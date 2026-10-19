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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

James Maddison pecahkan rekor luar biasa di Liga Primer Inggris, sementara Omar Marmoush pastikan kemenangan pertama Tottenham atas Coventry

Match report
O. Marmoush
J. Maddison
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Coventry City
Premier League

James Maddison mengakhiri puasa golnya selama 610 hari di Premier League lewat tembakan spektakuler yang memecahkan rekor bersejarah untuk gol jarak jauh, sementara Omar Marmoush dan Ben Davies membawa Tottenham menang 3-1 atas Coventry. Kemenangan yang sangat dibutuhkan itu meredakan tekanan pada Spurs di awal musim. Mereka akhirnya naik ke peringkat ke-16 klasemen dengan enam poin penting.

  • Kembalinya Maddison yang spektakuler

    Maddison langsung memberi dampak saat kembali masuk susunan pemain inti pada Senin. Gelandang serang itu menerima umpan dari Mohammed Kudus pada menit ke-14 dan langsung melepaskan tembakan melengkung yang mengarah ke sudut atas gawang.

    Gol spektakuler itu mengakhiri paceklik golnya selama 610 hari dan menjadi gol ke-21 yang dicetaknya dari luar kotak penalti di Premier League sejak debutnya pada Agustus 2018. Catatan tersebut membuatnya unggul setidaknya dua gol atas pemain lain mana pun di liga itu, melampaui para spesialis tembakan jarak jauh Kevin De Bruyne dan James Ward-Prowse.


  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Marmoush memastikan kemenangan krusial

    Coventry, yang memenangi dua pertandingan sebelumnya, tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan. Jack Rudoni memanfaatkan kesalahan pertahanan untuk mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu pada menit ke-50. Namun, Tottenham segera merespons.

    Andy Robertson memberikan assist penting kepada Omar Marmoush hanya sembilan menit kemudian, dan penyerang itu melepaskan tendangan keras untuk membawa Tottenham kembali unggul. Gol tersebut menjadi momen penting bagi Marmoush karena merupakan gol pertamanya untuk Tottenham sejak pindah dari Manchester City pada musim panas.

  • Davies pastikan kemenangan lewat gol di menit-menit akhir

    Roberto De Zerbi melakukan pergantian pemain pada pengujung laga dengan memasukkan Mathys Tel dan Dejan Kulusevski. Kulusevski kembali bermain setelah 526 hari dan disambut sorak-sorai meriah. Tosin Adarabioyo dan Robertson terpaksa ditarik keluar, disusul masuknya Conor Gallagher, Mateus Fernandes, dan Ben Davies. Maddison meninggalkan lapangan dengan sambutan tepuk tangan sambil berdiri, sementara Archie Gray bergeser ke posisi bek kanan. Saat Coventry kesulitan bertahan hingga jauh memasuki masa tambahan waktu, Davies maju pada menit ke-96 dan melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang, memastikan kemenangan 3-1 yang diraih dengan susah payah oleh klub asal London tersebut.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP

    Apa langkah Tottenham selanjutnya?

    Tottenham harus menjadikan kemenangan yang sangat dibutuhkan ini sebagai fondasi untuk membangun konsistensi di Liga Primer. Dengan Maddison tampil dalam performa terbaiknya dan tim akhirnya meraih kemenangan setelah tujuh percobaan, De Zerbi berharap skuadnya dapat semakin menjauh dari zona degradasi dalam pertandingan-pertandingan domestik mendatang.

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