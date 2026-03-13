Getty/GOAL
James Milner eksklusif: Cara membangun tim pemecah rekor Liga Premier dengan sedikit kekacauan dan sedikit keberuntungan
Pembuat sejarah: Milner telah menghabiskan hampir 25 tahun di puncak.
Prestasi bersejarah Milner pada tahun 2026 seharusnya tidak mengejutkan, karena ia telah berada dalam mode tersebut selama hampir 25 tahun. Pada November 2002, ia menjadi debutan termuda kedua di Premier League saat debutnya bersama klub masa kecilnya, Leeds. Kurang dari sebulan kemudian, gol pertamanya di level senior membuatnya menjadi pencetakgol termuda di kasta tertinggi sepak bola Inggris - pada usia 16 tahun dan 356 hari.
Dari awal yang sederhana itu, legenda modern pun terbentuk. Milner, yang telah mengoleksi 61 caps untuk timnas Inggris, adalah pemenang tiga gelar Premier League - dari masa-masa di Etihad Stadium dan Anfield - serta memiliki gelar FA Cup, League Cup, Champions League, UEFA Super Cup, dan FIFA Club World Cup dalam CV-nya yang paling prestisius.
900 pertandingan kemudian: Apa yang diingat Milner tentang No.1?
Dia telah mencatatkan 900 penampilan di level klub, dengan 655 di antaranya di Premier League. Apa yang dia ingat tentang pertandingan ke-1? Ketika GOAL menanyakan hal itu kepada Milner, pemain serba bisa berusia 40 tahun - yang menjadi bagian dari proyek Specsavers' Best Worst Team - mengatakan tentang masuk sebagai pemain pengganti untuk Leeds melawan West Ham: “Saya sebenarnya tidak ingat banyak. Saya tidak ingat bagaimana perasaan saya. Saya ingat situasinya.
“Kami unggul beberapa gol, saya pikir, dalam pertandingan itu. Lalu kami unggul 3-1 dan kemudian menjadi 4-2, dan saya pikir saya punya peluang bagus untuk masuk. Lalu skor menjadi 4-3, dan saya mungkin tidak berpikir dia akan memasukkan saya pada saat itu. Tapi Terry [Venables] melakukannya. Dia percaya pada saya dan menunjukkan banyak kepercayaan, saya kira, untuk tim yang kesulitan memasukkan pemain berusia 16 tahun. Jadi saya ingat masuk ke lapangan dan ya, mungkin gugup, saya pikir juga. Tapi itu jelas momen besar.”
Mengatasi tantangan: Bagaimana Milner menghadapi awal yang penuh gejolak
Milner telah bekerja sama dengan Warley FC - tim yang hanya meraih satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu, kebobolan 81 gol sepanjang musim - dengan pengetahuan luasnya dimanfaatkan dengan baik. Meskipun telah menikmati banyak kesuksesan sepanjang kariernya, ia juga menghadapi banyak tantangan.
Pada awal musim keduanya sebagai profesional, ia dipinjamkan ke Swindon, sebelum mengalami degradasi dari Premier League bersama Leeds. Pengalaman awal tersebut membantu membentuk pemain dan pribadi yang ia miliki saat ini.
Ketika ditanya tentang bagaimana ia menghadapi awal karier yang penuh gejolak, Milner mengatakan: “Banyak hal terjadi. Jelas manajer berganti-ganti. Klub [Leeds] dalam kondisi keuangan yang kacau. Saya dipinjamkan ke Swindon selama sebulan, kembali, dan tentu saja terdegradasi. Ada banyak pertemuan saat kami masuk ke administrasi dan sebagainya. Dan sebagai pemuda, situasinya berbeda dengan para pemain yang sudah memiliki keluarga dan sebagainya. Tentu saja sebagai pemuda, yang diinginkan hanyalah bermain sepak bola. Jadi Anda berada di tengah-tengah situasi itu dan saya pikir hal itu menguatkan Anda. Itu membuat Anda fokus pada tugas yang ada.
“Saya belajar banyak pelajaran sejak dini. Berganti manajer adalah salah satu hal terberat. Seorang manajer datang yang tidak menghargai Anda sebanyak manajer yang memberi Anda debut, lalu Anda dipinjamkan dan harus berjuang untuk posisi Anda, kembali, dan hal-hal seperti itu. Lalu tim yang sedang kesulitan, di klub sepak bola besar, para pendukung dan klub yang saya dukung sepanjang hidup saya, tekanan untuk tidak terdegradasi dan melakukan segala yang bisa dilakukan. Saya pikir kamu harus tumbuh dewasa dengan cepat dalam situasi seperti itu. Saya yakin itu membantu memperkuat karakter saya. Lalu saya pindah ke Newcastle dan kekacauan itu mungkin berlanjut beberapa tahun lagi. Jadi, ya, saya harus tumbuh dewasa dengan cepat.”
- Specsavers
Kerja keras membuahkan hasil: Bagaimana Milner menjadi pemecah rekor
Milner selalu bangga dengan etos kerjanya, karena sepak bola—sama seperti bidang kehidupan lainnya—seringkali memberikan hasil sesuai dengan usaha yang kamu keluarkan. Ketika ditanya apakah usaha dihargai dan apa yang telah dia lakukan untuk mencapai keberhasilan yang begitu lama, Milner mengatakan: “Saya pikir sebagian besar waktu [kerja keras membuahkan hasil]. Saya pikir ada unsur keberuntungan di dalamnya. Saya pikir ada unsur segala hal. Anda tidak selalu mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, dan saya pikir hal itu juga berlaku dalam sepak bola.
“Tapi saya pikir jika Anda memberikan segalanya, Anda setidaknya bisa menatap diri sendiri di cermin dan berkata, ‘Saya tidak bisa mengeluarkan lebih banyak dari hari itu.’ Atau, ‘Saya telah memberikan segalanya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.’ Dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda, setidaknya Anda bisa puas dengan fakta bahwa Anda telah memberikan segalanya dan telah melakukan segala yang Anda bisa dan mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan untuk membuatnya terjadi.”
Teladan: Milner menjadi contoh bagi semua orang di dunia sepak bola.
Tidak ada yang bisa menuduh Milner tidak memberikan segalanya, dan dia telah berhasil menuai hasilnya. Ada janji akan lebih banyak lagi yang akan datang, seiring dengan meningkatnya standar penampilan di Premier League, dan dia tetap menjadi teladan ideal bagi setiap pemain sepak bola yang bercita-cita tinggi—di level mana pun—yang mencari contoh tentang bagaimana memaksimalkan potensi dan mengatasi semua rintangan yang ada di depan.
Transformasi Warley FC sedang didokumentasikan oleh Specsavers dalam seri YouTube 'Best Worst Team'. Tonton James Milner di episode 6 dan berlangganan saluran YouTube Specsavers' Best Worst Team untuk mengikuti perjalanan tim ini.
