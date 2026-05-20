James Maddison merasa 'malu' melihat perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi, sementara ia berusaha mencegah cedera 'parah' itu terulang kembali
Kekalahan dalam derby London memperparah kekhawatiran akan degradasi
Perjuangan Tottenham untuk menghindari degradasi akan berlanjut hingga hari terakhir musim ini setelah mereka menelan kekalahan 2-1 di Stamford Bridge pada Selasa malam. Gol-gol dari Enzo Fernandez dan Andrey Santos membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan, dan meskipun Richarlison berhasil memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, hal itu tak lebih dari sekadar gol hiburan bagi tim tamu.
Hasil ini membuat Spurs berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier, hanya unggul dua poin dari zona degradasi dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan atas The Blues seharusnya menjamin kelangsungan mereka di liga, tetapi kini mereka harus menghadapi Everton pada Minggu dengan mengetahui status mereka di kasta tertinggi masih sangat terancam. Jika West Ham yang berada di peringkat ke-18 mengalahkan Leeds dan Tottenham kalah, klub asal London Utara ini akan terdegradasi ke Championship.
Maddison meluapkan kekecewaannya terkait pertarungan menghindari degradasi
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir dibunyikan, Maddison dengan jujur mengakui penurunan performa klub musim ini. "Kami harus memberikan segalanya untuk klub, untuk lambang klub, dan untuk para penggemar," katanya. "Agak memalukan bahwa kami berada dalam posisi ini. Kami akan sangat membutuhkan dukungan para penggemar, yang tampil luar biasa malam ini. Saya rasa kami memiliki pendukung tandang terbaik di liga."
Gelandang tersebut mengakui bahwa timnya kehilangan peluang besar untuk memastikan kelangsungan di liga sebelum pekan terakhir. "Kami tahu hasil apa pun akan sangat menguntungkan bagi kami dalam pertarungan ini. Namun, hal itu tidak terjadi," lanjutnya. "Kami berusaha keras dalam 20 menit terakhir. Pertandingan ini mungkin cukup seimbang. Saya tidak ingat mereka memiliki banyak peluang."
Kekhawatiran terkait kebugaran tetap ada setelah operasi ACL
Musim Maddison hancur akibat cedera; ia baru kembali beraksi pada bulan April setelah menjalani operasi ACL besar-besaran. Beban psikologis akibat kembali bermain setelah absen begitu lama sangat terasa bagi mantan pemain Leicester ini, yang waspada terhadap risiko yang terkait dengan bermain di level kompetisi yang intens begitu cepat setelah pemulihannya.
"Siapa pun yang pernah berkecimpung di dunia sepak bola atau pernah mengalami cedera ini, tidak mudah untuk kembali bermain. Akan menjadi bencana bagi karier saya jika terjadi sesuatu," tambah Maddison.
Pertandingan penentuan melawan Everton
Tottenham kini akan menghadapi laga penentuan di pekan terakhir, di mana nasib mereka di Liga Premier berada di ujung tanduk. Meskipun ada risiko cedera, Maddison menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal saat dipanggil oleh Roberto De Zerbi. Sebagai motor kreativitas utama tim, ia berada di bawah tekanan untuk menciptakan momen-momen berkualitas yang akan mempertahankan Spurs di divisi ini. Pemain pengatur serangan itu mengakui bahwa ia masih mencari ritme permainannya.
"Saya sudah lama absen, jadi saya tidak akan berada dalam performa terbaik saya," jelasnya. "Saya mengalami cedera parah dan Anda harus sedikit menghormati cedera itu. Saya akan melakukan yang terbaik pada hari Minggu. [Menjadi kreatif adalah] tugas saya, itulah yang saya dibayar untuk lakukan. Saya belum bermain musim ini, tapi ketika saya bermain, itulah yang harus kami lakukan. Semoga, ketika saya berada di lapangan, saya harus berusaha membantu tim."