James Milner, pemecah rekor Liga Premier, pensiun! Mantan bintang Liverpool dan Manchester City ini menjelaskan keputusannya untuk gantung sepatu pada usia 40 tahun

Milner telah mengonfirmasi bahwa ia akan gantung sepatu setelah karier yang berlangsung hampir seperempat abad. Pemain veteran Brighton yang genap berusia 40 tahun pada Januari lalu ini mengakhiri kariernya sebagai pemegang rekor penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Premier, dengan total 658 pertandingan. Ia melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Gareth Barry sebanyak 653 pertandingan pada awal tahun ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai "marathon man" sejati di liga tersebut.

Mantan pemain internasional Inggris ini pernah membela Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, dan Brighton selama 24 musim di level teratas. "Setelah 24 musim di Premier League, rasanya ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri karier bermain saya," kata Milner saat pengumuman pensiunnya. "Saya meninggalkan dunia sepak bola dengan rasa bangga yang luar biasa, rasa syukur, dan kenangan yang akan selalu saya simpan sepanjang hidup saya.

"Mulai dari debut saya bersama Leeds United, klub yang saya dukung sejak kecil, pada usia 16 tahun dan menjadi pencetak gol termuda di Premier League, saya tak pernah membayangkan perjalanan yang telah saya lalui, hingga tak bisa mengangkat kaki tahun lalu dan kemudian kembali untuk menjadi bagian dari Brighton yang lolos ke kompetisi Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah klub pada usia 40 tahun.

"Bisa mewakili Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool, dan Brighton, serta tidak melupakan bulan yang tak terlupakan di Swindon, merupakan suatu kehormatan besar

"Saya cukup beruntung bisa mengalami beberapa momen yang tak terlupakan, mulai dari berjuang untuk bertahan hidup hingga memenangkan trofi, bermain di Eropa, dan mewakili negara saya. Namun lebih dari segalanya, orang-orang dan persahabatan yang saya jalin selama berkarier di dunia sepak bola inilah yang akan saya hargai selamanya.

"Kepada keluarga saya, terima kasih atas setiap pengorbanan, setiap perjalanan yang ditempuh, dan setiap momen dukungan. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kalian.

"Saya meninggalkan dunia sepak bola dengan rasa bangga yang luar biasa, rasa syukur, dan kenangan yang akan selalu saya simpan sepanjang hidup saya. Sepak bola telah memberi saya jauh lebih banyak daripada yang pernah saya bayangkan, dan saya akan selalu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikannya."