James Milner, pemecah rekor Liga Premier, pensiun! Mantan bintang Liverpool dan Manchester City ini menjelaskan keputusannya untuk gantung sepatu pada usia 40 tahun
Sebuah warisan yang memecahkan rekor berakhir
Milner telah mengonfirmasi bahwa ia akan gantung sepatu setelah karier yang berlangsung hampir seperempat abad. Pemain veteran Brighton yang genap berusia 40 tahun pada Januari lalu ini mengakhiri kariernya sebagai pemegang rekor penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Premier, dengan total 658 pertandingan. Ia melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Gareth Barry sebanyak 653 pertandingan pada awal tahun ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai "marathon man" sejati di liga tersebut.
Mantan pemain internasional Inggris ini pernah membela Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, dan Brighton selama 24 musim di level teratas. "Setelah 24 musim di Premier League, rasanya ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri karier bermain saya," kata Milner saat pengumuman pensiunnya. "Saya meninggalkan dunia sepak bola dengan rasa bangga yang luar biasa, rasa syukur, dan kenangan yang akan selalu saya simpan sepanjang hidup saya.
"Mulai dari debut saya bersama Leeds United, klub yang saya dukung sejak kecil, pada usia 16 tahun dan menjadi pencetak gol termuda di Premier League, saya tak pernah membayangkan perjalanan yang telah saya lalui, hingga tak bisa mengangkat kaki tahun lalu dan kemudian kembali untuk menjadi bagian dari Brighton yang lolos ke kompetisi Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah klub pada usia 40 tahun.
"Bisa mewakili Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool, dan Brighton, serta tidak melupakan bulan yang tak terlupakan di Swindon, merupakan suatu kehormatan besar
"Saya cukup beruntung bisa mengalami beberapa momen yang tak terlupakan, mulai dari berjuang untuk bertahan hidup hingga memenangkan trofi, bermain di Eropa, dan mewakili negara saya. Namun lebih dari segalanya, orang-orang dan persahabatan yang saya jalin selama berkarier di dunia sepak bola inilah yang akan saya hargai selamanya.
"Kepada keluarga saya, terima kasih atas setiap pengorbanan, setiap perjalanan yang ditempuh, dan setiap momen dukungan. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kalian.
"Saya meninggalkan dunia sepak bola dengan rasa bangga yang luar biasa, rasa syukur, dan kenangan yang akan selalu saya simpan sepanjang hidup saya. Sepak bola telah memberi saya jauh lebih banyak daripada yang pernah saya bayangkan, dan saya akan selalu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikannya."
Mengatasi segala rintangan di Brighton
Meskipun tahun-tahun terakhir kariernya dihabiskan di South Coast, kemampuan Milner untuk mencapai rekor tersebut sempat diragukan setelah ia mengalami cedera lutut parah saat melawan Arsenal. Ia mengakui bahwa bahkan orang-orang terdekatnya pun mengira ia akan segera mengakhiri kariernya sebagai pemain. Proses pemulihannya sangat berat; selama enam bulan ia tidak bisa menumpukan beban pada kakinya, namun ia berjuang keras untuk membantu The Seagulls lolos ke kompetisi Eropa.
Merenungkan bulan-bulan sulit itu, Milner berkata: “Sejujurnya, pada saat itu [sangat tidak mungkin saya akan memecahkan rekor penampilan], tetapi saya beruntung dikelilingi oleh orang-orang baik. Orang-orang yang percaya pada saya dan sekelompok pemain hebat yang bermain bersama saya.”
Saran Klopp untuk masa depan
Seiring Milner memasuki babak baru dalam kariernya, tampaknya ia akan beralih ke dunia kepelatihan. Ia telah menyelesaikan lisensi kepelatihan UEFA dan menghabiskan waktu untuk mengamati formasi taktis selama masa pemulihan cedera. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menerima nasihat penting dari mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, terkait langkahnya ke depan menuju bangku cadangan.
"Jurgen mengatakan kepada saya bahwa setelah selesai, hal pertama yang perlu dilakukan adalah beristirahat. Saya pikir ketika Anda telah berada di level intensitas seperti yang saya alami selama bertahun-tahun, hal itu penting untuk mengevaluasi diri, beristirahat sejenak, merencanakan langkah selanjutnya, dan melihat ke mana kita akan melangkah dari sana," kata Milner kepada GOAL dalam wawancara baru-baru ini.
Rak piala yang berkilauan
Karier Milner tidak hanya ditandai oleh lamanya masa aktifnya, tetapi juga karena ia merupakan pemenang ulung di level tertinggi. Ia berhasil meraih tiga gelar Liga Premier—dua bersama Manchester City dan satu selama masa baktinya yang ikonik di Liverpool. Masa baktinya di Anfield sangat gemilang, karena ia membantu The Reds mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar liga dan mengangkat trofi Liga Champions pada 2019. Ia juga mencatatkan 61 penampilan untuk timnas Inggris, memulai debutnya pada 2009 saat masih membela Aston Villa.
Dampak statistiknya di liga juga tak kalah mengesankan, dengan catatan 56 gol dan 90 assist, menempatkannya di peringkat ke-10 dalam daftar pembuat assist sepanjang masa di Liga Premier. Baik saat berjuang untuk bertahan hidup di tahun-tahun awalnya maupun saat bersaing untuk meraih gelar terbesar di dunia sepak bola, standar profesional Milner tidak pernah goyah. Ia meninggalkan lapangan sebagai ikon sejati sepak bola Inggris, setelah mewujudkan mimpi yang dimulai saat berusia 16 tahun di Elland Road.