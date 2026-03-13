James Milner eksklusif: Cara membangun tim pemecah rekor Liga Premier dengan sedikit kekacauan dan sedikit keberuntungan

Milner telah bekerja sama dengan Warley FC - tim yang hanya meraih satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu, kebobolan 81 gol sepanjang musim - dengan pengetahuan luasnya dimanfaatkan dengan baik. Meskipun telah menikmati banyak kesuksesan sepanjang kariernya, ia juga menghadapi banyak tantangan.

Pada awal musim keduanya sebagai profesional, ia dipinjamkan ke Swindon, sebelum mengalami degradasi dari Premier League bersama Leeds. Pengalaman awal tersebut membantu membentuk pemain dan pribadi yang ia miliki saat ini.

Ketika ditanya tentang bagaimana ia menghadapi awal karier yang penuh gejolak, Milner mengatakan: “Banyak hal terjadi. Jelas manajer berganti-ganti. Klub [Leeds] dalam kondisi keuangan yang kacau. Saya dipinjamkan ke Swindon selama sebulan, kembali, dan tentu saja terdegradasi. Ada banyak pertemuan saat kami masuk ke administrasi dan sebagainya. Dan sebagai pemuda, situasinya berbeda dengan para pemain yang sudah memiliki keluarga dan sebagainya. Tentu saja sebagai pemuda, yang diinginkan hanyalah bermain sepak bola. Jadi Anda berada di tengah-tengah situasi itu dan saya pikir hal itu menguatkan Anda. Itu membuat Anda fokus pada tugas yang ada.

“Saya belajar banyak pelajaran sejak dini. Berganti manajer adalah salah satu hal terberat. Seorang manajer datang yang tidak menghargai Anda sebanyak manajer yang memberi Anda debut, lalu Anda dipinjamkan dan harus berjuang untuk posisi Anda, kembali, dan hal-hal seperti itu. Lalu tim yang sedang kesulitan, di klub sepak bola besar, para pendukung dan klub yang saya dukung sepanjang hidup saya, tekanan untuk tidak terdegradasi dan melakukan segala yang bisa dilakukan. Saya pikir kamu harus tumbuh dewasa dengan cepat dalam situasi seperti itu. Saya yakin itu membantu memperkuat karakter saya. Lalu saya pindah ke Newcastle dan kekacauan itu mungkin berlanjut beberapa tahun lagi. Jadi, ya, saya harus tumbuh dewasa dengan cepat.”