mengungguli enam penampilan liga yang ia catat bersama Rayo Vallecano.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Minnesota United akan bertanding melawan Austin FC pada hari Minggu sebelum menghadapi Colorado Rapids pada hari Rabu. Kolombia akan memainkan pertandingan pertama mereka di Piala Dunia pada 17 Juni melawan Uzbekistan.