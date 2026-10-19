James Maddison pecahkan rekor luar biasa di Liga Primer Inggris, sementara Omar Marmoush pastikan kemenangan pertama Tottenham atas Coventry

Maddison langsung memberi dampak saat kembali masuk susunan pemain inti pada Senin. Gelandang serang itu menerima umpan dari Mohammed Kudus pada menit ke-14 dan langsung melepaskan tembakan melengkung yang mengarah ke sudut atas gawang.

Gol spektakuler itu mengakhiri paceklik golnya selama 610 hari dan menjadi gol ke-21 yang dicetaknya dari luar kotak penalti di Premier League sejak debutnya pada Agustus 2018. Catatan tersebut membuatnya unggul setidaknya dua gol atas pemain lain mana pun di liga itu, melampaui para spesialis tembakan jarak jauh Kevin De Bruyne dan James Ward-Prowse.



