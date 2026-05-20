James Maddison merasa 'malu' melihat perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi, sementara ia berusaha mencegah cedera 'parah' itu terulang kembali

Perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi akan berlanjut hingga hari terakhir musim ini setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di Stamford Bridge pada Selasa malam. Gol-gol dari Enzo Fernandez dan Andrey Santos membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan, dan meskipun Richarlison berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, hal itu tak lebih dari sekadar gol hiburan bagi tim tamu.

Hasil ini membuat Spurs berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier, hanya unggul dua poin dari zona degradasi dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan atas The Blues seharusnya menjamin kelangsungan mereka di liga, tetapi kini mereka harus menghadapi Everton pada Minggu dengan mengetahui status mereka di kasta tertinggi masih sangat terancam. Jika West Ham yang berada di peringkat ke-18 mengalahkan Leeds dan Tottenham kalah, klub asal London Utara ini akan terdegradasi ke Championship.